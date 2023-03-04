Кардинал Ришелье: мастерство стратега/Борис Кипнис и Егор Яковлев
Продолжение цикла «История военного искусства». В этой серии речь об Армане Жане дю Плесси де Ришелье. Для многих эта личность известна по литературе и кинематографу, но не все идентифицируют его как выдающегося полководца.
Посмотреть все части цикла можно на нашей странице портала Спонсор.ру: https://sponsr.ru/dhistory/
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26 марта: https://youtube.com/live/YvFG9P87zw8