Страховая медицина



В американском Теннесси 60-летняя женщина обратилась в больницу за помощью с симптомами инсульта и перелома лодыжки и соврала врачам, что у нее есть страховка.

После того, как выяснилось, что страховки у неё нет, медики вызвали полицейских, прекратив медицинскую помощь, а копы попытались посадить больную женщину в автозак.

В итоге полицейские забрали её в участок на патрульной машине, где она скончалась по дороге на заднем сидении. Против офицеров, участвовавших в задержании, не было выдвинуто никаких обвинений.