Электромобили в России: распил бюджета на Зелёной Повестке? Геоэнергетика Инфо
Электромобили в России: распил бюджета или вывод страны на новый уровень? Геоэнергетика Инфо
Производство электромобилей в РФ в 2023 году планируется увеличить в девять раз, до 18 тысяч машин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. Согласно Концепции развития электротранспорта в РФ, к 2030 году каждый 10-й выпускаемый в России автомобиль будет электрическим. По планам уже через восемь лет в стране будут выпускаться порядка 220 тыс. электрокаров в год, а общее число транспортных средств на электротяге превысит 1,4 млн. К этому времени в мире, по расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), будет насчитываться уже от 200 до 350 млн электромобилей. Как отмечают в Минэкономразвития, выпуск полностью локализованного отечественного электромобиля возможен при создании и развитии отечественных «вытягивающих» производств электрохимии, электромеханики и управляющей электроники.
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