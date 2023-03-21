Крах попыток экономической и политической изоляции России
Крах попыток экономической и политической изоляции России
В целом по подписанным документам https://t.me/boris_rozhin/81016 и совместному заявлению https://t.me/boris_rozhin/81018.
1. Взаимодействие двух стран серьезно углубляется, хотя это и не является классическим военно-политическим блоком. Военное сотрудничество также обсуждалось, но ожидаемо осталось за кадром.
2. Китай и РФ полностью отвергают уходящий миропорядок и его основные методологические доктрины. Никто уже не вернется в 2021-й год.
3. Уровень экономического, инфраструктурного, логистического взаимодействия будет таков, что он после завершения диверсификации торговых потоков и перестройки экспорта, гарантирует России на ближайшие десятилетие отсутствие серьезной угрозы экономической изоляции.
4. Китай не будет к чему либо принуждать Россию на Украине. Более того, Россия поддержит китайский курс на Тихом Океане применительно к Тайваню, AUKUS и т.д. Китайский мирный план полностью не устраивает Запад.
5. Китай не прогнется перед американским давлением. Визит в Москву это сигнал, что Китай рассчитывает на Россию в долгосрочном противостоянии с США.
6. Многополярный мир в видении Россия и Китая, это мир равных центров силы, а не мир одностороннего диктата. Очевидно, что США примут вызов и война против России и Китая будет активизироваться и далее. Это битва за будущее мироустройства.
В целом, визит очень благоприятный для РФ – он фактически похоронил мифы об экономической и политической изоляции России. Отсюда и истерика на Западе – все понимают, что Акелла промахнулся.
Неплохой расклад, взаимовыгодное сотрудничество в интересах обоих
государств и многополярного мира. РФ надо принять новую экономическую
политику с целью укрепления национальной безопасности и улучшения
благосостояния простого населения страны.