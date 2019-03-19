Главная » История, Творчество

«Бронебойные снаряды вместо учебников». К 95-летию писателя Юрия Бондарева

18:21. 19 марта 2019 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ТАСС @ Михаил Мягков
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков — о том, почему к книгам Юрия Бондарева хочется возвращаться вновь и вновь.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/101827

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
11 сентября: термоядерный снос Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке.
... из вольфрама (американцы, вместо дорогостоящего вольфрама, также используют...справедлив именно для бронебойного снаряда. Поскольку перед вольфрамовым бронебойным снарядом стоит задача – ...был бы использован в учебнике по гражданской обороне, сколько...
Военно-исторические хохмы. Часть 3
... «адмирала Ли Сун Сина» вместе с его «черпахами» туда,...бронированного корабля, невозможно.Морские бронебойные снаряды всех стран с 1855 года... чем Того и Нагумо, вместе взятые.А ещё есть «...пришлось организовать вошедшую во все учебники «катана-гари», охоту за...
"Война Миров" Герберта Уэллса - описание реальной инопланетной агрессии 19-го века?
...других планетах, о чем свидетельствует учебник по естествознанию, на основе книг...ютубе ролики об испытаниях бронебойных танковых вольфрамовых снарядов. Ими по броне стреляют...берегу озера, представлялось страшное и вместе с тем величественное зрелище. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>