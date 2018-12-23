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Полицейская диктатура против свободных людей

01:06. 23 декабря 2018 Просмотров - 129 5 коммент. Опубликовал:


Французская полицейская диктатура продолжает угнетать свободных людей попирая нормы свободы и демократии.
Цивилизованное сообщество осуждает непропорциональное применение силы против мирных протестующих.
Макрон должен вступить в переговоры с оппозицией и обсудить вопросы демократической передачи власти лицам выражающим волю народа.
Вроде ничего не забыл.























































"Акт №7" намечен на 29 декабря. Рождество и Новый Год препятствиями для его проведения не станут.
Макрон должен уйти. Франция будет свободной. И все такое…

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, желтые жилеты, макрон, Митинги, протесты, фотографии, Франция, экономика
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5 коммент.»

  • 2157 1713
    Juryi 23 декабря 2018 в 10:14 Ссылка Пометить
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    Завидую активности французов, нам бы так !
    Но не дай бог жить как во Франции…

    J UDOV

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  • 21061 13696
    Ликвидатор 23 декабря 2018 в 11:18 Ссылка Пометить
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    полицейские дауны-дебилы. Убивают соотечественников ради того, чтобы их же дети и внуки оставались рабами Ротшильдов. И работая за еду…
    были бы у пиплов мозги – вымели бы ротшильдов с макаронами в один день и стали бы свободными и богатыми.
    Были бы у французов мозги – они бы не шли под дубинки, а работали бы с родичами полицаев. Быстро бы научили их понимать. кто ротшильд, а кто их соотечественники, и где им жить.

    Пентагон тем же самым занимается. Что и французские полицейские. Обслуживанием рокфеллеров и барухов. За еду. дебилы…

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