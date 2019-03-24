Николай Кузнецов — легенда, отправившая в прорыв ракеты и реактивную авиацию СССР (ФОТО)

Авиаконструктор Николай Кузнецов однажды вспоминал, что его увлечение авиацией началось с недостроенных аэросаней. Он работал трактористом, слесарем-сборщиком, редактором газеты, и во всем преуспел. Но в первую очередь Николай Кузнецов — это человек, оказавший огромное влияние на отечественное моторостроение.

Двигатели, разработанный под его руководством, до сих пор поднимают в воздух самолеты и ракеты, а крупнейшее самарское двигателестроительное предприятие, которое сегодня входит в Ростех, названо в его честь. В материале Госкорпорации вспоминаются моменты из жизни именитого конструктора, а также его наиболее значимые разработки, оказавшие огромное влияние на авиационную и космическую отрасли Советского Союза, а по существу и всего мира.

23 июня 1911 года в городе Актюбинске Казахской ССР родился Николай Кузнецов. Его отец был железнодорожником, а мать — домохозяйкой. В 12 лет мальчик вместе с родителями переезжает в село Семеновское Московской области. Там он начинает учиться в школе крестьянской молодежи. В свободное от учебы время 15-ти летний Николай работает учеником слесаря ремонтной машинно-тракторной мастерской совхоза «Комсомольская отрада».

В это же время будущий авиаконструктор вместе с товарищами начинает трудиться над созданием тех самых судьбоносных аэросаней.

На фото 20-летний Николай Кузнецов. Фото: архив ОДК «Кузнецов»

«Представьте: глухое село — и вот из дверей сарая выкатилось эдакое чудо-юдо и помчалось по улице», — вспоминал Николай Кузнецов

В 1930 году Николай окончил школу и поступил в Московский авиационный техникум. А в 1933 году поступил на воздушно-технический факультет моторостроительного отделения Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского.

Как встретились две легенды авиастроения

На момент начала Великой Отечественной войны 30-ти летний Николай Кузнецов был военным инженером 3-го ранга с дипломом академии Жуковского, выпускником летной школы и кандидатом технических наук.

В июле 1942 года Кузнецов направляется на фронт, где до сентября обеспечивает техническое обслуживание боевых самолетов.

А в октябре инженера неожиданно отзывают с фронта и направляют в Уфу на моторостроительный завод № 26 в ОКБ, которым руководила еще одна легенда отечественного двигателестроения — знаменитый конструктор Владимир Яковлевич Климов.

На фото Владимир Климов

Климов разглядел в Кузнецове большой потенциал, поэтому через некоторое время он обратился в ЦК с просьбой назначить молодого инженера первым заместителем главного конструктора. А в 1946 году Климов и вовсе покидает Уфу, уезжает в Ленинграде и становится главным конструктором ОКБ, которое ныне носит его имя и входит в Ростех

Одним из самых заметных достижений Кузнецова за годы работы на предприятии стало участие в модификации поршневого двигателя М-105 (с 1943 года — ВК-105) для истребителя Як-7. К слову, на М-105 разработки Владимира Климова в годы ВОВ летала бо̀льшая часть истребительной авиации СССР.

dvigatel_m-105pf.jpg

М-105ПФ (пушечный форсированный)

С 1949 года Николай Кузнецов начинает работать в Куйбышеве на Государственном союзном опытном заводе № 2 (сегодня — ОДК «Кузнецов», входит в Ростех).

Как появился самый мощный турбовинтовой двигатель в мире

В конце 40-х начале 50-х годов весь двигателестроительный мир занимался разработкой реактивных газотурбинных двигателей. В 1950 году Николай Дмитриевич предложил разработать новый тип такого мотора для стратегической авиации — турбовинтовой двигатель с низким удельным расходом топлива на малых скоростях полёта.

Эта передовая идея поначалу встретилась с непониманием со стороны многих авиаконструкторов. Тем не менее, под руководством Николая Кузнецова был разработан турбовинтовой двигатель, с помощью которого самолет мог без посадок и заправок пролететь 15 тысяч километров

monument_dvigatelyu_nk-12mp_0.jpg

Монумент двигателю НК-12МП, авиабаза Энгельс

На базе этих разработок был создан уникальный НК-12 — самый мощный серийный турбовинтовой двигатель в мире, который производится и сегодня.

Этот мотор в различных модофикациях устанавливался, в частности, на самый скоростной в мире самолет с турбовинтовыми двигателями Ту-95, на сверхдальний пассажирский самолет Ту-114, на самый большой в мире турбовинтовой самолёт Ан-22, а также на экраноплан «Орленок». Самолеты с двигателями НК-12 до сих пор остаются одними из самых быстрых винтовых самолётов.

Прорыв в советском моторостроении: двухконтурный двигатель с форсажной камерой

Еще в 41-м году конструктор двигателей Архип Люлька знал, что будущее авиации — за двухконтурными двигателями.

Работами по созданию такого мотора в 50-х годах занялся Николай Кузнецов, в ходе которых ему пришла идея, помимо двухконтурности, осуществить форсирование двигателя для перехода через скорость звука и при сверхзвуковом полете самолета.

Плодом этой мысли стал НК-6 — первый советским двухконтурный двигатель с форсажной камерой. На время разработки НК-6 являлся наиболее мощным мотором в мире.

Ту-144

На основе НК-6 был сконструирован турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой НК-144.

Этот очень мощный мотор предназначался для легендарного Ту-144 — первого и одного из двух в мире сверхзвукового пассажирского самолета. В свой первый рейс по маршруту Москва — Алма-Ата с пассажирами на борту он отправился 1 ноября 1977 года. Но всего через семь месяцев эксплуатация Ту-144 была прекращена

Еще одна разработка Николая Кузнецова — НК-32 — в настоящее время устанавливается на стратегических бомбардировщиках Ту-160 «Белый лебедь».

Экраноплан «Лунь»

В 1986 году сошел на воду первый корабль из серии боевых ракетоносных экранопланов весом 400 тонн. Он стал настоящим пиком инженерной мысли гениального конструктора Ростислава Алексеева и получил название «Лунь». Двигателями, запустившими эту уникальную машину, стали 8 газотурбинных моторов НК-87

Прорыв в космосе

В 1958 году Николай Кузнецов знакомится с Сергеем Королевым, благодаря которому началось увлечение авиаконструктора ракетными двигателями.

После того, как Юрий Гагарин впервые побывал в космосе в 1961 году, Королев загорелся идеей доставить советских космонавтов на Луну. Для этого ему нужен был человек, который смог бы усовершенствовать жидкостные ракетные двигатели и сделать их пригодными для лунной программы

НК-33

В результате появился НК-33 — первый в мире двигатель закрытого цикла. До этого никто в мире не смог создать силовой агрегат, который заставит работать турбину в среде горячего кислорода.

После того, как в 1974 году советская лунная программа потеряла свою актуальность, мир увидел НК-33 только в 1991 году. Во многом опередивший свое время двигатель так поразил американцев, что в 1994 году они подписали контракт о применении двигателей НК-33 на своих ракетах-носителях

raketa-nositel_soyuz-2-1v.jpg

Ракета-носитель «Союз-2-1в»

А в прошлом году модернизированная версия НК-33 — НК-33А — обеспечила четвертый старт ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в» с военного космодрома Плесецк в Архангельской области.

Высотный вариант НК-33 — НК-43 — двигатель, который имеет лучший показатель в мире по удельной массе среди высотных кислородно-керосиновых жидкостных ракетных двигателей. Он производится до сих пор

Двигатель XXI века

Двигатель НК-93 со сверхвысокой степенью двухконтурности, создание которого началось в 1970-х годах, назвали двигателем XXI века, так как он на 20 лет опережал свое время. Его строение и уникальные характеристики не удалось повторить еще никому в мире.

Под этот двигатель до сих пор не сконструирован самолет, поэтому НК-93 работает на земле и используется как мотор для газоперекачивающих агрегатов.

НК-93

За годы работы под руководством гениального авиаконструктора Николая Кузнецова было создано 57 оригинальных и модифицированных двигателей для самолетов, экранопланов, ракетно-космических комплексов, а также двигателей для газоперекачивающих агрегатов и электрогенераторов. Сегодня специалисты ОДК «Кузнецов» продолжают производство двигателей «НК», в том числе для современных ракет-носителей и космических кораблей.

Читайте также: Отношение украинцев к России поменялось за год — опрос