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Непростительная радость за успехи импортозамещения

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Непростительная радость за успехи импортозамещения.

Можно говорить об успехах импортозамещения в одних отраслях, отставании в других и где еще конь не валялся в третьих. Но в черно-белом мире маня-либеральных фантазий мысль о том, что страна как минимум должна стремиться к самодостаточности, набивая шишки на этом пути и пожиная последствия многолетней политики "зачем производить самим – купим за границей" – нестерпима.

Адекватный же человек порадуется там. где у нас получилось начать что-то делать самим, и погорюет там, где этого пока сделать не получилось.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8242240.html
Метки: импортозамещение, низкопоклонство, общество, Россия
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Один комментарий » Оставить комментарий
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    ьбю 20 мин. назад

      Импортозамещение это очередная демонстрационная уловка мирового евгейского глобалистского сборища, навязанная через такой же правящий режим, с целью прикрытия усиленного ограбления России и народа пресечения их развития и уровня жизни.Иначе по другому и не оценишь как уничтожающую промышленность и все развивающееся в рост ключевую ставку якобы ЦБ РФ филиала мировой евгейской финансовой системы, вывоз капитала и золота а также природных ресурсов по дешевке особенно стратегических для вражеских стран ведущих с нами войну на окончательное разорение и уничтожение России и народа,оставление на сотни миллиардов валютной выручки за рубежом там же где и остальное и другие явно открыто вредительские деяния.

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