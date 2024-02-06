25 января в Саратовском региональном отделении в рамках реализации проекта Изборского клуба «Мировоззрение русской цивилизации: от полифонии к симфонии» состоялся Круглый стол «Русское мировоззрение как самосознание государства-цивилизации Россия: от манифеста к политике восстановления суверенности и величия». Открывая заседание, председатель Саратовского отделения Изборского клуба, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Фёдорович Аяцков заявил, что дискуссия о русском мировоззрении обусловлена реальной исторической ситуацией, в которой пребывает сегодня наша страна. Стремление к самодостаточности, независимости и автономному развитию нашей страны в соответствии с собственными национальными интересами, сопровождающееся ростом национального самосознания, тенденция к единению, подчеркнул политик, ставят вопрос об основах этого единства. Дмитрий Фёдорович отметил, что предметом осмысления российских учёных-гуманитариев должна стать идеологическая платформа, способствующая движению нашего общества в направлении возрождения России, и предложил обсудить объединяющие, формирующие национальную идентичность начала в мировоззрении русского народа.

Заместитель председатель Изборского клуба Виталий Владимирович Аверьянов подчеркнул, что цель проекта – сформулировать основы национальной картины мира как результат суммы коллективных усилий многих поколений мыслителей, «соборного разума». Причём сверхзадачей проекта, считает философ, является воплощение в концептуальном виде идейно-мировоззренческий канон для государственности как политико-культурного субъекта, наследника-продолжателя многовекового исторического континуума и выразителя духа России-цивилизации. Виталий Владимирович упомянул и практическое значение реализуемого проекта: дать ключевые направления для создания и уточнения учебных курсов и программ в средней и высшей школе, для воспитательных и коммеморативных проектов, связанных с новым этапом развития суверенного государства-цивилизации. И конечно же, успешная реализация проекта, заявил учёный, позволит оснастить административную и политическую российскую элиту мировоззренческим аппаратом в целях манифестации более однозначного и действенного вектора государственного самосознания.

С докладом «Русское мировоззрение: истоки и горизонты» выступил заведующий кафедрой философии и методологии науки Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского, доктор философских наук, профессор Виталий Георгиевич Косыхин. Важными вехами в философском анализе русского мировоззрения он назвал одноименную работу С.Л. Франка и изданный в 2008–2012 гг. в рамках проекта Института философии РАН трёхтомник «Русское мировоззрение» С.А. Никольского и В.П. Филимонова. Если для С.Л. Франка, заявил учёный, своеобразие русского мировоззрения выявляется в интуитивно-личностном подходе к внутреннему содержанию национального духа, выражаемого в выдающихся произведениях отечественной философии и культуры, то С.А. Никольский и В.П. Филимонов предлагают обращение в первую очередь к философскому анализу образов художественных произведений русской литературы. Автор доклада, не соглашаясь с двумя вышеупомянутыми подходами, полагает, что истоки русского мировоззрения надо искать в области общего богатства смыслов русского языка, формирующего возможности нашего восприятия и истолкования мира в целом. Русское мировоззрение, продолжил философ, отличается от идеологии, поскольку различные идеологии могут в разные исторические периоды возникать и исчезать в пространстве непрерывно длящегося русского мировоззрения. Это мировоззрение не создается усилиями отдельных гениев и великих личностей, но является естественной средой мировосприятия всех, кто считает себя к нему причастным, подчеркнул В.Г. Косыхин. В этом плане, заключил он, русское мировоззрение само является особым миром, не сводимым ни к Западу, ни к Востоку, миром, в котором смыслы русской культуры приобретают вселенский характер.

В своём докладе «О национальной субъектности России» профессор кафедры философии Саратовской государственной юридической академии, доктор философских наук, автор известной монографии «Россия. Что это? В поисках идентификационных сущностей» Николай Григорьевич Козин задался вопросом о том, какой урок можно извлечь из истории эволюции субъектной основы России-СССР за XX столетие? По его мнению, эта история заключается в борьбе «за или против ценностей исторической и национальной России, борьбе между национальной и непросто интернациональной, а именно вненациональной Россией». Если революция 1917 г., по мнению учёного, поставила ценности политической идентичности выше ценностей национальной, то в 1990-е гг. элита попыталась реализовать примитивный эпигонский проект западнизации России: на любых условиях, любыми средствами стать любой частью западной цивилизации. С этой целью, полагает философ, вненациональная Россия перешла на позиции открытой антинациональности, итогом которого стала попытка осуществления союза с любыми политическими силами Запада, не исключая открыто русофобских, для окончательного решения русского вопроса – лишения России и в ней русской нации базовых ценностей исторической и национальной идентичности. В стране, делает вывод Николай Григорьевич, на постоянной основе действует исторический субъект – вненациональная Россия, а русская нация демонстративно не берётся в качестве опорного субъекта-творца своей собственной истории, ей отказывают в праве на творение своей истории как национальной в своём национальном геополитическом пространстве. При таком подходе, заключил философ, мы рискуем «без преувеличения – исчезновением как нация, то есть самой историей».

Продолжил заседание профессор кафедры теоретической и социальной философии Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского, доктор философских наук, профессор Сергей Иванович Мозжилин, предложивший порассуждать на тему «Совесть и историческая память в контексте цивилизационного кода России». Сергей Иванович убедительно доказал, что чувство совести и память об истории диалектически взаимосвязаны: «От особенностей проявлений чувства совести, сопряжённого с требованиями нравственных идеалов, которыми в своих поступках и помыслах руководствуется человек, зависит избирательность познания им истории, а, следовательно, и его память о прошлом. В свою очередь память об истории укрепляет совесть. Смена идеалов приводит к изменению направленности совести, её ограничительных рамок, вместе с тем влияет на избирательность познания, формирующего исторические знания, составляющие память». Заявив, что чувства стыда и совести обеспечивают наличие зазора между стимулом и реакцией, заполняемого культурными ценностями, учёный подчеркнул, что связаны эти чувства с разными идеалами. Для одних ориентирами, по мнению философа, являются честные труженики, с чистыми помыслами оказывающие помощь ближнему, готовые в любой ситуации встать на защиту Отечества, а для других ориентирами являются успешные потребители, их родина там, где платят. Понимание справедливости, указал профессор, является одной из главных психических доминант, фундирующих чувство совести, играющее первостепенную роль в формировании памяти об исторических событиях. В силу этого, он выделил крайне пагубное воздействие на духовное состояние россиян оказывает антисоветская пропаганда, причём, по его мнению, антисоветская идеология является одновременно антироссийской. Сама идея построения справедливого общества, заключил С.И. Мозжилин, отражала чаяния и надежды лучших представителей человечества на протяжении всей истории, а стремление к справедливости является главным фактором, обеспечивающим направленность к духовному совершенствованию.

С докладом «Государственный язык РФ как код доступа к духовным ценностям русской цивилизации» выступила профессор кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского, доктор филологических наук, член РОПРЯЛ, член Общества русской словесности Ольга Викторовна Мякшева. Заявив о том, что Закон о государственном языке Российской Федерации закрепляет статус современного русского литературного языка как государственного, поскольку он содержит в себе единый культурный (цивилизационный) код россиян, Ольга Викторовна выделила два понимания государственного русского языка в российской лингвистической науке: «широкое» (это не форма, не разновидность современного русского литературного языка, это его официальный статус) и «узкое» (отдельная структурная разновидность литературного языка, служащая для эффективного решения возникающих практических проблем). В докладе известного саратовского филолога было отмечено, что одна из проблем существования в современном российском обществе русского государственного литературного языка находится в просветительской области: русский язык в школах России изучается как подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, что разрушает его целостное восприятие и является искажением целей и задач обучения языку; школьные дисциплины «Элективные курсы по русскому языку», «Русский родной язык» существуют только на бумаге, фактически это тоже часы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. В СМИ, и особенно в рекламе, указала Ольга Викторовна, отчётливо проявляются манипуляционные стратегии в использовании языка, и это формирует новые мировозренческие смыслы, превращает язык в опасное оружие оболванивания (ср.: вещь, сделанная своими руками – в рекламе: мир – это вещи, которые ты сделал своими; золотые, мозолистые руки – в рекламе: руки-загребуки.). В заключение автор пришёл к выводу: исцеление от нравственных недугов современного общества возможно только при понимании того, что мы сохраним государство, если сохраним свой язык во всем его разнообразии, потому что только в этом случае в нём будут «высвечиваться» константы русской культуры, её коды, которые выполняют роль нравственного камертона в духовном совершенствовании человека.

Доклад «Экономический вектор русской цивилизации» представил профессор кафедры экономической теории и национальной экономики Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского, доктор экономических наук, профессор Георгий Александрович Черемисинов. Системно-образующим началом, по его мнению, можно считать понятие-вектор «держава». Держава – это Киевская Русь, Республика Великого Новгорода, Московская Русь, Российская империя со времён Петра Великого до революционных потрясений в феврале 1917 года, Советский Союз, современная Россия. Методология включения, считает профессор, гораздо более продуктивна, нежели методология противопоставления и исключения исторических общностей и хронологических рамок. Георгий Александрович полагает, что российская экономическая наука в основном ограничивается системой национальной экономики, и пока не разрабатывает методологию державного миро-системного анализа, который позволяет интегрировать различные национальные экономические системы (анклавы) в единый великодержавный хозяйственный комплекс русской цивилизации. Россия, заключает учёный, сама по себе мир-экономика. В заключение известный саратовский экономист заявил о том, что роль государства в российской истории трудно переоценить: «Государственная власть была связующим самодовлеющим началом, объединившим множество народов на огромной территории. Государственность налагала свою печать буквально на всё, в том числе и на хозяйственную деятельность. Забота о пополнении казны заставляла власти предержащие оказывать содействие отечественной экономике, вынуждала считаться с её объективными тенденциями».

Профессор кафедры политических наук Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского, доктор политических наук, профессор Николай Игоревич Шестов представил полемический доклад «Проблема практического применения философских моделей политических идеологий». По его мнению, в государствах Нового и Новейшего времени инструментом создания и сплочения наций были и остаются не изысканные философские доктрины, а общий для всего пространства социально-политических коммуникаций литературный язык: «Язык, правила которого история создала, государство закрепило в законах и управленческих практиках. Закрепило как основу своей специфической идентичности в пространстве мировой политики». Констатируя крах попыток конструирования российской идеологии «демократического транзита» из высказываний англо-саксонских либертаристов, политолог утверждает, что «практически востребованной» оказалась идея «Берите суверенитета столько, сколько проглотите!», а основой новой, постсоветской солидарности элит и гражданских обществ стала не идея обновлённой единой России, а идея «регионального суверенитета». Выражая сомнения по поводу попыток «создания национальной идеи или государственной идеологии в формате высокой философии», Николай Игоревич выразил сожаление о том, что «в ряду тех традиционных российских ценностей, намерение стоять на страже которых, государство продекларировало относительно недавно посредством соответствующего указа Президента РФ» не оказалось русского языка. Полагая, что невнимание к русскому языку угрожает национально-государственной безопасности, учёный задал риторический вопрос: зачем и кому нужно говорить о российских политических и научных проблемах по-русски, когда есть замечательный английский? И предложил ответ: только, заговорившись по-английски, человек может позабыть, гражданином какого государства он родился.

Известный саратовский писатель и общественный деятель, ответственный секретарь Саратовского регионального отделения Изборского клуба Александр Пулатович Зуев в своём докладе «Просветительская работа по становлению новых ценностных ориентаций у молодёжи региона» рассказал о реализации поддержанного Фондом Президентских грантов проекта «Саратов–Донбасс: вместе в будущее». Служение Отечеству и патриотизм, равно как и гражданская ответственность, по мнению писателя, должны стать основой русского мировоззрения. Готовность сражаться за русские ценности и русские идеалы не на словах, а на деле, по его мнению, делают защитников Донбасса и Новороссии с цивилизационной точки зрения более русскими. Огромную мировоззренческую роль играет при этом история. Александр Пулатович привёл пример «от обратного»: как вольная ненаучная интерпретация истории меняет идентичность, в том числе и национальную, молодых людей. Он рассказал, как, беседуя с пленными «азовцами», выяснил, что они искренне убеждены в своей исключительности, «европейскости», «прогрессивности», а русских считают «унтерменшами», «недочеловеками», «ордынцами». Поэтому, подчеркнул А.П. Зуев, просветительская работа с опорой не на «компетентностную», а на ценностную основу, может способствовать утверждению русского мировоззрения. А русские ценности, заключил он, в информационном, культурном, образовательном пространствах широко известны: патриотизм, социальная справедливость, коллективизм, взаимопомощь, гуманизм, приверженность семейным ценностям.

В своём докладе «Русское мировоззрение в контексте новой национальной образовательной модели» заместитель председателя Саратовского отделения Изборского клуба, профессор кафедры отечественной истории и историографии Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского, доктор исторических наук, профессор Анатолий Павлович Мякшев подчеркнул, что для русского историка русское мировоззрение – это русская история, где «размещено» как само мировоззрение, так и опыт его трансформации в политическую, практическую плоскость. Чтобы русское мировоззрение стало стратегией Победы, по мнению историка, требуется на высшем государственном уровне продекларировать, что любое отклонение от русского национального интереса есть национальная трагедия и геополитическая катастрофа. Профессор призвал остановить «эксперименты» с русской историей, которые привели к дисфункциональности самой исторической науки, наиболее наглядно проявившейся в негативизме к советской истории. Учёный призвал рассматривать советский народ не как «антипод русскому», а «как результат развития и объединения лучших черт советских наций и прежде всего наиболее многочисленного русского народа». Верните на истфаки русскую историю и русскую философию, русскую и советскую литературу, культуру русской речи, увеличьте часы на отечественную историографию и отечественное источниковедение – отличный специалист с русским мировоззрением будет готов за пять лет, заверил А.П. Мякшев.

В работе Круглого стола приняли участие и московские учёные: доктор философских наук, профессор МГТУ им. Баумана Петр Вячеславович Калитин, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат философских наук Алексей Иванович Болдырев, а также писатель и ведущий эксперт Изборского клуба Алексей Юрьевич Комогорцев.

В завершение Круглого стола председатель Саратовского отделения Изборского клуба Д.Ф.Аяцков подчеркнул, что выявление и определение русского мировоззренческого канона может стать основой кропотливой работы по восстановлению таких русских традиционных ценностей как трудолюбие, любовь к земле, творчеству, профессиональному мастерству. Известный российский политик, по первому образованию «агроном», поделился своим большим успехом – под его руководством выведен сорт твердой пшеницы, культивируемой уже в почти трёх десятках российских регионов. В.В. Аверьянов отметил творческий и междисциплинарный характер Круглого стола, а также продуктивность научно-общественного обсуждения проекта, в ходе которого достигается сопричастность исследователей, преподавателей, общественных деятелей, занимающихся вопросами сохранения, изучения и продвижения мировоззрения и культурного наследия России как цивилизации, пропагандируется само изучение России, постижение смысла собственной культуры.

Блог Изборского клуба

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В рамках заседания Саратовского регионального отделения Изборского клуба состоялся круглый стол, посвященный обсуждению русского мировоззрения.

2. Обсуждались вопросы формирования идеологической платформы, способствующей возрождению России, определения основ русского мировоззрения и национальной картины мира.

3. Докладчики говорили о роли чувства совести, исторической памяти, русского языка, государства в формировании русского мировоззрения.

4. Отмечалась важность просветительской работы по утверждению традиционных русских ценностей.

5. Подчеркивалась необходимость вернуть в образование изучение русской истории, философии, литературы для воспитания специалиста с русским мировоззрением.

Вывод: на круглом столе обсуждались различные аспекты формирования и укрепления русского мировоззрения, основанного на традиционных ценностях, исторической памяти и роли государства. Участники подчеркивали важность просветительской деятельности и изучения русской культуры для становления национального самосознания.