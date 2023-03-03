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Почему Россия приостанавливает участие в СНВ-3?

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Приостановка участия в СНВ-3 и возможность ядерных испытаний – что за этим стоит, и почему это выгодно России? У кого сейчас стратегическая инициатива? Почему России не стоит выходить из ДНЯО и МАГАТЭ? Об этом говорим с депутатом Госдумы VI созыва, членом Комитета по обороне Максимом Шингаркиным. Ведущий – Сергей Харцызов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HSAmR2OxsSM
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