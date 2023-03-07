Порыв на прорыв?
«Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды <...> использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле».
В. Путин. (Из выступления на расширенной коллегии ФСБ)
Впервые «мрази», «сволочи», «дегенераты» и прочие слова Владимира Соловьева мне искренне понравились. Слова, вылетающие из главного калибра пропаганды, должны порождать эмоции на созидание, сколь бы ни была поганой обстановка. В противном случает пропагандист не «калибр», а просто ротовое отверстие «корпорации», которая даёт в этот рот корм.
В первые дни весны Владимир Рудольфович «наехал» не просто на каких-то «шестёрок», а сразу на МИД в лице зам. министра Александра Панкина и на целый Российский университет дружбы народов! С именами руководителей.
Но сначала про Панкина. Этот дипломат озвучивает «позицию России» на предмет участия в ВТО. Если коротко: "Россия не собирается отказываться от членства в ВТО: подобный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики".
Когда Сталин запретил даже разговоры об участии СССР в подобных проектах, хуже Родине стало? Но с 1992 года Россия стала членом МВФ, а в 2012 вступила в ВТО. Инициаторы в обоих случаях - всенародные «любимчики» Чубайс, Набиуллина, Дворкович с Шуваловым и прочие... Оценочное слово – Мразь! Чего скрывать, от кого? Зачем нам перед ними приседать по-прежнему?
Плачевные итоги членства России в МВФ и ВТО перечислять не буду, поскольку по этому поводу сказано и написано много. Просто напомню, что ещё в мае 2022-го президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать принятые против России санкции со стороны государств — участников ВТО и представить предложения по актуализации стратегии участия страны в организации. И что?
Но это ладно: команда компрадоров сама не уйдёт, дело своё знает. Меня больше радует наезд Соловьева на РУДН. Здесь умудрились организовать выставку с украинскими флагами в день Защитника Отечества - 23 февраля! Больше того, был факт, когда в этом заведении во время одного из мероприятий вывесили карту России без Крыма. «Украинскую выставку» в РУДН одобрил отвечающий за работу со студентами проректор Сергей Базавлук. От души ему выдал Соловьев, не забыв помянуть и ректора. В корень смотрит пропагандист: этими вопросами должна заниматься контрразведка.
Но РУДН здесь школьник по сравнению с отборной шпаной - Высшей школой экономики. Именно с этой «вышки» открылось зловонное ротовое отверстие доктора филологических наук, профессора Гасана Гусейнова. Помните скандал с «клоачным» Русским языком? Не знаю, где он гадит сейчас, но эта мразь учила студентов и получала зарплату из бюджета. Вот где «Смерш» необходим! Созданная по проекту ЦРУ на деньги Фонда Сороса Высшая школа экономики – кузница антинациональных кадров и идеологическое оружие врага.
На фоне общего упадка качества высшего образования этому вузу удаётся сохранять высокие темпы развития: стремительно обзаводиться новыми зданиями в самом центре столицы, обеспечивать самую высокую в стране зарплату преподавателей, открывать новые факультеты, быть одним из лидеров в получении государственных субсидий. Учёные ВШЭ внесли «важный» вклад в создание стратегий «развития» в различных областях. Сюда входят «модернизация» образования, здравоохранения и др. Следует также помнить, что «достижениями» ВШЭ являются: монетизация льгот; пенсионная реформа; решения по привлечению трудовых мигрантов; вовлечение России в ВТО. ВШЭ стала разработчиком долгосрочных концепций развития страны, таких как Стратегия-2010 и Стратегия-2020, которые полностью провалены, обнажив изначальную интеллектуальную несостоятельность, оторванность от реальности. Именно в кабинетах ВШЭ готовились методические рекомендации по введению ЕГЭ, Болонской системы, предполагающей полный разрыв с российской и советской традицией образования и создание школы двух коридоров: для немногочисленной элиты и для массы людей-функций, «квалифицированных потребителей». Сегодня это уже Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) — один из крупнейших университетов Европы. И где контрразведка? Браво, Соловьёв!
«Может ли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) заниматься антигосударственной деятельностью? Это же крупнейший не только в России, но и в Европе университет гуманитарного и социально-экономического профиля, насчитывающий более 55 филиалов. Оказывается, может, да ещё как!» Так начиналась моя статья «Подвиг прокурора», опубликованная на целом ряде популярных сайтов 25 мая 2021 года. Там речь о бессменном (на тот момент) ректоре РАНХиГС Владимире Мау – грязнейшей воды гайдаровце, одном из идеологов прихватизации и прочих мерзостей, которые мы никак не можем расхлебать. Мау в прошлом советник Егора Гайдара, основателя ВШЭ, профессор Высшей школы экономики, преподаватель в московском центре Стэнфордского университета (США). И так далее. Мразь! Но нашёлся рядовой прокурор Константин Простаков, потребовал от академии в рамках "проверки исполнения законодательства научными и образовательными организациями" предоставить информацию о сотрудничестве с иностранными НПО (в том числи признанными нежелательными на территории России), реализации программ с иностранным финансированием. Всё в строгом соответствии с законодательством РФ, за исполнением которого и должна следить прокуратура. И что? В отношении Никулинского межрайонного прокурора в Москве Константина Простакова была затеяна служебная проверка. Не Мау, а героя Простакова! Вау, мразь! На прокурора набросилась целая свора «интеллектуалов» и правозащитников.
Да что там рядовой честный прокурор? Совет Федерации в своё время создал специальную комиссию по рассмотрению причин дефолта 1998 года. Заключение Комиссии есть в открытом доступе, там более 60 страниц. Цитата: «По масштабу нанесенного ущерба и глубине негативных последствий для населения России, государства и экономического развития страны решения от 17 августа следует рассматривать как тягчайшее преступление против общества и государства». Памятный моему поколению Генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов, как ему и полагается, открыл уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями рядом должностных лиц. И что? Чтобы вывернуться, одержать победу, мрази надо было сломать Скуратова. Была изготовлена видеозапись, где «лицо, похожее на Скуратова», развлекалось с проститутками.
Некто Швыдкой, возглавлявший тогда ВГТРК, выпустил в эфир без проверки 50-минутную грязную порнографическую видеозапись. Так Швыдкой решил исход политического противостояния и определил историю России. Победители были благодарны ему безгранично — в правительстве Касьянова он стал министром культуры. Когда специалисты выяснили, что видеозапись - подлая подделка, было уже поздно…
Всвязи с тем, что Владимир Соловьев наконец-то начал называть вещи своими именами, не взирая на чины, я как-то по-новому глянул на него и на само слово МРАЗЬ. Что это такое? Слово это употреблял не только еврей Соловьев, но и великие Русские писатели.
«Лиза порешила, что окружающие ее люди - «мразь», и определила, что настоящие ее дни есть приготовительный термин ко вступлению в жизнь с настоящими представителями бескорыстного человечества, живущего единственно для водворения общей высокой правды». Это Н. С. Лесков, «Некуда», 1864 год. «Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, — вот чего надо!» Это пророк Ф. М., Достоевский, «Бесы», 1872 год. Фёдор Михайлович указал даже, сколько поколений «необходимо», чтобы бесы прошли полный период инкубации. Их сегодня, как чертей в темноте перед рассветом, хоть отбавляй. На всех уровнях власти, среди силовиков и так далее.
Приезжает с передовой начальник штаба батальона «Троя» Сергей Колмогоров. С ним трое бойцов и несколько «двухсотых». В Москве машину останавливает полиция и начинается канитель. Что-то не так с луганскими номерами, да и вообще люди подозрительные. Куда девать убитых? Дело доходит до военкома. Оказывается, отдавшие жизнь за Родину, какие-то «не те». Неучтённый доброволец попался! Военком говорит, что если б через военкомат пошёл, и план бы ему сделал, и с выплатами родне проще… В полиции кровяное давление командира с позывным «Якут» поднимается до 270. Трудно было ему сдержать бойцов-штурмовиков, которые могли буквально разнести всё отделение полиции. Дальше – «скорая». Но и в больнице воину не рады. Кто он такой без полиса, да ещё и «гонором»: не ложится на каталку, своими ногами идёт! В результате начальник штаба звонит своему начмеду, покупает и съедает горсть таблеток.
…Молодой певец за песню «Мы русские» попадает в полицию, пишет объяснение. Какая-то мразь увидела в песне «элементы разжигания национальной розни», подала на него заяву. Есть же у этой мрази имя-фамилия, коли стучит грамотно. Но в многочисленных материалах, которыми взорвался интернет, имя это я не нашёл.
Так что Владимира Соловьёва я могу поздравить с великим почином: называть мразь на любом уровне своим именем. Этот порыв и будет началом великого прорыва на Правду, без которой нам не жить. А там, глядишь, и органы, по долгу службы отвечающие за безопасность нас и страны в целом, возьмутся за своё дело.
Эдуард Наипов,
Кострома
Прекрасная статья патриота Эдуарда Наипова..Он же Русский мальчик ,я читаю этот сайт ,он всегда интересный ,там собираютя истинные даже паториоты ,а не как Соловьев -чистейший неотроцкист.Зачем Наипов хвалит Соловьева?? ,вероятно затем ,чтобы он похвалил Кукушку..А в статье конечно только факты и их можно продолжать и продолжать по всем организациям крупнейшим в Москве,Питере ,Екатеринбурге -они везде эти шакалы ,которых Путин назвал мразью..А где же те, кто их рожал,ставил цели ,подписывал их творения и кто должен был бы их и разогнать или передвинуть..??А разве они ушли эти Шуваловы,Дворковичи,Сурковы ?7-нет они в Москве и они не отстранены от управления своими ставленниками через фонды,клубы закрытые..Один что ли Чубайс всем руководил.Ну что за детское предложение -ловить этих мразей народу ,а Соловьев добивается звания или руководства новой партии по ловле своих же подельников.Разве год назад его студия не была ими заполнена и сегодня эксперты ,немного подправив риторику ,на кого работают? Кто одал им команду -фас..Нет уж сами ,сами меж собой передеритесь и не втравливайте тех,кто от этого ничего не имел и иметь не будет..Сами поубивайтесь,как хохлы…Ишь ты Наипов-ведь так не мыслишь же??Знали мы эти имена и никто их не подвигает ,ибо нет команды ФСБ -убрать хохла Безавлукаиз РУДН за кощунсвенное сборище вышиванок и да -там есть десятки землячеств и толькое русское землячество запрещено..И да ,а почему еврейку Любимову не протянули за спектакли Богомолова и Хабенского???Кушайте сами свое пойло ,долго же готовили себе ..
Статья – окно овертона.
Лейтмотив – во власти предатели, которые замалчивают преступления.
…Молодой певец за песню «Мы русские» попадает в полицию, пишет объяснение. Какая-то мразь увидела в песне «элементы разжигания национальной розни», подала на него заяву. Есть же у этой мрази имя-фамилия, коли стучит грамотно. Но в многочисленных материалах, которыми взорвался интернет, имя это я не нашёл.
Так что Владимира Соловьёва я могу поздравить с великим почином: называть мразь на любом уровне своим именем. Этот порыв и будет началом великого прорыва на Правду, без которой нам не жить. А там, глядишь, и органы, по долгу службы отвечающие за безопасность нас и страны в целом, возьмутся за своё дело.
Одно дело – патриотизм, и совсем другое – национализм, который, как известно на ярком примере Украины, легко перерастает в нацизм с последующими последствиями.
Мразь в твоем исполнении звучит фальшиво КОТ Х/В ..тоже, как у неотроцкиста Либермана..Слова хорошие и голос тоже ,но кто исполняет и кто его продвигает и кем рожден??этот малышок Шаман..Такими же ловящими хайп на патриотизме и СВО и потому звучит фальшиво и страшно ,что извращают все и всё либерманы..Почитай его биографию.кто его директор и жена…И почему ты КОТ, казачок засланный ,не говоришь про рожденных в полях СВО ,на Донбассе коллективах и ребятах с гитарами ,исполняющих ,более искренние и настоящие песни.Что ?чуствуешь приближение СМЕРША ,будете определять степень патриотичности и по чем сегодня??платят Соловьевы?? А может просто весна и обострение у тебя с больной бошкой или женки пообносились к весне?Ишь ты ,опять пошел шашкой махать тут,хватит здесь пришибленных без тебя..Люди сами сориентируется без вас МММщики
Ваша эмоциональная реакция на мой пост – это ответ.
То, что в Вашем ответе мне написано – лишь попытки сыграть на эмоциях.
Это весна.
Как писал Карл Маркс – “каждый сверчок знай свой шесток”
Мне случалось общаться с диванными войнами противника.
Отличительной чертой их стратегии и тактики является игра на эмоциях, возбуждение эмоций, перехват волны эмоций и попытка направить эту волну в нужное им русло.
…
И в капле море отражается.
В ряде статей и публикации явно прослеживаются попытки сыграть на патриотических настроениях, но, используя факторы, которые дискредитируют текущую власть в глазах читателей.
Любой баран считает пастуха гением,а собак-защитниками стада.Хотя пастух вместе с собаками,съедают овец больше,чем волки. Эти слова были сказаны еще в 18-ом веке….Тогда люди были еще не образованы,всего боялись и даже приравнивали пастуха к Богу.Беда в том,что по прошествии лет,большое количество людей продолжают в это верить и абсолютно искренне считают,что пастух никогда не причинит им вреда.
Каждый мужчина верит, что его любит женщина.
Раньше мужики боялись хранительницу очага.
Тогда мужики мало что видели.
Вам пока никто вреда не причинил.
Иначе Вы бы не сидели на ЯП, как это случилось с Кара Мурзой.
Успокойтесь…Возьмите себя в руки.Стройте предложения грамотно.Понятие вреда,для вас и для меня,немного разнятся. Полагаю,как и понимание слова “патриотизм”. Я думаю в парадигме моего народа в целом,а вы в понимании безопасности своего эгоизма.
За меня Вы мыслить не способны, лишь за себя, что Вы и сделали в Вашем ответе мне.
Я могу делать выводы…Если человек ворует-это вор. Если человек рубит головы по приказу-это палач. Если человек поддерживает власть-это не патриот,это-Блэккэт.
Все выводы – итог Вашего мыслительного процесса.
Как и ответственность за их адекватность.
Обычная мыследеятельность человека. Этим человек от животного и отличается. Если вас удивляет такая элементарная опция,то о чем еще можно говорить? Под ответственностью вы что понимаете?