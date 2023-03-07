«Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды <...> использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле».

В. Путин. (Из выступления на расширенной коллегии ФСБ)

Впервые «мрази», «сволочи», «дегенераты» и прочие слова Владимира Соловьева мне искренне понравились. Слова, вылетающие из главного калибра пропаганды, должны порождать эмоции на созидание, сколь бы ни была поганой обстановка. В противном случает пропагандист не «калибр», а просто ротовое отверстие «корпорации», которая даёт в этот рот корм.

В первые дни весны Владимир Рудольфович «наехал» не просто на каких-то «шестёрок», а сразу на МИД в лице зам. министра Александра Панкина и на целый Российский университет дружбы народов! С именами руководителей.

Но сначала про Панкина. Этот дипломат озвучивает «позицию России» на предмет участия в ВТО. Если коротко: "Россия не собирается отказываться от членства в ВТО: подобный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики".

Когда Сталин запретил даже разговоры об участии СССР в подобных проектах, хуже Родине стало? Но с 1992 года Россия стала членом МВФ, а в 2012 вступила в ВТО. Инициаторы в обоих случаях - всенародные «любимчики» Чубайс, Набиуллина, Дворкович с Шуваловым и прочие... Оценочное слово – Мразь! Чего скрывать, от кого? Зачем нам перед ними приседать по-прежнему?

Плачевные итоги членства России в МВФ и ВТО перечислять не буду, поскольку по этому поводу сказано и написано много. Просто напомню, что ещё в мае 2022-го президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать принятые против России санкции со стороны государств — участников ВТО и представить предложения по актуализации стратегии участия страны в организации. И что?

Но это ладно: команда компрадоров сама не уйдёт, дело своё знает. Меня больше радует наезд Соловьева на РУДН. Здесь умудрились организовать выставку с украинскими флагами в день Защитника Отечества - 23 февраля! Больше того, был факт, когда в этом заведении во время одного из мероприятий вывесили карту России без Крыма. «Украинскую выставку» в РУДН одобрил отвечающий за работу со студентами проректор Сергей Базавлук. От души ему выдал Соловьев, не забыв помянуть и ректора. В корень смотрит пропагандист: этими вопросами должна заниматься контрразведка.

Но РУДН здесь школьник по сравнению с отборной шпаной - Высшей школой экономики. Именно с этой «вышки» открылось зловонное ротовое отверстие доктора филологических наук, профессора Гасана Гусейнова. Помните скандал с «клоачным» Русским языком? Не знаю, где он гадит сейчас, но эта мразь учила студентов и получала зарплату из бюджета. Вот где «Смерш» необходим! Созданная по проекту ЦРУ на деньги Фонда Сороса Высшая школа экономики – кузница антинациональных кадров и идеологическое оружие врага.

На фоне общего упадка качества высшего образования этому вузу удаётся сохранять высокие темпы развития: стремительно обзаводиться новыми зданиями в самом центре столицы, обеспечивать самую высокую в стране зарплату преподавателей, открывать новые факультеты, быть одним из лидеров в получении государственных субсидий. Учёные ВШЭ внесли «важный» вклад в создание стратегий «развития» в различных областях. Сюда входят «модернизация» образования, здравоохранения и др. Следует также помнить, что «достижениями» ВШЭ являются: монетизация льгот; пенсионная реформа; решения по привлечению трудовых мигрантов; вовлечение России в ВТО. ВШЭ стала разработчиком долгосрочных концепций развития страны, таких как Стратегия-2010 и Стратегия-2020, которые полностью провалены, обнажив изначальную интеллектуальную несостоятельность, оторванность от реальности. Именно в кабинетах ВШЭ готовились методические рекомендации по введению ЕГЭ, Болонской системы, предполагающей полный разрыв с российской и советской традицией образования и создание школы двух коридоров: для немногочисленной элиты и для массы людей-функций, «квалифицированных потребителей». Сегодня это уже Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) — один из крупнейших университетов Европы. И где контрразведка? Браво, Соловьёв!

«Может ли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) заниматься антигосударственной деятельностью? Это же крупнейший не только в России, но и в Европе университет гуманитарного и социально-экономического профиля, насчитывающий более 55 филиалов. Оказывается, может, да ещё как!» Так начиналась моя статья «Подвиг прокурора», опубликованная на целом ряде популярных сайтов 25 мая 2021 года. Там речь о бессменном (на тот момент) ректоре РАНХиГС Владимире Мау – грязнейшей воды гайдаровце, одном из идеологов прихватизации и прочих мерзостей, которые мы никак не можем расхлебать. Мау в прошлом советник Егора Гайдара, основателя ВШЭ, профессор Высшей школы экономики, преподаватель в московском центре Стэнфордского университета (США). И так далее. Мразь! Но нашёлся рядовой прокурор Константин Простаков, потребовал от академии в рамках "проверки исполнения законодательства научными и образовательными организациями" предоставить информацию о сотрудничестве с иностранными НПО (в том числи признанными нежелательными на территории России), реализации программ с иностранным финансированием. Всё в строгом соответствии с законодательством РФ, за исполнением которого и должна следить прокуратура. И что? В отношении Никулинского межрайонного прокурора в Москве Константина Простакова была затеяна служебная проверка. Не Мау, а героя Простакова! Вау, мразь! На прокурора набросилась целая свора «интеллектуалов» и правозащитников.

Да что там рядовой честный прокурор? Совет Федерации в своё время создал специальную комиссию по рассмотрению причин дефолта 1998 года. Заключение Комиссии есть в открытом доступе, там более 60 страниц. Цитата: «По масштабу нанесенного ущерба и глубине негативных последствий для населения России, государства и экономического развития страны решения от 17 августа следует рассматривать как тягчайшее преступление против общества и государства». Памятный моему поколению Генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов, как ему и полагается, открыл уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями рядом должностных лиц. И что? Чтобы вывернуться, одержать победу, мрази надо было сломать Скуратова. Была изготовлена видеозапись, где «лицо, похожее на Скуратова», развлекалось с проститутками.

Некто Швыдкой, возглавлявший тогда ВГТРК, выпустил в эфир без проверки 50-минутную грязную порнографическую видеозапись. Так Швыдкой решил исход политического противостояния и определил историю России. Победители были благодарны ему безгранично — в правительстве Касьянова он стал министром культуры. Когда специалисты выяснили, что видеозапись - подлая подделка, было уже поздно…

Всвязи с тем, что Владимир Соловьев наконец-то начал называть вещи своими именами, не взирая на чины, я как-то по-новому глянул на него и на само слово МРАЗЬ. Что это такое? Слово это употреблял не только еврей Соловьев, но и великие Русские писатели.

«Лиза порешила, что окружающие ее люди - «мразь», и определила, что настоящие ее дни есть приготовительный термин ко вступлению в жизнь с настоящими представителями бескорыстного человечества, живущего единственно для водворения общей высокой правды». Это Н. С. Лесков, «Некуда», 1864 год. «Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, — вот чего надо!» Это пророк Ф. М., Достоевский, «Бесы», 1872 год. Фёдор Михайлович указал даже, сколько поколений «необходимо», чтобы бесы прошли полный период инкубации. Их сегодня, как чертей в темноте перед рассветом, хоть отбавляй. На всех уровнях власти, среди силовиков и так далее.

Приезжает с передовой начальник штаба батальона «Троя» Сергей Колмогоров. С ним трое бойцов и несколько «двухсотых». В Москве машину останавливает полиция и начинается канитель. Что-то не так с луганскими номерами, да и вообще люди подозрительные. Куда девать убитых? Дело доходит до военкома. Оказывается, отдавшие жизнь за Родину, какие-то «не те». Неучтённый доброволец попался! Военком говорит, что если б через военкомат пошёл, и план бы ему сделал, и с выплатами родне проще… В полиции кровяное давление командира с позывным «Якут» поднимается до 270. Трудно было ему сдержать бойцов-штурмовиков, которые могли буквально разнести всё отделение полиции. Дальше – «скорая». Но и в больнице воину не рады. Кто он такой без полиса, да ещё и «гонором»: не ложится на каталку, своими ногами идёт! В результате начальник штаба звонит своему начмеду, покупает и съедает горсть таблеток.

…Молодой певец за песню «Мы русские» попадает в полицию, пишет объяснение. Какая-то мразь увидела в песне «элементы разжигания национальной розни», подала на него заяву. Есть же у этой мрази имя-фамилия, коли стучит грамотно. Но в многочисленных материалах, которыми взорвался интернет, имя это я не нашёл.

Так что Владимира Соловьёва я могу поздравить с великим почином: называть мразь на любом уровне своим именем. Этот порыв и будет началом великого прорыва на Правду, без которой нам не жить. А там, глядишь, и органы, по долгу службы отвечающие за безопасность нас и страны в целом, возьмутся за своё дело.

Эдуард Наипов,

Кострома