Это французская демократия.А это венесуэльская диктатура.Смотри, не перепутай.На фоне венесуэльского кризиса, во Франции сегодня прошел 11-й Акт протестов против тирании Макрона. Либеральная общественность по этому поводу помалкивает, так как системные протесты в самом сердце старой Европы не вписываются в привычную картину мира. Поэтому про протесты в Венесуэле будут закатывать истерики, а про протесты во Франции лишний раз не будут вспоминать (тем более требовать от Макрона под угрозой заморозки французских активов проведения досрочных выборов и прекращения применения силы против демонстрантов), тем более, что Макрон уже призвал поддерживать протестующих против Мадуро. Мадуро в отместку надо поддержать "Желтых жилетов" и объявить кого-нибудь президентом Франции.Шутка ли – Мадуро имеет в Венесуэле больший процент поддержки, чем Макрон во Франции. Но интервенцию во Францию почему то организовывать не спешат.Само мероприятие прошло по достаточно стандартной схеме от 65 до 75 тыс. протестующих по всей Франции против 70-80 тыс. полицейских. Как итог около 100 задержанных и десятки пострадавших.Следующий раунд через неделю – никаких предпосылок к окончанию протестов против Макрона нет.Какой хороший флаг.Франция будет свободной и европейской страной. Тиранический и коррумпированный режим Макрона должен уйти!

Источник: colonelcassad.livejournal.com