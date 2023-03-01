Ужесточение законов за дискредитацию участников СВО
В Госдуме готовятся документы под очередное закручивание гаек связанное с дискредитацией участников СВО.
Комментаторам соц.сетей на заметку.
Ужесточение законов за дискредитацию участников СВО
В Госдуму на рассмотрение внесли поправки к Уголовному кодексу и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
По словам политика, новая законодательная инициатива призвана защитить тех, кто обеспечивает безопасность граждан и страны.
«Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС России задач, недопустимы», — написал он в своём Telegram.
Поправки предполагают введение наказание для нарушителей в виде штрафов до 5 млн рублей, в размере зарплаты или другого дохода за период до пяти лет; исправительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы до 15 лет.
«Второе чтение — в четверг, 2 марта. В случае поддержки третье, итоговое чтение — во вторник, 14 марта», — добавил Володин.
Ранее сообщалось, что руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил Володину письмо с просьбой проработать внесение в Уголовный кодекс статьи о запрете дискредитации добровольцев — участников СВО, в том числе бывших осуждённых.
По его мнению, следует запретить публикации «негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях».
https://russian.rt.com/russia/news/1117396-specoperaciya-popravki-gosduma – цинк
Заранее отмечаю, что после принятия данных поправок, модератор получит указания превентивно удалять комментарии потенциально подпадающие под данные поправки, чтобы у меня не было проблем с РКН, а кто-то из читателей не поднял пять лет тюрьмы за комментарии в журнале. Учитывая практику закона о фейках про российскую армию, комментатором желательно обдумывать то, что они пишут в условиях военного времени.
Не могу понять: у них память как у маринки? Не помнят то что было вчера? Сами же 22 февраля подписали поправки в фед. закон о запрете использования иностранных слов при наличии их синонимов в русском, а тут вдруг – “дискредитация”! Алё, Вячеслав Викторович, читайте Вики: от фр. discréditer — «подрывать доверие».
пусичка женечка ,где гуляла четыре дня ?-хватило ли тебе золотко денежек долететь до Дубай или остановилась в музеях Золотого кольца??И что так сразу нападаешь ,плохо кормили ,на масленицу не было икорки?Неужто занимают вопросы каких то СВО ,Указов .А как тебе скандальчик в РУДН..Но Пик женечка маразма -это конечно Указ о награждении Патриотов Ю.подоляка и Гоблина ..Я искала тебя в указе и не нашла ,а именно к этой категории ты относишься и так усердна ,что достойна награды …Но вот ,есть еще в России в провинции конечно просто Человеки ,я то трус ,дрожу за пенсию:
“ЛЮТОЙ ЗЛОСТИ ПОСТ
Mar. 1st, 2023
Не ищите меня в Вашигтоне
Пишут, что профессиональному хохлу, сумскому майданщику Юрику Подоляке удалось выхватить аж благодарность Путина за вклад в работу Российского военно-исторического общества.
Уж не знаю кто крышует и тащит этого свидомого прыща, похоже что те же кто не дает отправить в ***** или на нары Гиркина. Но наглость самозванца ” военного спициализда” Юрика уже обошла тщеславие реконструктора Игорька.
Бл…ядь 2.7 млн подписоты в Телеге ! Ну пусть половина боты и прочее фуфло, но миллион то дебилов точно слушают эту картонную, щирую дурилку ?
Вот нашумевшая цитата из Юрика П :
Меня часто спрашивают оппоненты, почему я отказываю русским в праве на национальность. И эти люди никак не могут понять, что я просто пытаюсь их уберечь от тех ошибок, которые и я совершил в свое время, будучи украинским националистом.
Понятно, нет ?! Какая то свидомая промокашка, на которой клейма негде ставить, вознесена на самый верх информпространства России и оттуда втирает русским за жизнь и за войну ? Учит армию воевать, Путина управлять, а нас с вами как правильно жить.
Лично мне на этого дрища глубоко насрать. Но вот к тем кто его вытащил у меня один вопрос : Кому служите, ребятки ?
И нет ли у вас умысла пошатать настроение в народе, навязывая ему всякий человеческий мусор, идеологическую мину для информационной диверсии ?..
п.с. женечка, а у тебя рассада вытягивается без солнца и что делать,столько затрат с нею..
Вы кого это “притащили” на “замену” Подоляки?
Фашистом “попахивает”..
Пс да и, с желчью поокуратней.
Камешки могут образоваться…
а ты что? из почитателей Подоляки Юры??и Прилепиных,тогда мы на разных уровнях с тобой..Я давно вам предлагаю здесь познакомиться с архитектором по образованию из совка ,сталинист ,имеет небольшую свою контору ,пописывает.Очень резок ,матерится часто ,но отнюдь не фашист -.Я сбрасываю тебе координаты его и ты почитавши немного -скажешь по-другому ,уверена или ты не тот ,кем показался…Конечно я отметила твою экзальтированность и тягу к стихоплетству ,но одно другому не мешает…и время иное …Кроме желчи ничего не осталось ,я правда думаю,что это сарказмом называется ,желчь и ненависть мне уже давно не под силу,как и волшебный урапатриотизм..Рекомендую..не тяжелый и не отягощает философией ..https://andrey-kuprikov.livejournal.com/…
У Подоляки последнее время сводки читаю, карты смотрю, – не более.
С Прилепеным “повезло”, в том смысле что после “нашумевшего” видео с Навальным, не пришлось тратить на него время.
А сарказм по моим (в том числе) наблюдениям плохо влияет на желчь, загустевает она и каменеет.
это хорошо ,что ты упэртый и сам ,все сам ,своим умом доходишь..Если бы я не была трусом ,я бы просто написала на кого он работает и кто ему данные (подробные и своевременные-не удивлен??)дает ..И разве его прошлое и настоящее и то,что хохол никогда не станет иным тебя не смущает -хочешь видео??Но я трус и точно не скажу тебе больше ,но поверь ,посмотри бегающие глазки ,риторику -он созданная фигура ,надутая,кем надо в данный момент ,как и Марго и т.д…Не увлекайся..нет их настоящих в нэте ,они только в жизни и только…
Глянул Куприкова, по три и более поста в день пишет, – продуктивный…
Сохранил пока на главной, – для разнообразия.
Но, не удивлюсь от Вас что и он на кого то тоже работает.
У кого четыре, а у меня два, так что нынче дома: шашлыки-текила.
Про награждение могу сказать: какое время, такие и герои – Клинских в песне “Попец” таких очень красочно описал. А что в благодарности так и написано: “Гоблину”?
За рассаду не скажу – я не в кугсе, у меня мама этим занимается.
таки ясно ,мамочка всегда женечек бережет,но наверное тебе понравится вот это новое произведение французов ,в вашем городе это замечано? в Минске уже есть ,правда меня почему то здешний буддист в Жлобин поместил..https://lady.mail.ru/article/529395-v-modu-voshla-sumka-mochalka-za-65-tyisyach-rublej/?frommail=ft_ml..
п.с. какой цвет ты бы выбрала ?
п.п.с. ты не представляешь ,как это трудно -рассада ,я второй год пытаюсь постичь это трудное весьма дело и не скажу ,что справляюсь ..но дети рады меня отвлечь от нета и тащут семена и все ост..
а он сам воще кто? детей имеет, а жены нет. может гей?
Ну глядя на законы, которые штампует бешеный принтер, сомнений в ориентации никаких нет. Три, два, рас.
ты злая женечка ,думаешь это просто Хинштейнам и Володиным с графом Толстым и Клишасами изобразить патриота ,гораздо большего, чем Царьград с Малофеевым и центр.ТВ с Поповым и Соловьевым?? А тут еще и Пригожин всем кайф портит..Вот и штампуют,что все примут без читаний в три раза ,ибо к ним это не применят ..и хоть как то остановит эрзей например…
а ещё придумали, свои доходы засекретили и при том во время СВО! это означает что шибко видать богатеют за счёт сво, по любому все их карманные фирмочки щас млярды имеют от войны.
они очень красиво говорят о родине, народе, а в душе у их народ это существа(недочеловеки) и родина корова.
тоесть, если воины сво снимают своё возмущенье относительно действий командованья и я увижу это видео и перешлю кому то это уже станет наказуемо?
рекомендую обратиться по поводу видео,роликов к молодой и успешной ,как ты ,женечке..Она гораздо умней твоей кухонной скво и ФСЁ в этом мире пояснит тебе
А самосуд,да ещё с помощью кувалды это дискредитация или нет?
Хотелось бы конкретики.
Кстати, СК РФ завёл дело о убийстве гражднина РФ Е.Нужина? Или это другое?