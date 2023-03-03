Почему Россия приостанавливает участие в СНВ-3?
Приостановка участия в СНВ-3 и возможность ядерных испытаний – что за этим стоит, и почему это выгодно России? У кого сейчас стратегическая инициатива? Почему России не стоит выходить из ДНЯО и МАГАТЭ? Об этом говорим с депутатом Госдумы VI созыва, членом Комитета по обороне Максимом Шингаркиным. Ведущий – Сергей Харцызов.
Канал ДЕНЬ на других платформах
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/dentvinform
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ #СНВ #ДНЯО #ядерноеоружие #ядерныеиспытания #НАТО #Россия #США #геополитика