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Писатель Юрий Бондарев на встрече с читателями в Концертной студии Останкино (1978)

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Писатель Юрий Бондарев на встрече с читателями в Концертной студии Останкино
 

Год производства: 1978

"Писатель рождается и умирает вместе со своими героями", – убежден Юрий Бондарев. Приглашаем вас на встречу с замечательным писателем, к глубокому и интересному разговору о предназначении литературы, о вечных ценностях и таких важных понятиях, как красота, доброта, гармония, совесть, долг, счастье, дружба и любовь.

Юрий Бондарев рассказывает о том, как рождались замыслы его произведений, звучат рассказы "Миг" и "Почему я пожал ему руку" из сборника "Мгновения" в авторском исполнении.

Гл. ред литературно-драматических программ, 1978

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gHCWexXsMBc
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