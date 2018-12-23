Полицейская диктатура против свободных людей

Французская полицейская диктатура продолжает угнетать свободных людей попирая нормы свободы и демократии.Цивилизованное сообщество осуждает непропорциональное применение силы против мирных протестующих.Макрон должен вступить в переговоры с оппозицией и обсудить вопросы демократической передачи власти лицам выражающим волю народа.Вроде ничего не забыл."Акт №7" намечен на 29 декабря. Рождество и Новый Год препятствиями для его проведения не станут.Макрон должен уйти. Франция будет свободной. И все такое…

Источник: colonelcassad.livejournal.com