Главная » Невероятное в мире, Политика

Макрон должен уйти

39 2


Франция восстает против тиранического режима Макрона. Страну охватили беспорядки и забастовки, люди громят магазины, поджигают полицейские участки, жгут автомашины, блокируют работу аэропортов, мусоросжигательных заводов, терминалов СПГ, НПЗ и автодорог. Профсоюзы заявляют, что это только начало и они опираясь на подавляющее неприятие пенсионной реформы Макрона, намерены добиться ее отмены. Радикальная часть протестующих идет дальше и требует отставки правительства, отставки Макрона и новых выборов.

Много видео с протестов:

https://t.me/boris_rozhin/81198
https://t.me/boris_rozhin/81208

Диктаторский режим Макрона должен уйти. Франция будет свободной страной.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8245027.html
Метки: макрон, пенсионная реформа, протесты, Франция
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Революция желтых курток": Макрон должен уйти
Лукашенко дал отлуп Макрону
Акт №11
Полицейская диктатура против свободных людей
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 18165 16591
    Руса три часа назад

      Французы сами избрали Макрона на пост президента, марионетку Вашингтона, теперь они пожинают свои плоды. Аналогичная ситуация и в Германии.

    • 28978 24564
      марина час назад

        Все страны Запада имеют презиков именно тех,кого захотели Интересанты -и они ;танцоры,гинекологи,спортсменки и всякого рода трансгендеры и Зели ,Санду сегодня наняты ,чтобы ,исполнив свою роль уйти..У них не было своих целей и планов-ведь Франция без решения парламента провела закон о пенсиях (это про демократию там нашим навальнерам здешним)и кому интересен этот гомосек..
        –Власть — есть проявление надличной воли в ситуациях, выходящих за обыденные рамки устоявшихся традиций

        надличная воля проявляется в решительности у сильных личностей (с большим запасом духовной энергии), и в готовности подчиниться, следовать за ними у личностей со средним запасом

        слабые духом под влиянием надличной воли выходят из обыденных рамок, но не имеют энергии даже для подчинения, разрушают и саморазрушаются, что ведет к неизбежности их изоляции, вплоть до насильственной

        а поскольку в динамичных обществах с утратой традиций слабых личностей оказывается много, возникло понятие о насилии как имманентном признаке власти. Нет, это признак кризисного общества, надломного, а не власти как таковой..
        “Власть — это возможность навязать свою волю другим людям, даже вопреки их сопротивлению”..можете представить себе ,что известные вам личности имеют ВОЛЮ-они все марионетки ,как и Вы здесь мыслящие и тем более вояджеры ,заучившие ерунду про (испытать себя кладбищем ,спортом -это другое ,низменное приобретение черт характера)
        _личная воля — это оксюморон, воля — всегда надличная, даже когда привязана к личности. Иначе как воля может володеть личными ипостасями?

        Возможность навязать волю (вот только свою ли?) другим зависит от наличия воли других подчиниться этой надличной воле, олицетворяемой лидером. Внутреннее сопротивление может быть обусловлено столкновением разных надличных воль. Внешнее сопротивление связано с проявлением внутреннего сопротивление, но подавить его можно лишь, если много людей проявляют надличную волю вслед за лидерами…
        п.с. потому и результаты пока плачевные наверху ,но низы помогают не слабо..

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru