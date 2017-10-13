Не спи, а то Родину проспишь…

«Спящие» – именно тот фильм, который мы ждали, заснуть на нем не получится. Такое кино откроет глаза на многое и кое-кого из россиян убережет от неоправданных рисков.

Вышедший на телеэкраны многосерийный фильм «Спящие» стал поистине откровением для многомиллионной российской аудитории о деятельности сотрудников Службы безопасности страны. И настоящим потрясением для иностранных граждан, которые посредством кино соприкоснулись с чуть приоткрывшей завесу тайны структурой, стоящей на охране наших границ от врагов извне и поиском предателей внутри во благо возрождения России как мощной державы, имеющей свой голос на мировой арене.

Ведь сериал основан на реальных событиях и в качестве консультантов выступили настоящие работники самого засекреченного спецведомства России. В своем роде это и своеобразный подарок к столетию российской службы безопасности, который будет отмечать страна зимой этого года.

Когда в 1917 году произошла революция, новая власть выкинула из своей жизни департамент полиции и 20 декабря 1917 года была создана ВЧК при СНК РСФСР, то есть Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР. С нее и началось рождение таких мощных силовых, правоохранительных структур, как КГБ СССР и ФСБ России. Собственно говоря, чекисты и не позволили зарубежным «партнерам» убивать нашу страну, ее государственность, целостность и выкачивать природные богатства, которое началось с приходом во власть Горбачева, задружившего (завербованного?) с госэлитами иностранных государств, – которые веками рассматривали нашу страну как сырьевой придаток, как конкурента в экономическом плане и на политической арене, могущего влиять на общемировые процессы, как на препон в деле «раздела мира», – вылившееся в развал империи под названием СССР и продолжавшееся во время Ельцина, который хоть успел выступить с покаянием перед российским народом, обнищавшим, униженным и обездоленным в лихие 90-е, и попросить прощения за развал страны.

В нынешних реалиях мы видим, как Россия воспрянула от западного дурмана и стала заострять внимание на собственных интересах, а не в угоду паразитирующего на нашем теле Запада.

Естественно, мы сейчас находимся под усиленным прицелом иностранных спецслужб, ибо в восстанавливающейся России они снова увидели конкурента и врага.

Поэтому так неоценима борьба именно тех наших соотечественников-патриотов, про которых и ходят легенды и слагаются песни о их службе, опасной и трудной, и на первый взгляд как будто и не видной. Чекисты как раз и есть те бойцы невидимого фронта, чья жизнь сопряжена с огромными рисками, трудностями и требует высокого профессионализма, преданности, больших затрат умственного труда, физической и психологической выносливости, необыкновенной реакции в затруднительных ситуациях, мобильности, проницательности и находчивости.

Сценарий сериала написал один из самых успешных и при этом скандальных российских писателей начала 2000-х Сергей Минаев, который давно заинтересован темой душевных и нравственных составляющих своих современников.

Как обмолвился сам писатель, основу сюжета «Спящих» составила история, которую ему рассказали знакомые сотрудники спецслужб. «На мой взгляд, у нас получился крепкий шпионский триллер, – уверен Минаев, – я очень доволен тем, как мы его сняли. Безусловно, пришлось изменить какие-то вещи, которые указывали на конкретных персонажей. Нас консультировали действующие сотрудники спецслужб. Какие-то истории в кино не попали, потому что они до сих пор являются государственной тайной. Но все, что касается методов передачи информации, методов вербовки, мы это показали достаточно достоверно».

«Спящие» – так на сленге спецслужб называют агентов, завербованных много лет назад и готовых после условного сигнала приступить к активным действиям. Уже не первый год говорят о возрождении холодной войны, и российско-американские отношения – действительно, самая горячая тема, к которой приковано внимание журналистов, писателей, режиссеров.

Запад воочию пытается задушить нас санкциями, мотивировав на это Старый Свет, европейские державы, но копание под государственность нашей страны идет ведь давно. Один из тайных проектов ЦРУ – взорвать нашу страну изнутри, лишь бы не допустить сближения с Китаем. С этой страной у России много общего, она наш сосед, наш один из самых мощных партнеров во многих сферах, вплоть до того, что Китай еще в прошлом веке стал последователем коммунистических идей СССР.

В фильме показано, как работают медиа, журналисты, блогеры, правозащитники и люди, которые занимаются антикоррупционной общественной деятельностью. Очень актуально раскрыть глаза на тех, кто, воспользовавшись проблемами в стране, – на решение которых требуется время и ведь постепенное налаживание имеет место быть! – хочет расшатать ситуацию, чтобы ввергнуть страну в хаос и снова ослабить.

Реалии, и правда, таковы, что «цветные революции» спонсируются иностранными разведками. И кое-кто из наших продажных соотечественников, скрывающихся под благовидными масками, но на самом деле имеющие запятнанную репутацию, хочет повторить тот же украинский сценарий, пусть и с хунтой, но с обязательным притягиванием в официальную власть «советников» из-за рубежа. Вот и сейчас где-то у нас копошится Навальный, собирая толпу из неосведомленного электората на спонсорские деньги, ибо фондов со статусом «иностранного агента» у нас найдется предостаточно.

«Описывая работу разведок, я старался избегать шаблонов, – подчеркивает автор сценария Сергей Минаев. – У нас идет война двух высокопрофессиональных спецслужб, каждая из которых отстаивает интересы своей страны. Шахматная партия абсолютно равных соперников».

Немного о сюжете «Спящих»: на Лубянке создается специальная опергруппа из лучших сотрудников, задача – предугадать действия противника и сыграть на опережение.

Полковник Андрей Родионов (его играет Игорь Петренко, прославившийся своими работами в патриотических фильмах о Великой Отечественной войне и у которого один из предков во время ВОВ был как раз командиром разведгруппы и погиб под Курском) вернулся в Москву из длительной командировки в Ливии. На Родине он не был 15 лет. Получается, что он уехал из России в 1998 году, когда страна переживала непростое время, а вернулся уже в Россию с новыми устоями, и … с новыми проблемами.

Герой растерян, но искреннее отношение к делу помогает ему освоиться в новом для него мире и устоять на ногах. В Москве Родионов встречается со своим старым товарищем – тот стал журналистом модной либеральной газеты – Иваном Журавлевым (актер Дмитрий Ульянов). Как это часто оказывается, либералы в России как раз и толкают к «цветным революциям», становясь провокаторами будущих беспорядков и ухода страны с пути развития.

Спор между Родионовым и Журавлевым, что лучше Родине, – один из основных конфликтов фильма. Разобраться кто скрывается под личиной предателя Родины предстоит и зрителям, которых фильм будет держать в напряжении до последней серии. Вы будете поражены тем, какие тайны позволили раскрыть советники сценариста из Службы безопасности РФ ради кино, на каком высочайшем профессиональном и техническом уровне работают современные спецслужбы и какие подчас титанические усилия нужны, чтобы защитить интересы Родины в схватке с врагом.

В фильме поднимается тема 2013 года, когда произошла атака боевиков-исламистов на российское посольство в Ливии (А как известно, запрещенная в РФ международная террор-организация «Исламское государство» – это проект Запада, вышедший из-под его контроля). Не обошлось без коррупции, шантажа и любовной линии в фильме.

Сюжет фильма разворачивается в период обострения обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, осложнения внешнеполитической обстановки в Европе и охватывает события нескольких недель, в течение которых российским спецслужбам удалось разоблачить сложную и опасную комбинацию своих заокеанских оппонентов.

В центре внимания – до предела накалившаяся обстановка на Ближнем Востоке. Восточная тема переплетается с событиями, происходящими в Москве. Создатели фильма показали различные национальные диаспоры – курдскую, армянскую, грузинскую и др., живущие в Москве.

Имена участников спецоперации в фильме изменены, но методы и приемы работы иностранных спецслужб показаны, как есть. Например, передача донесений через NFC-метки – такая функция есть у большинства современных смартфонов. Вы будете шокированы, но, например, в транспортных картах «Тройка», с которыми так привыкли обращаться пользователи московского метрополитена, есть такая метка. Покажут, как осуществляются вброс информации в СМИ, манипулирование общественным мнением. О том, что идет третья мировая война, многие из нас догадываются – это война информационная.

«Спящие» – именно тот фильм, который мы ждали, заснуть на нем не получится. Такое кино откроет глаза на многое и кое-кого из россиян убережет от неоправданных рисков, когда их будут призывать митинговать в угоду тех, кто спит и видит Россию под западным сапогом.

Это полезное кино, его надо смотреть и осмысливать увиденное. Оно поможет включить голову при любой антигосударственной пропаганде, даже если она будет завуалирована под благовидные лозунги, как то, чтоб «очистить страну от чиновников-коррупционеров».

К этому, как ни странно, призывают те, которые имеют финансовую подпитку из-за рубежа и наделены своими иностранными кураторами целью столкнуть под разными предлогами народные массы с представителями официальной власти. Не стоит забывать, что с коррупцией борются профпригодные кадры силового и правоохранительного ведомства РФ, борются в масштабах огромной страны и одним взмахом волшебной палочки здесь ну никак не получится.

Нарыв слишком большой давности и повышенной гнойности, которую как раз и усугубили иностранные агенты, ибо подрыв государственности в тех же 90-х годах прошлого века осуществлялся через продвижение во власть криминальных элементов, когда всё продавалось и покупалось и социальное неравенство и неработающее законодательство являлись основополагающими факторами для кризиса, который был так необходим для развала некогда мощной империи под названием СССР.

П.С.:

Конечно это кино. Оно местами гипертрофированно, местами фрагментарно рассказывает о проснувшихся спящих. Мне часто приходилось сталкиваться с людьми, которые, типа просыпались. Они долгое.время тщательно скрывали свои мысли. И проснувшись, даже.без.вербовки, даже.без заокеанских денег станлвились ярыми врагами Родины.

Этот вирус сложно выявлять… Но он реальность. Гозманы, сытины, амнуэли это носители и рассадники этого вируса. Они проснулись. Опасны ли они？Не знаю. Но смердят отменно. В 1991 году инфицированные в.Белом доме открыли двери для противника. Вот тогда была.беда. По коридорам высшей власти шуршали лапками сотрудники всех разведок мира. Писали указы, советовали…

Но сегодня новый всплеск. Нужна санобработка. Она может быть в разных формах. Но главное, чтобы этот вирус спящих подавить.

Вчера на тв я оскорбил и гозмана и амнуэля, которые реально упивались тем что они типа.пятая колонна. Они аристократия вражеской помойки, на которой копаются в отбросах такие же инфицированные…

Они не колонна. Ой, как их.зацепило！

5 колонна это коррумпированное госжулье. С которым бороться значительно сложнее.

А с этим проснувшимся чмо мы справимся.

Михайлов Александр Георгиевич — бывший руководитель ФСКН, генерал-майор ФСБзапаса, генерал-лейтенант милиции в отставке.