США обнуляет Прибалтику: ресурсы из России БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ | Геоэнергетика Инфо
США обнуляет Прибалтику: ресурсы из России БУДУТ ПЕРЕКРЫТЫ. Геоэнергетика Инфо
США обсудили со странами Балтии вопрос их десинхронизации с энергосетями РФ. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе визита в Загреб обсудила с коллегами из стран Балтии вопрос их десинхронизации с энергосетями РФ и интеграцию прибалтийской энергосистемы в европейскую. Страны Балтии будут отрезаны от энергоресурсов России? Подробнее расскажет Андрей Школьников. Приятного просмотра!
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Без Чу никакой байдЕн обнулить Прибалтику не сможет. Чу незаменимый аннигилятор территорий. В очередь … дети.