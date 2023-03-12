Венгерское восстание 1848-1849. Война началась!/Иван Мизеров и Евгений Норин
Продолжение рассказа о событиях в Европе середины XIX века, известной как «Весна народов». В этой части речь о венгерской войне за независимость: в каком контексте происходили эти события и как разворачивалось венгерско-австрийское военное столкновение.
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