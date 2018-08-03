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Являются ли этруски предками русского народа?

17:13. 3 августа 2018 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:

Ученым-историкам до сих пор по-настоящему почти ничего неизвестно о том, когда и где конкретно произошло зарождение основных предков русского народа – славян.

Славяне являются одним из самых молодых народов, исторически достоверная информация о которых, появилась лишь в середине I-го тысячелетия нашей эры.

Однако в это время славяне уже были одним из наиболее многочисленных народов Европы. Где и кем были славяне до того, как их стали так называть?

В настоящее время существует множество гипотез и версий о происхождении русского народа. Какая из них истинная, однозначно сказать невозможно.

Но русская история является гораздо более древней, чем считали историки-норманисты. Исследователи в последнее время стали довольно часто проводить параллель между русскими и исчезнувшими этрусками. Более того, некоторые исследователи стали называть этрусков протославянами. Так ли это в действительности?


Археологические открытия, сделанные за последнее столетие на Балканах и Апеннинском полуострове стали революционными для европейской историографии. Они затронули не только раннее римское и античное время и привели к появлению этрускологии – новой области историографии.

Сведения, полученные археологами, дали исчерпывающий материал, позволивший полностью изучить культуру этрусков – их быт, обряды, традиции, религию и язык. Все это дало возможность проследить всю историю развития этрусской цивилизации.

Они пролили свет на множество «темных пятен» в истории и дали ответы на самые главные вопросы, которые касались предыстории славян. Исследователи, всесторонне и глубоко работавшие над античными источниками, сразу обращали внимание на этногенетические и этнокультурные связи этрусков и Руси.

Согласно представлениям этрусков, которые полностью идентичны славянским – в центре мира располагалась священная гора, где сходились земля и небо. Этруски считали, что на этой древнейшей горе находился ведический храм. По этой причине в каждом городе так называемой «моделью» такой горы считался храм – место встречи земли, неба и подземного царства.

Вопрос о происхождении представлений этрусков о мире до сих пор открыт. В оригинале до наших дней не сохранились сочинения этрусков — только в римских обработках. Поэтому современные исследователи при изучении этрусского мировоззрения опираются главным образом на скульптурные изображения, рельефы и рисунки. До наших дней дошли тысячи этрусских надписей на стенах гробниц, саркофагах, статуэтках, могильных стелах, зеркалах и сосудах.

Свидетельства, обнаруженные при раскопке древней Этрурии, позволили говорить о сходстве древнеславянской культуры с этрусской. Календарь, характер захоронений, имена этрусков, их традиции имеют одинаковые корни с культурой славян.

Особенно впечатляющими являются данные, впервые позволившие идентифицировать письменность и язык этрусков – словарный состав и грамматика этрусского языка имеет множество совпадений с древнеславянским.

К примеру, слово «est» в этрусском языке тоже обозначало: «принимать пищу» и «есть (от быть)». На фоне таких открытий уже никого не шокировало утверждение, что за 2000 лет алфавит, которым этруски пользовались, претерпел самые незначительные изменения – в нем прибавилось лишь две буквы. К X веку нашей эры он стал известен под названием «кириллица».

Общий вывод, который сделали археологи, исходя из этих сведений, в том, что этруски – это протославяне. Огромное количество материальных данных показывают тождественность культур древних славян и этрусков. Нет ни единого факта, который противоречил бы этому.

Совпадают все фундаментальные признаки культур древних славян и этрусков. Более того, все признаки, которые объединяют культуры этрусков и славян, уникальные и отличаются от иных культур. Ни один другой народ не обладает ни одним из этих признаков.

Другими словами, культура этрусков ни на кого не похожа, кроме славян. Также можно сказать и о славянах, которые в прошлом ни на кого не похожи, кроме этрусков. Многие историки полагают, что основной причиной того, что этрусков настойчиво стараются «похоронить», является то, что у них не было иных потомков, кроме славян.

В академической науке считается, что этруски жили с VIII по II век до н.э., а славяне появились лишь в V-VI веках н.э., поэтому этруски не могли знать русский язык и не могли быть русскими. Но как в таком случае объяснить, что на зеркалах этрусков упоминаются Москва и Русь?

К тому же этруски хорошо знали арабов, Дакар в Африке, Египет. Создается впечатление, что их просто «отодвинули» на тысячелетие назад.

Интересным является то, что на одном зеркале на голове Атланта сделаны две надписи – на бороде написано Рим, а на волосах – Русь. Русь находится выше, чем Рим, и это можно объяснить тем, что Рим основан Русью. В Риме все писали по-русски, звучали русские голоса, и только потом туда постепенно стали приходить латиняне. Они потихоньку накапливались и в итоге вытеснили славян.

Считается, что этруски еще до основания Рима жили на его территории. Именно ими была отлита статуя Капитолийской волчицы, что свидетельствует о прекрасном умении обрабатывать металл.

Но как ни странно, оставив после себя огромное количество прекрасных изделий, письменных памятников и даже укрепленных городов, таких как Флоренция, Капуе, Болонья – этруски внезапно канули в неизвестность. Над текстами, которые они оставили после себя, работали целые поколения исследователей и никак не могли их осилить.

Удивительным является то, что в России еще в 19 веке научились читать тексты этрусков. Произошло это благодаря Ф. Воланскому, предположившему, что язык этрусков очень близок к славянскому языку. Он даже составил этрусский алфавит. Если научиться пользоваться таким алфавитом, то надписи можно без труда прочесть. Это может говорить о том, что этрусский язык является одним из вариантов славянского языка, возникший и распространившийся еще до основания Рима.

Все это ведет к пересмотру всей истории, и пересмотру традиционных взглядов на славян.

Ведь было принято считать, что славяне не играли никакой особой роли в мировой истории и скромно жили на задворках Европы во времена расцвета величайших европейских цивилизаций.

Мировая историография не в силах допустить даже мысль о том, что славяне – это не только обитатели болот эпохи Средневековья, но и прямые потомки древнейшего племени этрусков, которые проживали в Италии еще во II веке до н.э., и, чья культура легла в первооснову Древнего Рима.

Надо сказать, что и многие отечественные исследователи также выступают в рамках модели европейской историографии, не пытаясь докопаться до истины.

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: археология, Европа, история, народ, русский, Русь, славяне, этруски, язык
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