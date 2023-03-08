Эффективные собственники в поисках правды
Эффективные собственники в поисках правды
Cовладельцы «Альфа-групп» Авен и Фридман подали в суд округа Колумбия (США) иск к американской НКО «Center for Public Inegrity» с требованием опровергнуть ее публикацию с негативными оценками личности олигархов – она стала одной из причин введения санкций против Альфы и ее хозяев.
Суд отклонил иск, а в мотивировочной части, подтвердив правдивость изложенных в публикации фактов, изложил аргументы, на основе которых было принято решение. Среди них:
- признание приватизации процессом, подорвавшим российскую экономику путем коррупции и сговоров; ключевыми фигурами названы Фридман и Авен, которых среди прочих «Ельцин выбрал, чтобы направлять страну курсом приватизации»;
- признание группы олигархов (в их числе Фридман и Авен) «достигшими своего могущества вследствие управления и манипуляций по правилам беззакония и коррупции в российской экономике»;
- согласно официальному докладу директора ФБР, в результате приватизации под контролем преступных группировок оказалось 70% российских предприятий и большинство из 2 000 банков;
- «Альфа-групп» «сотрудничала с разнообразными преступными группировками, включая солнцевскую»;
- Фридман и Авен, «несомненно, участвовали в транзите наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу»;
- МВД РФ, проведя обыски в офисе «Альфа-Эко» в апреле 1995 обнаружила документы и улики, свидетельствующие о причастности к транспортировке наркотиков под видом сахара из Колумбии через Россию в Европу; поводом стало массовое отравление «сахаром» из мешка, который случайно попал в торговую сеть Хабаровска в конце марта 1995;
- Авен «встречался с представителем колумбийских наркоторговцев Джилберто Орексуелом, известным под прозвищем «Шахматист». «Цель встречи — достигнуть соглашения о трансфере денег в «Альфа-банк» из оффшоров, таких как Багамы, Гибралтар и другие».
Эти и остальные схожие формулировки, утвержденные судом, приобретают статус правовых норм, которые должны учитывать в обязательном порядке все учреждения и инстанции в юрисдикции США (даже за пределами страны). И вряд ли решение окружного суда столичного округа Колумбия будет способствовать снятию санкций с Авена и Фридмана, который в этих же целях уже внес в пользу Украины около миллиарда долларов, заработанных на российских активах.
https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2000cv2208-148 – ссылка на решение суда
https://t.me/kremlinprachka/23484 – цинк
Святые 90-е…