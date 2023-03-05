Кардинал Ришелье. Атака на Пьемонт/Борис Кипнис и Егор Яковлев
Продолжение беседы Бориса Кипниса и Егора Яковлева о выдающемся полководце кардинале Ришелье в рамках цикла «История военного искусства». В этой серии разговор продолжается событиями 1629-го года, происходившими на северо-западе современной Италии.
Все части цикла можно посмотреть на нашей странице портала Спонсор.ру:
https://sponsr.ru/dhistory/
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25 марта: https://youtube.com/live/yvauIoi2FCw
26 марта: https://youtube.com/live/YvFG9P87zw8