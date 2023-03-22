Непростительная радость за успехи импортозамещения
Непростительная радость за успехи импортозамещения.
Можно говорить об успехах импортозамещения в одних отраслях, отставании в других и где еще конь не валялся в третьих. Но в черно-белом мире маня-либеральных фантазий мысль о том, что страна как минимум должна стремиться к самодостаточности, набивая шишки на этом пути и пожиная последствия многолетней политики "зачем производить самим – купим за границей" – нестерпима.
Адекватный же человек порадуется там. где у нас получилось начать что-то делать самим, и погорюет там, где этого пока сделать не получилось.
Импортозамещение это очередная демонстрационная уловка мирового евгейского глобалистского сборища, навязанная через такой же правящий режим, с целью прикрытия усиленного ограбления России и народа пресечения их развития и уровня жизни.Иначе по другому и не оценишь как уничтожающую промышленность и все развивающееся в рост ключевую ставку якобы ЦБ РФ филиала мировой евгейской финансовой системы, вывоз капитала и золота а также природных ресурсов по дешевке особенно стратегических для вражеских стран ведущих с нами войну на окончательное разорение и уничтожение России и народа,оставление на сотни миллиардов валютной выручки за рубежом там же где и остальное и другие явно открыто вредительские деяния.