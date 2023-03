Краткая история краха Credit Suisse

Всё имеет начало и конец. Вчера закончилась история банка, основанного в 1856 году. Банк Credit Suisse создавался для финансирования развития швейцарской и европейской железнодорожной системы, а также для кредитования компаний, которые занимались электрификацией Швейцарии.Во второй половине 20-го века банк бурно развивается и запускает новые бизнес линии — частное банковское дело, инвестиционное банковское дело, управление активами и страхование. Банк участвовал в строительстве тоннеля под Ла-Маншем, объединении Chrysler и Daimler-Benz и покупка Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ).В 1900-х годах банк перешёл к розничному банковскому бизнесу в ответ на рост среднего класса и конкуренцию от других швейцарских банков UBS и Julius Bär. CS расширил свою деятельность за пределы Швейцарии и стал одним из первых международных банков.К слову, в 90-х произошла первая коллаборация Credit Suisse с инвестиционным банком First Boston и во многом из-за этого сотрудничества и начались проблемы банка.Объединенная компания Credit Suisse First Boston (CSFB) занималась инвестиционным банковским делом, капитальными рынками и финансовыми услугами. CSFB участвовал во многих крупных сделках и проектах, таких как IPO Google, объединение AOL и Time Warner и т.д.Проект CSFB был успешен, но столкнулся с рядом проблем в начале 2000-х годов. Тогда выяснилось, что за успехом CSFB стоит манипуляция с ценами на акции интернет-компаний (крах dot-com), нарушении антимонопольного законодательства и неэффективном управлении рисками. Но не успел CSFB отойти от кризиса в начале нулевых, как новый кризис начал испытывать его на прочность.Инвестиционное подразделение потеряло много денег из-за финансового кризиса 2008-2009 годов. Банк потерял миллиарды долларов из-за плохих инвестиций в субпраймные ипотечные ценные бумаги и был вынужден привлекать новый капитал от частных инвесторов из Катара и Саудовской Аравии.Банк также обвинили в уклонении от налогов клиентами в США и Германии. Штраф составил около 3 миллиардов долларов.После кризиса банк провел ряд реформ для повышения эффективности, безопасности и прибыльности. CS сократил инвестиционный портфель, усилил контроль за рисками, повысил требования к капитализации и сконцентрировался на основном направлении — частном банковском деле.Они также обновили логотип и слоган, который давал чётко понять, кто основная клиентская база — «The bank for entrepreneurs» (Банк для предпринимателей).Финальная стадия краха Credit Suisse началась в 2021 году. Тогда в марте банк объявил о закрытии и ликвидации нескольких инвестиционных фондов на сумму 10 миллиардов долларов, предоставленных другой финансовой компании Greensill Capital. Greensill объявила о банкротстве в марте 2021 года.Затем в том же месяце банк понес большие убытки из-за скандала с американским хедж-фондом Archegos Capital Management, который не выполнил обязательства перед кредиторами, то есть схлопнулся. Credit Suisse был одним из основных кредиторов Archegos и потерял около 5 миллиардов долларов из-за его дефолта.Эти события подорвали доверие к банку и привели к падению его акций и облигаций. А ещё CS шпионил за своими топ-менеджерами, фальсифицировал отчётность китайской компании Luckin Coffee и часто попадал в юридические споры с клиентами и регуляторами.Одним из симптомов больших проблем стала частая смена руководства, в том числе и из-за слежки за ними.Банковский кризис в США — последний гвоздь в крышку гроба Credit Suisse. Клиенты забирают вклады, акции потеряли более 70% стоимости, а с облигациями банка никто не хотел покупать. В конце концов, после напряженных переговоров на выходных UBS Group AG согласилась купить Credit Suisse в рамках сделки обмена акций на сумму около 3.25 миллиарда долларов, что меньше рыночной стоимости банка.Теперь UBS планирует уменьшить инвестиционное подразделение Credit Suisse и интегрировать его активы и клиентскую базу в свою структуру. https://t.me/economikal – цинк