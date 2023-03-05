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Кардинал Ришелье. Атака на Пьемонт/Борис Кипнис и Егор Яковлев

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Продолжение беседы Бориса Кипниса и Егора Яковлева о выдающемся полководце кардинале Ришелье в рамках цикла «История военного искусства». В этой серии разговор продолжается событиями 1629-го года, происходившими на северо-западе современной Италии.
Все части цикла можно посмотреть на нашей странице портала Спонсор.ру:
https://sponsr.ru/dhistory/
#цифроваяистория #егоряковлев #борискипнисци #ришелье

Трансляция фестиваля «Цифровая история в Москве»
25 марта: https://youtube.com/live/yvauIoi2FCw
26 марта: https://youtube.com/live/YvFG9P87zw8

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IxbFckR3yIc
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