Главная » Невероятное в мире, Политика, Творчество

Эффективные собственники в поисках правды

0 0


Эффективные собственники в поисках правды

Cовладельцы «Альфа-групп» Авен и Фридман подали в суд округа Колумбия (США) иск к американской НКО «Center for Public Inegrity» с требованием опровергнуть ее публикацию с негативными оценками личности олигархов – она стала одной из причин введения санкций против Альфы и ее хозяев.

Суд отклонил иск, а в мотивировочной части, подтвердив правдивость изложенных в публикации фактов, изложил аргументы, на основе которых было принято решение. Среди них:

- признание приватизации процессом, подорвавшим российскую экономику путем коррупции и сговоров; ключевыми фигурами названы Фридман и Авен, которых среди прочих «Ельцин выбрал, чтобы направлять страну курсом приватизации»;

- признание группы олигархов (в их числе Фридман и Авен) «достигшими своего могущества вследствие управления и манипуляций по правилам беззакония и коррупции в российской экономике»;

- согласно официальному докладу директора ФБР, в результате приватизации под контролем преступных группировок оказалось 70% российских предприятий и большинство из 2 000 банков;

- «Альфа-групп» «сотрудничала с разнообразными преступными группировками, включая солнцевскую»;

- Фридман и Авен, «несомненно, участвовали в транзите наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу»;

- МВД РФ, проведя обыски в офисе «Альфа-Эко» в апреле 1995 обнаружила документы и улики, свидетельствующие о причастности к транспортировке наркотиков под видом сахара из Колумбии через Россию в Европу; поводом стало массовое отравление «сахаром» из мешка, который случайно попал в торговую сеть Хабаровска в конце марта 1995;

- Авен «встречался с представителем колумбийских наркоторговцев Джилберто Орексуелом, известным под прозвищем «Шахматист». «Цель встречи — достигнуть соглашения о трансфере денег в «Альфа-банк» из оффшоров, таких как Багамы, Гибралтар и другие».

Эти и остальные схожие формулировки, утвержденные судом, приобретают статус правовых норм, которые должны учитывать в обязательном порядке все учреждения и инстанции в юрисдикции США (даже за пределами страны). И вряд ли решение окружного суда столичного округа Колумбия будет способствовать снятию санкций с Авена и Фридмана, который в этих же целях уже внес в пользу Украины около миллиарда долларов, заработанных на российских активах.

https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2000cv2208-148 – ссылка на решение суда

https://t.me/kremlinprachka/23484 – цинк

Святые 90-е…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8209285.html
Метки: 90е, авен, криминал, олигархи, приватизация, санкции, США, фридман
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сергей Глазьев: Культ Золотого тельца и Россия
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017
Бэкграунд, выпуск-301 за 13 апреля 2013
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
НЫНЕШНИЙ ВРАГ ДАЛЬНОВИДНЕЙ ВЕРМАХТА. Нужно обратиться, в конце концов, к коренной России!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru