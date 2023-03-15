Писатель Юрий Бондарев на встрече с читателями в Концертной студии Останкино (1978)
Писатель Юрий Бондарев на встрече с читателями в Концертной студии Останкино
Год производства: 1978
"Писатель рождается и умирает вместе со своими героями", – убежден Юрий Бондарев. Приглашаем вас на встречу с замечательным писателем, к глубокому и интересному разговору о предназначении литературы, о вечных ценностях и таких важных понятиях, как красота, доброта, гармония, совесть, долг, счастье, дружба и любовь.
Юрий Бондарев рассказывает о том, как рождались замыслы его произведений, звучат рассказы "Миг" и "Почему я пожал ему руку" из сборника "Мгновения" в авторском исполнении.
Гл. ред литературно-драматических программ, 1978