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“Революция желтых курток”: Макрон должен уйти

00:25. 25 ноября 2018 Просмотров - 183 4 коммент. Опубликовал:


Во Франции продолжаются масштабные протесты и столкновения с полицией, в которых принимают участие десятки тысяч людей. Символом протестов стали желтые и салатные куртки или жилеты, которые носят протестующие – от городских хипстеров и люмпенов, до работяг собираемых профсоюзами.
По социальному составу нет существенных отличий от протестов, которые сотрясали Францию во время попыток Олланда продавить трудовую реформу. Так что перед нами очередная серия старой истории.
Причина новых протестов – повышение цен на топливо, что привело к старту кампании "Макрон должен уйти" с требованиями отмены повышения цен на топливо, отставки правительства и ухода Макрона. По счастливой случайности, протесты начались вскоре после публичных фантазий Макрона про единую европейскую армию независимую США, что позднее пришлось публично дезавуировать Могерини после раздражительных окриков из Вашингтона.

Тем не менее, рейтинг Макрона падал уже довольно давно – как и Олланд, он ничего не смог предложить французам в экономике, кроме увеличения налогового бремени и наступления на права трудящихся.
Как результат – резьбу сорвало (отечественным законодателям и изобретателям всевозможных налогов на заметку). С начала протестов погибло 2 человека и несколько десятков (гражданских и полицейских) получили ранения. Арестованы десятки участников протестов.
Один из соперников Макрона на последних президентских выборах Жан-Люк Меланшон заявил, что когда народ не принимает налоги, это начало очередной французской революции.
Но пока до революции еще далековато, хотя ее символику уже активно пытаются раскручивать через социальные медиа.















































































































































































Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, капитализм, макрон, Митинги, олланд, Париж, протесты, фотографии, Франция
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4 коммент.»

  • 2006 494
    Слава 25 ноября 2018 в 9:39 Ссылка Пометить
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    Пусть учатся у Путина. Больше трёх не собираться и всё!

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  • 1721 1299
    klim 25 ноября 2018 в 12:01 Ссылка Пометить
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    Малышу показали кто в доме хозяин. Помнится когда Де Голь решился ослушаться “старшего брата” ему быстренько устроили студенческие мятежи и отставку. История повторяется.

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  • 20819 13466
    Ликвидатор 25 ноября 2018 в 12:08 Ссылка Пометить
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    стока предварительной работы… один пункт “не заметили” – подготовить полицейских на невмешательство – и куда побегут макрон с ротшильдом??? нафиг громить улицы – адрес ротшильда неизвестен??? договориться с полицией и армией – и уговорить макрона рядом с ротшильдом. вместо этого организованный хаос.
    ибо скрытая настоящая цель – хаос, а не достижение результата , смена власти.

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