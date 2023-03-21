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Крах попыток экономической и политической изоляции России

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Крах  попыток экономической и политической изоляции России

В целом по подписанным документам https://t.me/boris_rozhin/81016 и совместному заявлению https://t.me/boris_rozhin/81018.

1. Взаимодействие двух стран серьезно углубляется, хотя это и не является классическим военно-политическим блоком. Военное сотрудничество также обсуждалось, но ожидаемо осталось за кадром.

2. Китай и РФ полностью отвергают уходящий миропорядок и его основные методологические доктрины. Никто уже не вернется в 2021-й год.

3. Уровень экономического, инфраструктурного, логистического взаимодействия будет таков, что он после завершения диверсификации торговых потоков и перестройки экспорта, гарантирует России на ближайшие десятилетие отсутствие серьезной угрозы экономической изоляции.

4. Китай не будет к чему либо принуждать Россию на Украине. Более того, Россия поддержит китайский курс на Тихом Океане применительно к Тайваню, AUKUS и т.д. Китайский мирный план полностью не устраивает Запад.

5. Китай не прогнется перед американским давлением. Визит в Москву это сигнал, что Китай рассчитывает на Россию в долгосрочном противостоянии с США.

6. Многополярный мир в видении Россия и Китая, это мир равных центров силы, а не мир одностороннего диктата. Очевидно, что США примут вызов и война против России и Китая будет активизироваться и далее. Это битва за будущее мироустройства.

В целом, визит очень благоприятный для РФ – он фактически похоронил мифы об экономической и политической изоляции России. Отсюда и истерика на Западе – все понимают, что Акелла промахнулся.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8240296.html
Метки: Китай, миропорядок, Путин, Россия, си цзиньпин, США
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18155 16581
    Руса час назад

      Неплохой расклад, взаимовыгодное сотрудничество в интересах обоих
      государств и многополярного мира. РФ надо принять новую экономическую
      политику с целью укрепления национальной безопасности и улучшения
      благосостояния простого населения страны.

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