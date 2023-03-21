У руководства запрещенной организации "Мемориал" в Москве проходят обыски.

Обыски проходят у Галины Иорданской, Алены Козловой, Олега Орлова, Ирины Островской, мамы Александры Поливановой — Марины, — и, вероятно, у председателя правления «Мемориала» Яна Рачинского. С чем связаны следственные мероприятия, неизвестно.

быски проводят по статье о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК). По мнению следствия, «Мемориал», «пренебрегая исторической правдой», опубликовал в «Списке жертв политического террора СССР» имена троих мужчин, которые могли участвовать в нацистских преступлениях на территории Советского Союза.

Вот и настало время, когда за фейки с липовыми списками репрессированных можно поднять реальный штраф или даже срок. У себя в блоге про такие эпизоды неоднократно писал, но все бестолку. "Мемориал" годами действовал по геббельсовскому принципу – лги, клевещи, что-нибудь да останется. Но благодаря СВО, теперь, возможно, за все это придется ответить.

Несколько ранее обыски у запрещенного "Мемориала" проходили в других регионах страны.

Ранее, Минюст потребовал ликвидировать признанный иноагентом правозащитный центр «Сова» по тем же основаниям, что и «Мемориал» (признан иноагентом, ликвидирован).

В общем, идет прополка сорняков.