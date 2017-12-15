Новости Украины и Новороссии 15 декабря 2017

Страшилки от Турчинова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать масштабные боевые действия против Украины по приказу Кремля в любой момент.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

“Причем решение Путина не будет зависеть от действий Украины. Наоборот, гораздо более важным фактором для формирования внешнеполитических и военных авантюр РФ является развитие внутриполитической ситуации в России”, – сказал Турчинов во время заседания Комиссии Украина-НАТО.

По его словам, Россия методично превращает Крым в мощную военную базу, а за время войны на Донбассе погибли уже более 10 300 человек, из них более 2 500 гражданских и более 200 детей.

“Мирные города Украины преобразованы россиянами в полигон для испытания современных видов боевой техники и вооружения”, – сказал Турчинов.

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Канада выстрелила в Донбасс первой

Украинскую верхушку накрыла победная эйфория. В последнее время поводов для радостных хороводов у всей этой бандеркоманды не так много, а тут такой подарок — Канада одобрила поставки летального оружия Киеву.

Долгожданное для властей «незалежной» известие поступило накануне со страниц официального издания канадского правительства Canada Gazette, сообщает ТАСС.

Восторгам украинского политикума нет предела. Счастливы все… Президент Порошенко, министр Климкин, посол Украины в Канаде Шевченко распинаются в благодарностях…

«Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки! Как и договаривались, Соединённые Штаты санкционировали помощь по безопасности нашему государству, а Канада включила Украину в контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия. Путь к усиленной военной помощи Украине открыт», — написал Верховный главнокомандующий на своей странице в Facebook.

Посол Шевченко, в свою очередь, не смог, по собственному признанию, сдержать эмоций — так обрадовался за «незалежную». Однако вывод, который он сделал — мол, «это оружие самим фактом своего наличие может приблизить мир в Украине», — выглядит достаточно сомнительно.

Решение Оттавы сенсацией вряд ли можно назвать. Еще в сентябре этого года молодой премьер-министр Джастин Трюдо, принимавший на тот момент у себя Петра Порошенко, пообещал киевскому гостю, что внесет Украину в список стран, куда допускается экспорт канадского автоматического оружия. А также заверил, что Канада будет и дальше «помогать Украине защищать свой суверенитет».

Тогда же, кстати, Оттава продлила до марта 2019 года пребывание в «незалежной» своих военных инструкторов, которые с 2015 года обучают солдат и офицеров ВСУ на Яворовском полигоне под Львовом.

Так что Трюдо просто оказался «последовательным партнёром», если можно так выразиться. Да и вряд ли он смог бы поступить иначе с такой многочисленной и скандальной украинской диаспорой в Канаде…

Вопрос, как это «летальное решение» скажется на самой Украине, а главное, на ситуации в Донбассе, где в последнее время и так неспокойно?

Наши эксперты на этот счет высказывают два противоположных мнения.

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, например, считает, что канадские поставки способны «в какой-то мере» изменить соотношений сил, противостоящих друг другу в зоне конфликта. Тем самым, создается опасный прецедент окончательного срыва минских договоренностей.

В свою очередь, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сомневается в том, что канадцы могут качественно вооружить Украину. Поскольку через Канаду Киев может получить только устаревшее американское оружие. Либо то, которое им самим уже не нужно.

По мнению Мураховского, решение канадского правительства — это больше политический жест, указывающий на поддержку Оттавой курса США и НАТО по сдерживанию России.

Комментируя «СП» ситуацию, военный эксперт Центра изучения кризисного общества Алексей Кривопалов напомнил слова одного высокопоставленного американского генерала, который пытался вразумить еще администрацию Обамы относительно ее возможного участия в украинском кризисе:

— «Надо понимать, — сказал он, — что вы за двумя океанами, а русские здесь, под боком. В критический момент на каждый контейнер оружия, которое вы поставите в порты Одессы и Николаева, русские пошлют три контейнера в Донбасс. Вы войну поставок не выиграете никогда. Русские всегда смогут на каждый ваш танк прислать три своих, на каждую вашу гаубицу — три своих и на каждый ящик боеприпасов — три своих ящика».

Поэтому решение Канады это, конечно, декларация.

«СП»: — А что канадский ОПК, основу которого, как известно, в значительной степени составляет производство артиллерийско-стрелкового оружия, может предложить Киеву?

— Да все что угодно. Но это не путь решения проблемы. Если Украина, ободренная такими поставками, выйдет из режима прекращения огня, это конец для них. Их просто разобьют.

Разрыв Минских соглашений по инициативе Киева — это крах всего киевского режима.

Вы посмотрите на группировку российских войск на наших южных границах. Ну, сколько продержится украинская армия в случае прямого конфликта?

«СП»: — Результат понятен. А если вмешается НАТО?

— Понимаете, даже если будут введены в дело дежурные силы НАТО — это бригады быстрого развертывания, которые находятся постоянно на территории Западной Европы, максимум, что они смогут сделать — это перекрыть киевский аэроузел. Они туда высадятся быстрее, чем наши танки дойдут до Днепра.

Но в целом предотвратить обвал украинского фронта они просто не в состоянии. Силы альянса разбросаны по Восточной Европе не дисперсно, их мало. По сути, это одна механизированная бригада, «размазанная» по территории нескольких стран: рота — на каждую прибалтийскую страну. Батальон — в Польше. Батальон — в Румынии. В Болгарии, по-моему, батальон. Это на всё про всё.

Но это опять же декларативное развертывание. Каждая рота, которая стоит там — в Латвии, Литве, Эстонии — это политической гарантии того, что «русские не нападут».

А когда в Москве вынашивали такие планы?

«СП»: — Только в их собственном больном воображении…

— Вот именно.

Если говорить об украинском государстве… Невозможно его накачать западными поставками до такой степени, при которой они были бы в состоянии отразить атаку российской армии, если такая последует.

Даже не знаю, что должны сделать украинские власти, чтобы это нападение спровоцировать… Но если пойдут на это, даже натовский контингент им не поможет. Все равно на линию Днепра мы выйдем быстрее, чем аэромобильные силы США и НАТО успеют развернуться на Днепровском рубеже.

Замдиректора Института стран СНГ, эксперт по региональным вооруженным конфликтам Владимир Евсеев тоже уверен в том, что никакие объемы поставок вооружений со стороны Запада не помогут Киеву силой вернуть контроль над территориями ДНР и ЛНР:

— В этих условиях поставки канадского вооружения тоже являются бессмысленными.

Другой вопрос, что это оружие могло бы привести к дестабилизации ситуации, если бы со стороны украинских войск появилось желание воевать. Но, насколько я понимаю, желания воевать нет. За исключением, может быть, некоторых националистических батальонов

«СП»: — Если учесть, что 70% украинских призывников этой осенью не явились на мобилизационные пункты, то, наверное, вы правы… Но сейчас в зоне конфликта есть хоть какой-то баланс сил. Он изменится?

— Нет, баланс сил канадское оружие не изменит. Потому что нельзя поставить оружия больше, чем было поставлено аналогичного оружия другой стороне.

К тому же, этим оружием некому воевать. ВСУ воевать не собираются. Они способны в какой-то части к провокациям, но не способны к ведению широкомасштабных боевых действий.

Киеву надо искать не каналы получения какого-то оружия, а возможность договариваться с ДНР и ЛНР. Украина может, конечно, продолжить конфронтацию, но эта конфронтация будет приводить к проблемам внутри самой страны.

Другое дело, что в Вашингтоне заинтересованы в обострении ситуации на территории Донбасса, чтобы таким образом можно было обосновывать введение против РФ новых санкций. Поэтому военную активность украинской стороны там не хотят пресекать.

Фактически, украинское государство уже не является независимым. Жизнями собственного народа оно сегодня продвигает американские национальные интересы.

«СП»: — Но почему именно Канада решилась на такой жест первой? Европейцы — резко против… Даже американцы стараются не афишировать такую «помощь» Украине…

— На самом деле, поставки оружия Киеву обходными путями давно имеют место. Канада стала первой среди официальных поставщиков.

А какие для нее проблемы? От Украины и ее военного конфликта страна отделена океаном. Не то, что европейские страны.

Во-вторых, Канада является инструментом американской внешней политики. Поэтому принятие такого рода решения для нее является логичным.

В-третьих, на территории Канады живет значительная украинская диаспора, которая в основной массе является антироссийской.

Эти три причины привели к принятию соответствующего решения.

Я не вижу за этим каких-то серьезных последствий. Но они могут способствовать эскалации конфликта в Донбассе.

«СП»: — Депутаты Госдумы собираются поднять вопрос о поставке оружия Украине в Совете безопасности ООН. Что это даст?

— По-моему, это будет глас вопиющего в пустыне. Потому что, как и Россия, так и США обладают правом вето.

Объявлять какие-то санкции против Канады Россия может только в качестве ответной меры на те санкции, которые Канада приняла в отношении нашей страны. То есть, осудить Канаду мы, конечно, можем, но запретить ей поставлять оружие — нет.

Правда, мы это учтем на случай, если Канаде от нас что-то понадобиться.

Понятно, что все это только вносит дополнительные сложности в двусторонние отношения. Но что делать? Канада была, есть и остается инструментом американской внешней политики.

В четверг вечером в российском МИД прокомментировали решение Канады о поставках летального оружия Украине. В заявлении, в частности, говорится:

«В Вашингтоне и Оттаве явно стремятся найти предлог для начала массированных поставок на Украину смертоносных видов вооружений.

Власти Канады уже публично объявили, что готовы выдавать своим компаниям лицензии на такие торговые операции, не особенно задумываясь о последствиях. А американские концерны, в частности, производитель ручных гранатометов «Эйртроник Ю-ЭС-ЭЙ», как недавно выяснилось, уже вовсю поставляют Киеву оружие, кулуарно получая согласие Госдепартамента и Пентагона, хотя официально США заявляют, что окончательных решений на этот счет нет…

Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, саботирующее мирное урегулирование противостояния на востоке страны, на новые военные авантюры. В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие”.

Светлана Гомзикова

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Бей своих, чтобы «Айдар» боялся

Спецкор «КП.ру» Дмитрий Стешин о скандальном показе фильма «Полет пули» про «доблесть» украинских карателей. Скандальный показ документального фильма о националистическом батальоне «Айдар» закончился предсказуемо — задержанием протестовавших ополченцев и активистов. Пророссийских, разумеется. После короткого суда задержанные получили по семь суток ареста, автор фильма «Полет пули» Беата Бубенцова и сам фестиваль «Артдокфест» получил «прессу», «хайп» и скандал. Любопытно, что самый первый показ фильма прошел очень тихо, пока информация не просочилась в Сеть. Фильм лежал в открытом доступе, его посмотрели — обычная документалка, снятая одним планом, без изысков — «один день батальона «Айдар». В начале фильма «айдаровцы» бьют и допрашивают местного жителя — все это показано подробно. Это обыденность для «Айдара»! Даже в ультратолерантной и проукраинской «Википедии» расписаны воинские и бытовые преступления батальона «Айдар». Сколько «художеств» карателей осталось за кадром, можно только догадываться. Стоило ли столь сомнительную структуру популяризировать? Смотря с какой целью. Максим Фадеев, один из лучших документалистов нашего времени, обращался на «Артдокфест» с заявкой на показ своего фильма о Донбассе. Ему отказали с формулировкой «нечего популяризировать убийц». Надо полагать, батальон «Айдар», воинское формирование с непонятным статусом и финансированием, раздавал на Донбассе цветы и талоны на повидло. Читайте также: Аваков призвал Нацгвардию готовиться к «деоккупации» Донбасса Объективно никакого бы скандала не было, если бы в программе фестиваля оказались фильмы, снятые с двух сторон, но организаторы не стесняясь продемонстрировали свою «пробандеровскую» позицию. Поэтому на повторном показе «Пули» у кинотеатра начали скапливаться люди в «горках» и поношенных камуфляжах и люди в полицейской форме. Как только ополченцы проникли в кинозал и сорвали сеанс — сразу же начались задержания. Формально у России нет никаких претензий к батальону «Айдар» и прочим парамилитарным формированиям. Хотя большинство российских добровольцев, воюющих в украинских тербатах, находятся в розыске в РФ и при возвращении домой их сажают как участников «незаконных вооруженных формирований». Значит, все-таки есть претензии к батальонам? Зачем тогда разрешать заниматься их популяризацией в России, в центре Москвы, прямо на Новом Арбате? Читайте также: ВАЖНО: ДНР может начать поставки оружия в «чувствительные для Киева места» Суд ДНР признал «Айдар» преступной организацией, в подобный список российского Верховного суда территориальные батальоны пока не попали, хотя Следственный комитет уже третий год фиксирует все их преступления и можно надеяться, что рано или поздно эти материалы рассмотрит суд. А пока несогласные с деятельностью «айдаровцев» арестованы, и это свершившийся факт. В то же время Прокуратура РФ начала проверку фильма «Полет пули» на экстремизм. Найдет ли? Большой вопрос. Неизвестно. «Айдар» пока ведет по очкам. Дмитрий Стешин

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Ментальное несовпадение: Почему США проигрывают на Украине (ВИДЕО)

Американская украинская партия еще не окончена, но очередное крупное сражение Вашингтоном уже проиграно. В чем его причины и что светит американцам в будущем? Если не случится ничего неожиданного, то ничего не светит, потому что пока американцы будут считать украинцев европейцами, они будут постоянно ошибаться, а если вдруг увидят в них русских, то это станет их окончательным поражением. В общем, нет у них хорошего выхода… Читайте также: МОЛНИЯ: F-22 ВВС США открыли огонь в сторону штурмовиков ВКС РФ в Сирии, — Independent Юрий Подоляка (Yurasumy), специально для «Русской Весны»

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Заклятые друзья: Нужна ли Украине Польша

Именно этим вопросом задались украинские евроинтеграторы после визита президента Польши Анджея Дуды в Харьков. Их нежные толерантные души были потрясены известием, что польская поддержка Украины, оказывается, чего-то стоит. Они думали, что всё это бесплатно. Теперь даже обещание польского президента оказывать Киеву поддержку в ООН, где Варшава должна в следующем году сменить Киев в качестве непостоянного члена Совета Безопасности, уже не радует. Ведь за это поляки требуют отказаться от прославления исторических личностей, вызывающих в Польше негативную реакцию. Это они так Бандеру и бандеровцев называют. Полякам хорошо. Все их исторические личности на Украине воспринимаются позитивно. У Украины нет никаких претензий к Пилсудскому, отдружившему у Петлюры всю Западную Украину, поскольку «высокие договаривающиеся стороны» шли на жертвы и компромиссы ради совместной борьбы с коммунистами и «москалями». Это же так «благородно»! У Украины нет претензий и к польским королям и магнатерии. Те, конечно создавали на «кресах всходних» невыносимые условия жизни, но, во-первых, для холопов, которых украинские казаки и шляхта и сами были не прочь закрепостить, во-вторых, большей частью гражданские войны XVII века разыгрывались на Украине между местными силами: украинские по происхождению, но окатоличенные магнаты и шляхта противостояли украинским же но православным шляхтичам и казакам. С королями Владиславом и Яном Казимиром Богдан Хмельницкий прекрасно находил общий язык. А вот с Вишневецкими, Острожскими, Киселями договориться никак не получалось — приходилось воевать. Потому, что казаки и магнаты на одних и тех же холопов претендовали. Даже по поводу противостояния бандеровцев и польских органов безопасности Украина претензий не имеет. Ведь власть тогда в Польше была коммунистическая. С ней и нынешняя официальная Варшава боролась. Украина бы хотела, чтобы Польша относилась к делу также. Выдвинула на первый план антикоммунизм и русофобию и списала бы на коммунистов и русских все польско-украинские исторические проблемы. Долгое время казалось, что Варшава принимает предложенные правила игры. Вплоть до 2016 года официальная Польша бандеровшиной не возмущалась, её современное переиздание по мере сил поддерживала финансово и организационно, на проблемных вопросах внимание не акцентировала. Так продолжалось ровно до тех пор, пока политика коллективного Запада в отношении Украины определялась в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине, соответственно польское пространство для манёвра было сведено к нулю. Не поляки определяли, как Киев должен себя вести и что у него следует требовать. Варшава выполняла чисто техническую задачу — организации и контроля реализации на месте, принятых США, Германией и Францией решений. Но в течение 2017 года ситуация коренным образом поменялась. Запад в значительной степени охладел к Украине. Причём, если США ещё как-то пытаются использовать издыхающий киевский режим в своих глобальных интересах (предлагая его на продажу), то лидеры ЕС просто сделали вид, что не знают «откуда, мол, и что это за географические новости». Соответственно у Польши внезапно возникла возможность относительно свободного маневрирования не только на постсоветском пространстве, но и во всей Восточной Европе. В рамках ЕС постоянно нарастали польско-германские противоречия, которые в последние годы перешли в стадию открытой политической конфронтации. Также Польша традиционно опасается России. Ну а страшным сном Варшавы является российско-германский союз (даже экономический). Сама Польша слишком слаба, чтобы одновременно противостоять России, Германии по частным вопросам, да ещё и блокировать их стратегическое сближение, которое польская же позиция и стимулирует. Поэтому идея возрождения Речи Посполитой «от моря, до моря» является не только исторической фантомной болью, но и насущной геополитической потребностью Варшавы. По крайней мере до тех пор, пока она видит себя самостоятельным центром силы, а Берлин и Москву своими оппонентами. Ситуация нынче изменилась по сравнению с XVII (и даже с ХХ) веком. Прямой захват территории не только не решает проблемы, но, зачастую бывает вредным и даже смертельно опасным для осуществляющего его государства. Необходим непрямой политический, экономический и культурный контроль над сферой своего влияния. В таком варианте протектораты решают проблемы за свой счёт, но зато их ресурсы можно свободно использовать для решения проблем метрополии. Вот такой метрополией и пытается стать Польша для Восточной Европы. Польская сфера интересов включает Румынию, страны Вышеградской группы (Чехию, Словакию, Венгрию), Прибалтику, Украину и Белоруссию. В рамках Восточного партнёрства Польша заглядывает и на Кавказ, где включает Грузию в число своих первоочередных союзников. Но это делается явно, исходя из конфронтационного сценария в отношениях с Россией (чтобы Москве досадить), а вовсе не потому, что Польша реально заинтересована в Грузии, как в военно-политическом союзнике или экономическом партнёре. Из всех перечисленных государств более-менее оптимистические перспективы открываются перед Польшей в Прибалтике и на Украине. 25 лет «похода в Европу» серьёзно подорвали экономики «балтийских тигров» и обнулили украинскую. Совокупное население данных территорий сократилось практически в два раза и по численности приближается к польскому. Местные элиты исходят из осознания того, что «Запад нас предал, а Россия не простит». Поэтому у них нет вариантов — протянутую Варшавой руку надо принимать на условиях Варшавы. Собственно об этом совершенно справедливо сказал глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис, заявивший: «Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины вполне себе проживёт». Таким образом, Варшава, почувствовав свободу рук, начинает реализовывать уже не общеевропейскую и даже не американскую, а свою собственную политику в Восточной Европе. Это плохой сигнал для стран региона, означающий, что они вновь превратились в глобальную периферию, где могут играть второстепенные страны, пока «старшие товарищи» заняты на более важных площадках. Причём ситуация для Украины самая плохая. Все остальные государства имеют достаточный внутренний ресурс и более-менее прочную внешнеполитическую позицию, чтобы противостоять амбициям Варшавы. У Киева нет ни того, ни другого. Польша действительно может занять жёсткую позицию и просто ждать, когда киевские политики придут к осознанию необходимости подчинения. Пока что это вызывает в Киеве нервную реакцию и попытки сопротивляться, но это ненадолго. Необходимость получения хоть какой-то западной поддержки, требующейся для внутриполитической стабилизации любой (настоящей или будущей) киевской власти, не оставляет киевским политикам выбора. Но надо отметить, что на самом деле Польше Украина нужна. Без установления своего протектората над Киевом Варшава не может претендовать на роль точки сборки Восточной Европы — регионального лидера, который на равных сможет говорить с Москвой и Берлином. А в этом-то и заключается цель новой польской внешней политики. Проблема Варшавы заключается в том, что она не может Киев купить и ей приходится на него давить. Но для украинской элиты Польша — такая же восточноевропейская попрошайка, как и сам Киев, которой просто больше повезло. Если подчиняться США или Германии для киевских руководителей почётно, то поляков они ещё помнят в качестве челноков, приезжавших в СССР за утюгами. Поэтому давление со стороны Польши действительно воспринимается киевскими элитами как наглость и предательство. Более того, поляки сами принимали участие в выращивание украинской неонацистской бандеровской поросли, на которую теперь опирается киевская власть. Самой-то власти всё равно кому ставить памятники: Ленину или Бандере. Но не всё равно неонацистам, которых власть подавить не в состоянии, но которые очень даже могут поменять власть. Поэтому удовлетворение польских требований, да ещё и высказанных столь нагло и непререкаемо для украинкой власти невозможно. Это парадокс, прекрасно демонстрирующий, как правила политической игры (наличие которых многие отрицают) доминируют над личными интересами участников. На самом деле и для польской, и для украинской элиты действительно крайне важны хорошие отношения при мягком доминировании Варшавы. Но действия, ранее предпринимавшиеся Киевом и Варшавой, в частности поддержка национализма, развитие цветных проектов, уничтоживших украинскую экономику, общество и государственность, привели к тому, что политики как Киева, так и Варшавы, даже осознавая ущербность своих действий, их противоречие личным интересам, интересам своей социальной группы и даже стратегическим планам государства, не могут вести себя по-другому, поскольку иначе будут сметены (в Польше мирно — на выборах, на Украине в ходе очередного вооружённого мятежа) ими заботливо выращенными, выкормленными и введёнными в большую политику маргиналами. Ростислав Ищенко Украина.ру Читайте также: МОЛНИЯ: F-22 ВВС США открыли огонь в сторону штурмовиков ВКС РФ в Сирии, — СМИ

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