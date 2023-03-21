Прополка сорняков из “Мемориала”
У руководства запрещенной организации "Мемориал" в Москве проходят обыски.
Обыски проходят у Галины Иорданской, Алены Козловой, Олега Орлова, Ирины Островской, мамы Александры Поливановой — Марины, — и, вероятно, у председателя правления «Мемориала» Яна Рачинского. С чем связаны следственные мероприятия, неизвестно.
быски проводят по статье о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК). По мнению следствия, «Мемориал», «пренебрегая исторической правдой», опубликовал в «Списке жертв политического террора СССР» имена троих мужчин, которые могли участвовать в нацистских преступлениях на территории Советского Союза.
Вот и настало время, когда за фейки с липовыми списками репрессированных можно поднять реальный штраф или даже срок. У себя в блоге про такие эпизоды неоднократно писал, но все бестолку. "Мемориал" годами действовал по геббельсовскому принципу – лги, клевещи, что-нибудь да останется. Но благодаря СВО, теперь, возможно, за все это придется ответить.
Несколько ранее обыски у запрещенного "Мемориала" проходили в других регионах страны.
Ранее, Минюст потребовал ликвидировать признанный иноагентом правозащитный центр «Сова» по тем же основаниям, что и «Мемориал» (признан иноагентом, ликвидирован).
В общем, идет прополка сорняков.
полоть ,полоть и не выполоть то ,что укоренилось,субсидировалось,поощрялось и применялось увы Властью Кремля ,тем же руководителем АП Сурковым и еще недавно Вайно..Чубайсов нежно перевели через границу,а этих типа зачищают??Универы МГУ ,РУДН еще плодят кадры под укрофлагами и либерами преподавателями ,которые без грантов Лондона и их рейтинга не получат след.ступень в звании-это нонсенс..Нельзя ,нельзя немножко быть беременной суверенитетом ,немного прокитайцами,немного пролондонскими ..
“”Уголовное дело в отношении зам.командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого возбуждено сегодня военно-следственными органами. Его подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ). Это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии. По решению директора Росгвардии Виктора Золотова, уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением. Драгомирецкий подозревается в систематическом получении «откатов» от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн руб. В преступную схему входил и начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник [Мамука] Кочиев. Он был задержан чекистами накануне и сейчас находится в СИЗО. Очевидно, под тяжестью улик — Драгомирецкий был вынужден сегодня признать свою вину и даже написать явку с повинной.”
П.с Он один что ли себе млн делал -кто не знает ,что в любом деле и вРФ и РБ тоже вертикальная подача и производство денег ..нач склада только может один уворовать несколько тыс.руб..Итак во всем …
А когда и вашим и нашим то получается в конце вот такой испанский стыд..
“В Киеве члены синода канонической УПЦ прибыли к офису Зеленского, чтобы донести до властей позицию церкви.А их не принмают ..А зачем они пришли -предали свою контору и что хотят ??удержать имущество и колпаки на голове ??А где Кирил ,пропал??смотрите стоят, просятся -жутко и мерзко -ради денег ведь ,не ради веры..https://russkiy-malchik.livejournal.com/1163623.html