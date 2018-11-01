Энергоинформационные поля и жизнедеятельность растений-2

В связи с ухудшением экологической ситуации и, особенно, возникшей проблемой изменения климата, актуальным становится изучение возможностей восстановления лесов как средообразующего сообщества. Процесс восстановления лесных экосистем протекает достаточно долго, поэтому важнейшей задачей сегодня является ускоренное получение высококачественного посадочного материала в достаточном для лесокультурного производства объеме.

Исследование применения концентрированного почвенного раствора (КПР) «Сок земли» совместно с биоэнергетической стимуляцией полями слабой напряженности в лесоразведении и лесовосстановлении

Применённый комплекс мероприятий может позволить в условиях Пензенской области выращивать два урожая семенного картофеля за сезон.

За 2 месяца – с 19 мая по 17 июля под влиянием биоэнергетической стимуляции полями слабой напряженности совместно с препаратами «ЭМИРР и «Байкал ЭМ1» содержание калия в почве увеличилось на 25мг/кг (16%), а содержание фосфора увеличилось на 118,25мг/кг (162%).

- В 2008 г. в ООО «Пензасемкартофель» (Пензенская обл.) проведены исследования влияния биоэнергетической дистанционной стимуляции полями слабой напряженности совместно с препаратами «Байкал ЭМ1» и «ЭМИРР» на повышение плодородия почвы и урожайность картофеля сорта «Удача» (Россия) и «Рокко» (Голладия). Исследования показали, что полный комплекс мероприятий (биоэнергетическая стимуляция полями слабой напряженности почвы и минеральных удобрений, внесение в почву препаратов "ЭМИРР" и "Байкал ЭМ1"), предпосадочная обработка клубней растворами этих препаратов увеличил урожайность картофеля на 15%, несмотря на то, что картофель на опытных полях отставал в развитии от контрольного на 1 месяц по причине их гибели от заморозка 1 июня. Клубни крупные, гладкие, без следов заболеваний и вкусные.

Исследование проводилось для определения возможностей совместного применения КПР "Сок земли" (ООО "ХомоБиоЦикл, г. Москва) и биоэнергетической стимуляции ПСН (Горшков М.И., ООО НИПЭИП "ЭЛЕКТРОНЪ", г. Москва) в лесоразведении и лесовосстановлении, и практической отработки технологии ускоренного выращивания сеянцев.

В качестве объекта исследования взяты семена (желуди) дуба красного как одной из перспективных лесообразующих пород дуба в Центральной и Центрально-черноземной зоне Российской Федерации.

Место проведения экспериментов – Центрально – Черноземная зона Российской Федерации, Липецкая область, Задонский район. Участок на северной стороне Задонского заказника.

Цель и задачи исследования: Практическая отработка технологии ускоренного выращивания сеянцев дуба красного с применением КПР "Сок земли" совместно с биоэнергетической стимуляцией ПСН. Выполнялись работы по обработке земельного участка и желудей посадочного материала раствором КПР "Сок земли", проводились мероприятия по биоэнергетической стимуляции полями слабой напряженности как посадочного материала, так и земельного участка.



Оценивалось влияние КПР "Сок земли"и биоэнергетической стимуляции ПСН как технологий ускоренного выращивания на рост и развитие дуба красного, устойчивости к болезням и вредителям, а также жизнеспособности однолетних сеянцев в климатических условиях Центрально-Черноземной России. Проводилась отработка агротехнических приемов и практических методов для научного обоснования ускоренного выращивания высококачественного посадочного материала лесных культур.

Этапы исследования:

Первый этап с 25.11.2015 г. по 31.11. 2015 г. – выбор и подготовка участка для посадки, обработка и посадка желудей;

В экспериментальном питомнике было высажено в открытый грунт (чернозем) 10000 желудей дуба красного, собранных в Главном ботаническом саду им. Цицина в Москве на постоянных участках произрастания плюсовых деревьев .

Второй этап апрель – май 2016 г. – всходы и прорастание сеянцев.

Прорастание желудей проходило с середины апреля по начало мая 2016г. Всходы мощные, дружные, проросло свыше 90% посевного материала.

Третий этап – июнь – август 2016 г. – уход за сеянцами, получение прироста.

Постоянная биоэнергетическая стимуляция ПСН оказывала влияние не только на ускоренный рост сеянцев, но и сорных растений на участке. Уход за сеянцами заключался в постоянной прополке сорняков на участке и поливе раствором КПР.

Четвертый этап август – сентябрь 2016 г. – пересадка саженцев в пластиковые контейнеры с воздушной обрезкой корня.

Воздушная обрезка стержневого корня с дальнейшим рубцеванием позволяет получить саженцы со 100% приживаемостью на месте постоянного выращивания растения. Пересадка в контейнеры обеспечивает возможность транспортировки саженцев без потерь и круглогодичной посадки.

Результаты исследования: Испытания биоэнергетической стимуляциии ПСН на лесной культуре дуба красного и совместно с применением КПР "Сок земли" показали: – усилилась фиторегуляторная активность сеянцев: наблюдалась максимальная энергия прорастания и 95% всхожесть семян; – интенсивность ростовых процессов у наземной части и корневой системы проростков значительно превысила средние показатели, появилось значительно больше прироста (примерно 2,5-3 раза); – Выявлено значительное ускорение развития культуры.

Данные, полученные в результате исследования, свидетельствуют о целесообразности и перспективности биоэнергетической стимуляции ПСН совместно с применением КПР "Сок земли" в различной концентрации для предпосевной обработки семян (желудей) дуба красного, ускорения роста и оптимизации развития растений (залог получения качественного посадочного материала).

Положительный синергический эффект применения биоэнергетической стимуляции ПСН совместно с препаратом КПР "Сок земли" на скорость роста сеянцев дуба красного проявился как следствие активизации биоэнергетических и обменных процессов и усиления адаптационных свойств растений, устойчивости к вредителям и заболеваниям, а также качественных изменений в почве (увеличения содержания полезной микробиоты и необходимых микроэлементов).



Технология ускоренного выращивания позволяет обеспечить более эффективное использование и экономию семян (желудей), значительно увеличить скорость роста, получение больших приростов и исключительно высокую приживаемость саженцев.

Все приведённые выше цифровые данные, описывающие результаты экспериментов, подтверждены актами выполненных полевых работ.

Исследование влияния энергоинформационного поля на дозы применения стандартных гербицидов (авторские исследования):

В Пущинском Научном центре (г. Пущино, Моск. обл.) в течение 2018 года проведены в лабораторных условиях целевые исследования по влиянию энергоинформационного поля на дозы стандартных гербицидов, используемых в нашем земледелии.

В качестве модельного гербицида (cтандарта) был выбран препарат из класса сульфонилмочевин – террамет (действующее начало – метсульфуронметил). Модельными двудольными растениями (имитаторы сорняков) явились: редис, кресс-салат, горчица, клевер.

Методика эксперимента включала предварительную обработку матричным энергоинформационным сигналом рецептуры препарата с заданной концентрацией гербицида (0,1 нормативной дозы практического использования ) с последующим ее воздействием на модельные двудольные растения – имитаторы сорняков по принятым стандартным методикам.

Цель исследований: Количественное определение фитотоксичности гербицида террамет, используемого в качестве стандарта, в концентрации 10% от нормативной дозы по отношению к модельным двудольным культурам в условиях опосредованного переноса матричного энергоинформационного сигнала на объект воздействия через эффекторную среду.

Используемые дозы гербицида:

Контроль: 20 г/га – 2НД (двойная нормативная доза);

Опыт: 1г/га – ЭД 1 (экспериментальная доза – 0,1 нормативной дозы).

Период наблюдения – 21 день.

Результаты:

Редис

Таблица 1. Влияние гербицида Террамет на редис



Кресс-салат

Таблица 2. Влияние гербицида Террамет на кресс-салат



Горчица

Таблица 3. Влияние гербицида Террамет на горчицу



Клевер

Таблица 4. Влияние гербицида Террамет на клевер



По результатам эксперимента можно сделать выводы :

- впервые показана возможность гербицидного воздействия резко пониженными (в 10 раз меньше стандарта) нормами коммерческого гербицида при сохранении необходимого уровня подавления сорной растительности ;

- впервые осуществлен опосредованный перенос энергоинформационного сигнала на объект воздействия через эффекторную среду.

Изложенные выше результаты многолетних лабораторных и полевых экспериментов по изучению влияния энергоинформационных полей на жизнедеятельность растений дают основания к широкому внедрению разработанных технологий в сельскохозяйственное производство нашей страны.

В основе предлагаемой нами инновационной технологии лежит использование матричной энергоинформационной обработки с целью максимального снижения доз применения химических средств защиты растений (пестицидов) и удобрений и доведения уровней их использования до норм органического земледелия.



Важным является то обстоятельство, что разработанная в ходе данного цикла работ и предлагаемая к практическому использованию система вещество (синтетическое или природное) – матричный энергоинформационный сигнал, может использоваться на всех стадиях производства урожая практически всех сельскохозяйственных культур.

Общая схема работ по полному циклу:

= Предпосевная подготовка семян. Энергоинформационная обработка семян позволит поднять их иммунную систему и тем повысить всхожесть до 99%.

= Предпосевная подготовка почвы. За счет энергоинформационной обработки почвы, без внесения химических веществ, проводится раскисление почвы, повышение содержания питательных элементов и гумуса. Возникающая биостимуляция вызывает активизацию ростовых процессов семян сорняков, провоцирует их ранние, дружные всходы и приводит к более полному их уничтожению при механической обработке почвы и использовании гербицидов.

= Активизация ростовых процессов в период вегетации, защита от сорняков, болезней, вредителей и регулирование качества урожая с помощью дистанционного энергоинформационного воздействия. Методика активизации создает благоприятные условия для дополнительного усвоения элементов питания корневой системы растений, развития надземной части растений, обеспечивает защиту от сорняков, вредителей и болезней в дозах использования химических и биологических средств защиты в 100-1000 раз меньше стандарта и улучшает качественные показатели состояния почвы.

= Обеспечение полной сохранности сельхозпродукции. За счет дистанционного и локального энергоинформационного воздействия на сельхозпродукцию при хранении обеспечивается значительное сокращение энергозатрат при сохранении питательной ценности (уменьшение вредных веществ – нитратов, пестицидов, кислот и др., увеличение полезных – каротина, белка, витаминов и т.п.).

= Повышение удоев, качества молока и привеса молодняка. За счет увеличения питательной ценности кормов и качества воды при энергоинформационной обработке кормов (силоса, сена, комбикормов, воды и др.).

= Повышение яйценоскости кур-несушек, сохранности цыплят. За счет увеличения питательной ценности кормов при энергоинформационном воздействии на корма.

= Увеличение содержания сахара в сахарной свекле, винограде, яблоках, грушах при росте и хранении, прекращении гниения при энергоинформационном воздействии.

Заключение:

На основании изложенных выше сведений, явившихся результатами трудов большого числа специалистов в течение последних 30 лет, можно придти к следующим заключениям:

1. Энергоинформационные поля способны являться мощным фактором воздействия на все этапы жизнедеятельности растений – от семени, корневой и вегетирующей систем до урожая. Уровень воздействия делает экономически оправданным практическое использование матричных энергоинформационных технологий в комплексах агротехнических приемов выращивания урожая сельскохозяйственных растений и рекультивации лесных угодий.

2. Перспективный уровень норм применения средств защиты растений (гербицидов) в сочетании с эффектами матричной энергоинформации составит 0,01-0,001 от используемых в настоящее время, что в массовом выражении составит 10 – 100 мг /га по действующему веществу. Фактически – это реальное приближение к требованиям органического земледелия.

3. Аналогичные зарубежные работы соответствующего уровня в литературном поле отсутствуют. Соответственно, результаты настоящих разработок могут найти использование в системах сельскохозяйственного производства стран с ощущаемым дефицитом продовольствия.



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В.К. Промоненков, М.М. Овчаренко, М.И. Горшков, /А.Н. Гулин/, В.В. Бабкин, С.В. Анисимов

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