«Бронебойные снаряды вместо учебников». К 95-летию писателя Юрия Бондарева

Самое первое мое знакомство с творчеством Юрия Васильевича Бондарева произошло в детстве. Я смотрел художественные фильмы, поставленные по его романам и повестям, где он был также и автором сценария. Помню, как в последних классах школы шел мимо одного из магазинов, где продавались телевизоры, там показывали фильм «Батальоны просят огня». Все мое внимание невольно сосредоточилось на экране. Фильм завораживал, обращал на себя внимание, я его смотрел, несмотря на то, что у меня не было свободного времени. Фильм трогал за сердце. Это было первое знакомство.

Истории о главном событии XX века

Бондарев пишет о вечном. Его произведения всегда заставляли задуматься о самых важных вещах в жизни человека: о добре и зле, о подвиге и героизме. Конечно, они повлияли на мою дальнейшую судьбу, поскольку это были рассказы человека, который непосредственно участвовал в войне, пережил все и сумел донести свои чувства до нашего поколения. Это были истории, навеянные яркими драматическими сюжетами, связанные с самым главным событием истории XX века. Истории о том, как мы победили фашизм и принесли свободу всему Европейскому континенту.

Юрий Бондарев не только написал «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Берег», но и участвовал в создании знаменитой киноэпопеи «Освобождение», которая дала очень широкую и значимую картину Великой Отечественной войны, показала решающую роль Красной армии в освобождении народов Европы. Бондарев внес огромный вклад и в нашу, и в мировую литературу. Он продолжает лучшие традиции отечественной классики, где вопросы о добре и зле, об истинных ценностях человеческой жизни поставлены остро и ярко. Его творчество — продолжение творчества Достоевского, Толстого, других наших великих писателей. Вспомните те несколько дней Великой Отечественной войны, описанных в романе «Горячий снег». Там перед нами проходит «спрессованная» человеческая жизнь, раскрывается огромный духовный мир людей, вставших на защиту своей страны. Человек в экстремальных условиях Беззаветная любовь к Родине пронизывает все его произведения. Что бы ни случилось, что бы ни происходило, главное для его героев — отстоять Отчизну, положить за нее свою жизнь, если это потребуется. Рассказ о взаимопомощи, взаимовыручке на войне — этот сюжет характерен для многих писателей, которых мы сейчас относим к так называемой «лейтенантской прозе». Бондарев в этом ключе ставит главные вопросы бытия человека, который находится в экстремальных условиях.

Юрий Бондарев, 1983 год © Владимир Савостьянов/ТАСС

В своих воспоминаниях писатель подчеркивал, что образование он получил не за школьной партой или в аудитории, а в холодных окопах, у него не было конспектов или учебников, у него были только бронебойные снаряды. Действительно, его душа была переполнена и трагизмом, и героизмом, который он сам, фронтовой офицер, доносил уже после войны до следующих поколений.

Он писал правду. Когда началась война, Бондареву было 17 лет, и он вместе с другими такими же юношами рыл окопы под Смоленском. Потом в 1942 году он стал курсантом пехотного училища в Актюбинске, очутился под Сталинградом как раз в тот момент, когда танки Манштейна пытались прорвать наше кольцо вокруг окруженной 6-й немецкой армии Паулюса. Юрий Бондарев в составе 2-й гвардейской армии участвовал в отражении этого удара. Эти подлинные события декабря 1942 года и описаны в романе «Горячий снег». Схватка была жестокой. В ней Бондарев получил ранение, лечился в госпитале.

После он участвовал в форсировании Днепра, освобождении Киева, был ещё раз ранен — под Житомиром, освобождал Европу. После войны писатель поступил в Литературный институт имени Горького и фактически уже с конца 1940-х годов начал печататься. Все пережитые моменты Великой Отечественной войны и стали основным лейтмотивом всего его творчества.

На 70 языках мира

Свою повесть «Батальоны просят огня» Бондарев создал в 1957 году. Сюжет обращает читателей к боям за плацдармы на правом берегу Днепра, за которые сражались советские батальоны. Была задача — отвлечь внимание немцев от основного удара на город Днепров, под которым в повести подразумевался Киев. Батальоны получали только ограниченную поддержку со стороны главных сил, но героически сражались, большинство солдат погибли… Бондарев ставит вопрос о жертвах войны, жертвах, которые понес советский народ ради достижения Победы. В произведении наглядно показано, сколько крови и пота мы пролили, сколько потерь понесли ради достижения этой Великой Победы, насколько это было сложно и тяжело.

Воспроизведенная правда войны подкупает, показывает, что суждено было пережить писателю. Но мы понимаем, что главным для него и всех его боевых товарищей, всего нашего военного поколения была Победа. И мы её достигли несмотря ни на что. Мы все преодолели, все прошли, показали всему миру несгибаемую стойкость советского человека. Неслучайно, что его произведения были переведены на 70 языков мира. Вклад Юрия Бондарева в мировую литературу состоит ещё и в том, что иностранный читатель лучше узнает то, что происходило в годы войны на советско-германском фронте, как тяжело доставалась нам Победа, и то, что решающий вклад в нее был именно за Красной армией.

Лучше понимаем предков

Читают ли Бондарева сегодня? Не только читают: проходят выставки его книг, открытые уроки и семинары по его творчеству. Знаю, что молодежь интересуется этими книгами, потому что это живой интересный язык. Мой критерий значимости книги такой: когда перевернул последнюю страницу, надо задать себе вопрос: хочется ли перечитать её ещё раз? К хорошо знакомым произведениям Бондарева хочется возвращаться вновь и вновь. Причем читаешь их с таким же удовольствием, как будто в первый раз. Последний раз я перечитывал «Горячий снег» в прошлом декабре.

Конечно, эти книги надо читать, потому что мы лучше узнаем, чем дышали наши предки. Это как раз и есть преемственность поколений — понять мысли твоих предшественников, понять их заботы, сравнить их жизнь с тем миром, в котором ты живешь сегодня. Это означает также глубже осознать, что ты ещё должен сделать, чтобы стать хоть немножко похожим на наших героических дедов и прадедов. Книги Бондарева побуждают мыслить, побуждают к действию, побуждают к тому, чтобы лучше относиться к людям, окружающим тебя, к своим близким.

Мой интерес к Великой Отечественной войне начался с нескольких книг, которые я прочел ещё в школе. Кроме книг Бондарева, это книги Владимира Богомолова — например, роман «В августе 44-го», основанный на реальных событиях и рассказывающий о борьбе нашей контрразведки против диверсантов врага в тылу. Ее тоже можно перечитывать по многу раз. И конечно, это книги Константина Симонова. Так, в произведении «Живые и мертвые» затрагиваются вопросы и о трагедии начала войны, и об источниках нашей Победы в 1945 году. После «Живых и мертвых» я прочитал его книгу «Разные дни войны. Дневник писателя», на которой во многом и основывались «Живые и мертвые». Советую каждому прочитать этот дневник, потому что он глубже раскрывает не только события Великой Отечественной войны, но и характер нашего человека.

Хочется пожелать, чтобы наше молодое поколение больше читало интересных произведений о Великой Отечественной войне, глубже познавало через них нашу историю, любило ее. Чтобы мы все были достойны подвигов литературных героев, которые, безусловно, основаны на реальных событиях тех огненных лет.

Юбиляру желаю здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов. Мы всегда знаем, что это несгибаемый человек чести, верности, долга и огромного таланта.