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Языческие корни иудаизма

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Языческая религия древних евреев, подавленная в иудаизме эпохи Второго храма и раввинистической эпохи триумфально возрождается в Каббале, чтобы в конечном счёте стать нормативным иудаизмом нового времени. Нормативный иудаизм последних веков может быть определен как языческая мифология древнего Ханаана, подвергшаяся влиянию ахеменидского зороастризма, греческой метафизики и гностицизма и переосмысленная в гиперсексуальном духе. Рассказывает историк, религиовед, писатель, автор книги «„Вот б-ги твои, Израиль!“. Языческая религия евреев», Сергей Петров. С гостем беседует Алексей Комогорцев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9jxBrCZyCu4
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