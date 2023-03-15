Мультик про здоровье зубов – ЗАДАЧА ПО ЗУБАМ «Команда Познавалова» Как правильно чистить зубы
Новая серия научно-познавательного мультсериала «Команда Познавалова» «Задача по зубам» посвящена вопросу здоровья зубов. Герои увидят, из-за чего образуется кариес, как правильно чистить зубы, почему важно полоскать рот после еды, и разберут другие важные вопросы, связанные со здоровьем зубов.
Предыдущие серии научно-популярного мультсериала Команда Познавалова доступны по ссылкам:
«Тайна едкого дыма» https://youtu.be/cyF0ZMTt0zc
«Опасное погружение» https://youtu.be/6YG16RBrQB0
«Скрытые вопросы. Часть 1» https://youtu.be/32fEtQfvT8s
«Скрытые вопросы. Часть 2» https://youtu.be/_elQxHCCe_A
Категория мультфильмов 6+
Поддержать ютуб-канал Общее Дело и Общественную организацию «Общее дело»:
поддержи.общее-дело.рф
Сайт Общественной организации «Общее дело»:
общее-дело.рф
✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:
Как замотивировать подростка на ЗОЖ https://youtu.be/CFdts0PQNV4
Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqU
Как подростков подсаживают на НАРКОТИКИ https://youtu.be/F1tAnxevOHU
Пять секретов НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ https://youtu.be/Gq-heBiVtHc
Как через КИНО управляют массами https://youtu.be/s0KbdO229N0
Утерянная православная ДОБРОДЕТЕЛЬ https://youtu.be/10U9k5cmRRA
КАК БРОСИТЬ ПИТЬ? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAE
Все наши видеоматериалы созданы на средства неравнодушных людей, и при участии волонтёров. Мы видим, насколько это важно, и постоянно работаем над созданием новых фильмов и мультфильмов.
Присоединяйтесь к нам:
https://vk.com/obsheedelorf
https://vk.com/dobrovolecod
https://ok.ru/obsheedelo
Телеграм-канал Общего Дела:
https://t.me/obshee_delo_vebinar
Телеграм-чат Общего Дела:
https://t.me/obshee_delo_rf
Наш второй канал на ютубе:
https://www.youtube.com/user/proektod
Наш канал на РУТУБЕ:
https://rutube.ru/channel/479524/
Это был выпуск:
Новый фантастический научно-познавательный мультфильм «Задача по зубам». Новые фантастические мультфильмы для детей 2023.
Вместе сделаем нашу страну ЛУЧШЕ!
#мультфильм #общеедело #зубы