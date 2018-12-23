Полицейская диктатура против свободных людей
01:06. 23 декабря 2018 Просмотров - 129 5 коммент. Опубликовал: brahman
Французская полицейская диктатура продолжает угнетать свободных людей попирая нормы свободы и демократии.
Цивилизованное сообщество осуждает непропорциональное применение силы против мирных протестующих.
Макрон должен вступить в переговоры с оппозицией и обсудить вопросы демократической передачи власти лицам выражающим волю народа.
Вроде ничего не забыл.
"Акт №7" намечен на 29 декабря. Рождество и Новый Год препятствиями для его проведения не станут.
Макрон должен уйти. Франция будет свободной. И все такое…
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Завидую активности французов, нам бы так !
Но не дай бог жить как во Франции…
J UDOV
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Активность-это когда выходят сотни тысяч, а когда десятки тысяч-это ребята отрабатывают гранты от Сороса!
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Не дай боги жить в этой стране: https://www.eg.ru/politics/461622/
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“боги” в единсвенном числе пишут дауны. Не представляющие, сколько же их. Читайте Олега Землянина.
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полицейские дауны-дебилы. Убивают соотечественников ради того, чтобы их же дети и внуки оставались рабами Ротшильдов. И работая за еду…
были бы у пиплов мозги – вымели бы ротшильдов с макаронами в один день и стали бы свободными и богатыми.
Были бы у французов мозги – они бы не шли под дубинки, а работали бы с родичами полицаев. Быстро бы научили их понимать. кто ротшильд, а кто их соотечественники, и где им жить.
Пентагон тем же самым занимается. Что и французские полицейские. Обслуживанием рокфеллеров и барухов. За еду. дебилы…