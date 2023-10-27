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Мультфильм про слух. История с ушами Команда Познавалова. Почему болит или заложено ухо, тугоухость

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Очень многие дети, и не меньшее число взрослых, к сожалению, не знают, из-за чего портится слух, развивается тугоухость, в том числе нередко в молодом возрасте, и из-за чего человек может полностью потерять эту уникальную способность. По данным врачей, в России сегодня большое количество детей и молодежи с различными нарушениями слуха.

Общероссийская общественная организация «Общее дело» представляет научно-познавательный детский мультфильм «История с ушами. Команда Познавалова», посвященный этой важной теме. Мультик расскажет, как устроен слух, почему появляются тугоухие дети, из-за чего может ухудшиться слух, как сохранить здоровье ушей, почему болит или заложено ухо, из-за чего возникает тугоухость или шум в ушах, и как правильно чистить уши.

Предыдущие серии научно-популярного мультсериала Команда Познавалова:
«Тайна едкого дыма» https://youtu.be/cyF0ZMTt0zc
«Опасное погружение» https://youtu.be/6YG16RBrQB0
«Скрытые вопросы. Часть 1» https://youtu.be/32fEtQfvT8s
«Скрытые вопросы. Часть 2» https://youtu.be/_elQxHCCe_A
«Задача по зубам» https://youtu.be/1KZ0S5GgkWg
«Пожиратели мозга» https://youtu.be/K71MTOmmyTk
Категория мультфильмов 6+

Комментарий редакции

Это история о том, как Платон Капитонович и его друзья отправились в путешествие внутрь уха, чтобы разобраться, как устроен слуховой аппарат человека и почему опасно слушать музыку в наушниках слишком громко.

Они последовательно прошли через наружное, среднее и внутреннее ухо, рассмотрели строение слухового прохода, барабанной перепонки, слуховых косточек, улитки. Узнали, как звуковые волны преобразуются в нервные импульсы и поступают в мозг.

Путешественники обнаружили, что громкая музыка в наушниках разрушает слуховые рецепторы (волосковые клетки во внутреннем ухе), которые потом уже не восстанавливаются. Это приводит к постепенной потере слуха.

Вывод: нужно быть осторожнее и не слушать музыку слишком громко в наушниках, чтобы не повредить слух. Лучше делать это реже и при меньшей громкости.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hH0V-RHgDxY
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