Главная » Видео, Здоровье

Мультик про здоровье зубов – ЗАДАЧА ПО ЗУБАМ «Команда Познавалова» Как правильно чистить зубы

20 0

Новая серия научно-познавательного мультсериала «Команда Познавалова» «Задача по зубам» посвящена вопросу здоровья зубов. Герои увидят, из-за чего образуется кариес, как правильно чистить зубы, почему важно полоскать рот после еды, и разберут другие важные вопросы, связанные со здоровьем зубов.

Предыдущие серии научно-популярного мультсериала Команда Познавалова доступны по ссылкам:
«Тайна едкого дыма» https://youtu.be/cyF0ZMTt0zc
«Опасное погружение» https://youtu.be/6YG16RBrQB0
«Скрытые вопросы. Часть 1» https://youtu.be/32fEtQfvT8s
«Скрытые вопросы. Часть 2» https://youtu.be/_elQxHCCe_A
Категория мультфильмов 6+

Поддержать ютуб-канал Общее Дело и Общественную организацию «Общее дело»:
поддержи.общее-дело.рф

Сайт Общественной организации «Общее дело»:
общее-дело.рф

✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:

Как замотивировать подростка на ЗОЖ https://youtu.be/CFdts0PQNV4
Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqU
Как подростков подсаживают на НАРКОТИКИ https://youtu.be/F1tAnxevOHU
Пять секретов НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ https://youtu.be/Gq-heBiVtHc
Как через КИНО управляют массами https://youtu.be/s0KbdO229N0
Утерянная православная ДОБРОДЕТЕЛЬ https://youtu.be/10U9k5cmRRA
КАК БРОСИТЬ ПИТЬ? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAE

Все наши видеоматериалы созданы на средства неравнодушных людей, и при участии волонтёров. Мы видим, насколько это важно, и постоянно работаем над созданием новых фильмов и мультфильмов.
Присоединяйтесь к нам:
https://vk.com/obsheedelorf
https://vk.com/dobrovolecod
https://ok.ru/obsheedelo
Телеграм-канал Общего Дела:
https://t.me/obshee_delo_vebinar
Телеграм-чат Общего Дела:
https://t.me/obshee_delo_rf
Наш второй канал на ютубе:
https://www.youtube.com/user/proektod
Наш канал на РУТУБЕ:
https://rutube.ru/channel/479524/

Это был выпуск:
Новый фантастический научно-познавательный мультфильм «Задача по зубам». Новые фантастические мультфильмы для детей 2023.

Вместе сделаем нашу страну ЛУЧШЕ!

#мультфильм #общеедело #зубы
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1KZ0S5GgkWg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Азы пищеварения и здоровья человека – 1 часть
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
Я с детства знал, что наши лучше всех...
Секрет Бэтмена: он выстроил систему так, чтобы его бойцы оставались целыми (видео+фото)
Западные мультфильмы против советских

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru