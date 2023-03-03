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Страховая медицина

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Страховая медицина

В американском Теннесси 60-летняя женщина обратилась в больницу за помощью с симптомами инсульта и перелома лодыжки и соврала врачам, что у нее есть страховка.

После того, как выяснилось, что страховки у неё нет, медики вызвали полицейских, прекратив медицинскую помощь, а копы попытались посадить больную женщину в автозак.

В итоге полицейские забрали её в участок на патрульной машине, где она скончалась по дороге на заднем сидении. Против офицеров, участвовавших в задержании, не было выдвинуто никаких обвинений.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8199112.html
Метки: капитализм, медицина, США
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