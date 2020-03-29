Умер Юрий Бондарев

Сегодня умер отличный советский писатель Юрий Бондарев. Его военная проза стала классикой еще при жизни, а "Горячий снег" и "Батальоны просят огня" вошли в золотой фонд советской военной литературы о Великой Отечественной Войне. Что примечательно, в отличие от многих скурвившихся советских писателей, которые легко поменяли свои убеждения на 180 градусов, Бондарев оставался верен своим принципам. Его взгляды отлично иллюстрирует книга "Бермудский треугольник", о государственном перевороте 1993 года (кто не читал, рекомендую).В общем, редкий случай, когда писатель был хорош и как творец и как человек.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5748906.html