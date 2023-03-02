Народная Империя. Тайна рождения СССР
Как вокруг РСФСР собирались республики? Что несёт в себе советская символика? И почему изучать историю СССР сейчас жизненно необходимо? Говорим с писателем, историком Владимиром Анищенковым. Ведущий – Андрей Фефелов.
Книга «Рождение СССР», Анищенков В.Р. https://den-magazin.ru/utm/1456
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