Макрон должен уйти
Франция восстает против тиранического режима Макрона. Страну охватили беспорядки и забастовки, люди громят магазины, поджигают полицейские участки, жгут автомашины, блокируют работу аэропортов, мусоросжигательных заводов, терминалов СПГ, НПЗ и автодорог. Профсоюзы заявляют, что это только начало и они опираясь на подавляющее неприятие пенсионной реформы Макрона, намерены добиться ее отмены. Радикальная часть протестующих идет дальше и требует отставки правительства, отставки Макрона и новых выборов.
Много видео с протестов:
https://t.me/boris_rozhin/81198
https://t.me/boris_rozhin/81208
Диктаторский режим Макрона должен уйти. Франция будет свободной страной.
Французы сами избрали Макрона на пост президента, марионетку Вашингтона, теперь они пожинают свои плоды. Аналогичная ситуация и в Германии.
Все страны Запада имеют презиков именно тех,кого захотели Интересанты -и они ;танцоры,гинекологи,спортсменки и всякого рода трансгендеры и Зели ,Санду сегодня наняты ,чтобы ,исполнив свою роль уйти..У них не было своих целей и планов-ведь Франция без решения парламента провела закон о пенсиях (это про демократию там нашим навальнерам здешним)и кому интересен этот гомосек..
–Власть — есть проявление надличной воли в ситуациях, выходящих за обыденные рамки устоявшихся традиций
надличная воля проявляется в решительности у сильных личностей (с большим запасом духовной энергии), и в готовности подчиниться, следовать за ними у личностей со средним запасом
слабые духом под влиянием надличной воли выходят из обыденных рамок, но не имеют энергии даже для подчинения, разрушают и саморазрушаются, что ведет к неизбежности их изоляции, вплоть до насильственной
а поскольку в динамичных обществах с утратой традиций слабых личностей оказывается много, возникло понятие о насилии как имманентном признаке власти. Нет, это признак кризисного общества, надломного, а не власти как таковой..
“Власть — это возможность навязать свою волю другим людям, даже вопреки их сопротивлению”..можете представить себе ,что известные вам личности имеют ВОЛЮ-они все марионетки ,как и Вы здесь мыслящие и тем более вояджеры ,заучившие ерунду про (испытать себя кладбищем ,спортом -это другое ,низменное приобретение черт характера)
_личная воля — это оксюморон, воля — всегда надличная, даже когда привязана к личности. Иначе как воля может володеть личными ипостасями?
Возможность навязать волю (вот только свою ли?) другим зависит от наличия воли других подчиниться этой надличной воле, олицетворяемой лидером. Внутреннее сопротивление может быть обусловлено столкновением разных надличных воль. Внешнее сопротивление связано с проявлением внутреннего сопротивление, но подавить его можно лишь, если много людей проявляют надличную волю вслед за лидерами…
п.с. потому и результаты пока плачевные наверху ,но низы помогают не слабо..