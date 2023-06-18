Как предки русских создали современный мир
Каким образом небольшой народ, один из сотен или тысяч народов, живших на нашей планете в начале V тыс. до н.э., смог уже к концу II тыс. до н.э. распространить своё влияние почти на всю Евразию, так что теперь половина человечества говорит на его языке? Объединение данных лингвистики и археологии с открытиями популяционной генетики даёт нам возможность впервые достоверно описать начало индоевропейской истории. Рассказывает российский историк, писатель Сергей Петров. С гостем беседует Алексей Комогорцев.
Полная версия без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/rfdjpc-dtv
Также смотрите: “Языческие корни иудаизма” https://www.youtube.com/watch?v=9jxBrCZyCu4&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Мероприятия “День-центра” https://den-magazin.ru/utm/1473
Материалы по подписке: https://dentv.ru/den-nash/
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
#ДеньТВ