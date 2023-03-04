Россия против трансгуманизма
Идеологи трансгуманизма считают, что человек устарел и его с помощью компьютерных технологий нужно усовершенствовать. О том, кто продвигает эти идеи и чем это чревато – в этом видео.
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0:47 Репортаж о форуме «Голос Отечества» в Чите.
1:51 Россия против трансгуманизма.
5:03 Большинство извращений происходят в экономически развитых странах.
9:02 В.Ф.Базарный: «Дети слабеют из-за отсутствия движения»
10:42 Все 10 самых здоровых школ России используют технологии Базарного
12:39 Идеолог «АллатРы» заявил, что создал искусственное сознание.
15:07 Если мы вернемся к ЗОЖ, то вновь станем здоровыми!
16:49 Россия играет в человеческом сообществе роль иммунной системы.
18:10 Наш долг – стремление к божественным идеалам!
19:07 Любовь – это сосредоточенность на благе других. Россия должна пойти по этому пути.
20:34 В.Г. Жданов:: «Чувство долга – самое главное в обществе!»
21:38 Предназначение государства – привести каждого человека к Богу!
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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