Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Ким Чен Ын на ракетных стрельбах

24 0


Товарищ Ким Чен Ын посетил новые ракетные стрельбы. В очередной раз прихватил с собой дочку, которую все чаще выводят в свет.











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8213986.html
Метки: азия, ким чен ын, кндр, ракеты, северная корея
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ким Чен Ын утешил плачущего Барака Обаму
США - спутниковая система противо ракетной обороны ПРО - "Российские ядерные силы обнулены?"
КНДР приготовилась к ядерному удару
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 апреля 2018
Пошаговый анализ межкорейского саммита

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru