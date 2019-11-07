«Диас-Канель, конечно, задаст янки жару!»
17:23. 7 ноября 2019 92 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Президент Кубы Диас-Канель о политике Кубы и преемственности делу Фиделя Кастро и Уго Чавеса.
Очень достойная речь.
Диас-Канель: историю могут изменить только народы
Стенографическая версия – аппарат Президента Республики
(Восклицания: «Диас-Канель, конечно, задаст янки жару!» и «Спасибо, Куба, гарант мира!»)
Спасибо всем вам.
Думаю, мы все согласны, что нет лучшей речи, чем речь поэтов (смех), но нам пора уже подвести итоги.
Дорогой товарищ генерал армии Рауль Кастро Рус, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы; товарищ и брат Николас Мадуро Морос, президент Боливарианской Республики Венесуэла;
дорогие революционные лидеры Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна; братья, друзья,товарищи!
Особое приветствие всем, кто участвует в сопротивлении и приехал в кубинскую столицу, которая всегда была и будет местом встречи тех, кто защищает мир и солидарность между народами.
Спасибо за поддержку, энтузиазм, солидарность, за все, что вы эмоционально выражаете и проявляете на деле; мы с Раулем и Мадуро дадим янки жару (Аплодисменты).
Мы только что вернулись из долгой и напряженной поездки по европейским странам, которая включала визит в Азербайджан для участия в XVIII саммите Движения неприсоединившихся стран.
Участники Движения неприсоединения, ранее ослабевшего с окончанием холодной войны, вновь возвращают себе дух Бандунга – той декларации, что дала ему жизнь. К этому их побуждает драматическое развитие событий и кризис многостороннего подхода, ставящий сегодня под угрозу систему Организации Объединенных Наций.
На том форуме Куба решительно осудила этот кризис, который угрожает всем, в особенности менее развитым.
Мы осудили ответственных за эту ситуацию и заявили: «Никогда не лгали так много, более беззастенчиво и более жестокой ценой для огромного большинства человечества, ради интересов меньшинства, которое довело свою роскошь до безумных излишеств.
«Уже в XXI веке угрозы и агрессия различной степени обрушиваются на все суверенные правительства, которые отказываются служить державе-гегемону размещением военных баз, предоставлением ресурсов или подчинением приказам».
Но мы были не единственными, кто называл виновника по имени. Несколько лидеров с тревогой высказывались против возвращения североамериканского гегемонизма, прибегающего к угрозам и жестоким действиям против тех правительств, которые считает врагами, поскольку они не разделяют его политики, и яростно нападающего на социализм, как если бы это была неприемлемая социальная система.
На глобальном уровне заметна сильная обеспокоенность отступлением в таких важных сферах, как мир, самоопределение и суверенитет наций, окружающая среда и противодействие климатическим изменениям, права человека, социальная справедливость и поиск экономического равноправия.
В частности, в нашей географической области обеспокоенности не меньше. Латинская Америка и Карибский бассейн страдают от возвращения доктрины Монро и худших практик маккартизма. На постулатах обеих империалистических политик базируется бесконтрольная последовательность актов вмешательства, которые нынешняя администрация США развязала с момента прихода к власти.
Президент Соединенных Штатов и его ястребиное окружение обрушиваются на Кубинскую революцию, Боливарианскую революцию, Сандинистскую революцию, Форум Сан-Паулу, политическое руководство бразильских, боливийских, аргентинских левых и на социальные, народные, прогрессивные движения всего региона, который они считают своим задним двором. Межамериканская система вновь запускает механизмы столь одиозной для региона памяти, как Договор взаимной поддержки (TIAR) и деморализованная ОАГ, которая консолидируется как инструмент политического давления со стороны Соединенных Штатов и олигархий, защищающих неолиберализм.
Как мне не смеяться над ОАГ, если эта штука до того безобразна, что вызывает смех (аплодисменты), – так пели наши родители в те годы, когда эта организация исключала Кубу за то, что та не подчинялась приказам Вашингтона. Что нам спеть про нее сейчас, когда она не смогла поставить на колени Венесуэлу и хочет взять реванш, ревизуя Боливию?
Они помчались туда, обеспокоенные результатами выборов в этой латиноамериканской стране, одной из тех, кто добился за последнее десятилетие большего и лучшего роста, – после того, как столетиями она была самой бедной и отсталой в Южном Конусе.
Да, ОАГ – штука очень уродливая. И очень циничная. Их «озабоченности» не проникают в глубины гнева народов, которые встают против неолиберализма и получают резиновые пули, газы и свинец за мирный протест.
Товарищи:
В этой войне, которая ведется против нас, очень важно различать курс ее медиа-дополнения. В авангарде имперской политики всегда идут танки культурного и символического наступления, чтобы легитимизировать несправедливости капиталистической системы, дисквалифицировать политические альтернативы слева и разрушить культурную идентичность наших наций, как предварительный шаг к их дестабилизации.
Только что в Азербайджане удалось разоблачить глупость, которую Вашингтон до сих пор пытался навязать в качестве матрицы против законного венесуэльского правительства.
Когда Николас Мадуро Морос, в качестве предыдущего президента Движения, возглавил ассамблею в ее первой части и передал очередное председательство Азербайджану, практически все участвующие делегации – около 120 на различных уровнях представительства – признали с благодарностью работу Боливарианской Республики во главе Движения неприсоединившихся стран (аплодисменты).
Куда девалось предполагаемое неприятие Венесуэлы международным сообществом? Почему ни в одном выступлении не было ни неприятия, ни критики Боливарианского правительства правительствами, которые представляют абсолютное большинство Организации Объединенных Наций? Тем не менее, как часть войны символов, медиа-линчевания Мадуро, СМИ половины планеты до упора твердят, что у него нет международной поддержки.
Они и во внутренних делах не лучше обходятся с политиками, всерьез полагающими, что перемены в Соединенных Штатах необходимы. Агрессивные и дисквалифицирующие речи обрушиваются на всех, кто не разделяет образ действий президента, который объявляет через Твиттер решения, затрагивающие миллионы, и в любом месте демонстрирует поведение, достойное осуждения. Он говорит о социализме без малейшего представления о том, что это значит. И декретирует конец любого опыта или политической программы, предлагающей преодоление господствующей несправедливости, как если бы он держал в руках ход истории.
Он не первый император, предложивший это. И, конечно, не будет последним, кто потерпит неудачу. Потому что историю могут изменить только народы (аплодисменты).
Фидель много раз говорил, что ложь – главный противник, которому надо нанести поражение в политике, и что говорить правду – первейший долг каждого революционера. Это одна из наших фундаментальных миссий как революционных политиков. Первым врагом, которого надо низвергнуть, является ложь и, еще более, империалистическая ложь (аплодисменты). Ложью они окружили Кубу и годами отделяли ее от естественной среды . С помощью лжи они вторгались в другие страны, разрывали народы в клочья, отбрасывали целые регионы с пути развития.
С ложью они атаковали Ирак и Ливию и ввергли их в нестабильность. С помощью лжи они превратили Сирию в полигон для испытаний вооружений и театр для операций террористов, которых финансировали под фальшивыми флагами демократии и свободы.
С колоссальной и смехотворной ложью они обвиняют Кубу, Венесуэлу и Форум Сан-Паулу в продвижении народных восстаний в любом уголке планеты, закрывая себе глаза, уши и рот, чтобы не видеть, не слышать и не признавать того, что народы кричат с улиц: неолиберализм — это экономический провал и социальная катастрофа (аплодисменты).
В особо извращенном виде этот метод применяется в отчаянной попытке свергнуть боливарианское правительство Венесуэлы и в то же время нанести ущерб Кубе. Хотя начало это берет еще в годах блестящей и успешной интеграции, в ходе которой Чавес и Фидель создали ALBA, в последние месяцы Соединенные Штаты с особой силой развернули лживую кампанию против отношений любого типа между нашими двумя странами. Нас обвиняют в поддержке Боливарианской революции в запаздалой версии «теории спутников», которая в свое время применяли против прежнего Советского Союза, и прибегают к этому предлогу, чтобы оправдать блокаду.
Кубинское медицинское сотрудничество является мишенью постоянных атак. Речь идет о дискредитации благородных и соладарных усилий, которые признает весь мир, и которые, вместе с Латиноамериканской медицинской школой и бригадой имени Генри Рива, ликвидирующей последствия стихийных бедствий, представляют собой наиболее подлинное и успешное выражение сотрудничества между развивающимися странами. (аплодисменты).
Три проекта, дела бесспорной человеческой ценности, возникли по замыслу Фиделя как высшие взлеты международной солидарности.
Уже более 400 000 специалистов здравоохранения Кубы оказывали и оказывают помощь в 164 странах. В эту минуту более 29 000 лечат уязвимое население 65 стран.
Ничто так не говорит о гуманистической сущности Кубинской революции, как это сотрудничество. Отсюда – старания очернить и разрушить его. Это нас не удивляет. Солидарность чужда капитализму.
Именно против них и несмотря на них, было нанесено поражение колониализму и апартеиду в Африке, где лучшие дети кубинской революции разделили жертвы и даже пролили кровь вместе с ангольцами, намибийцами и бойцами других национальностей. Оттуда, куда империи всегда приходили ради грабежа, мы привезли только наших мертвых (аплодисменты) и убеждение в том, что исполнили «самый священный долг: бороться с империализмом где бы то ни было», как завещал нам Че Гевара.
Оборона, образование, здравоохранение, наука … Кубинское сотрудничество, рожденное принципом солидарности, было, есть и будет в любой благородной области человеческой деятельности, в которую мы можем внести свой вклад. Быть солидарными – значит платить наш долг человечеству (аплодисменты).
Именно за то, что Куба солидарна и верна своей истории борьбы и жертв, за то, что она – сестра и товарищ народов, которые сопротивляются, ее без конца осуждают и подвергают санкциям.
Наша Родина сегодня страдает от преступного сжатия кольца блокады, ужесточения аморальной и незаконной политики, которую на протяжении более 30 лет Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осуждала практически единодушно, но Соединенные Штаты не реагировали на требование всего мира.
Это – еще одно доказательство неуважения к нормам международного права, что особенно усиливается таким незаконным законом, как «закон Хелмса-Бэртона», который преследует и подвергает санкциям третьи страны, интернационализируя блокаду.
Ввиду того, что этих ловушек недостаточно, чтобы нанести поражение народу, который сражается за свою независимость уже 151 год и никогда от нее не отступит, империя теперь прибегает к практике осады, преследования и санкций против стран, компаний и судов, участвующих в транспортировке топлива на Кубу.
Как можно декретировать подобную акцию и затем заявлять, что хотят изолировать правительство Кубы и помочь ее народу?
Со времен знаменитого Меморандума Мэллори, Куба очень хорошо знает и высказывала устами своих создателей, в чем первая и последняя цель блокады.
Функционер янки говорил: «Большинство кубинцев поддерживают Кастро (…). Эффективной политической оппозиции не существует (…). Единственный эффективный способ лишить правительство внутренней поддержки – это вызвать разочарование и упадок духа посредством экономической неудовлетворенности и лишений(…) Надо быстро применить на практике все возможные средства, чтобы ослабить экономическую жизнь (…), отказывая Кубе в деньгах и предметах снабжения с целью сократить номинальную и реальную заработную плату, с тем чтобы вызвать голод, отчаяние и свержение правительства». Что за извращенность!
Мы не устанем повторять это, чтобы никто не поддавался обману. Политика Соединенных Штатов в отношении Кубы очень четко изложена в этом документе, датированном 6 апреля 1960 года.
Но и до Меморандума Мэллори есть другие документы и политика, раскрывающие исторический характер имперских устремлений в отношении Кубы и остальной части нашей Америки. Начиная с теории «созревшего плода» и доктрины Монро, ныне реактивируемой.
Марти видел это более ясно, чем другие, и оставил нам предупреждение в своем политическом завещании, незаконченном письме от 18 мая 1895 года, где он раскрывает высшую цель своей битвы за изменение судеб острова.
«… я каждый день рискую отдать жизнь за свою страну и свой долг – поскольку я понимаю это и имею силу духа следовать этому: вовремя, посредством независимости Кубы, не дать Соединенным Штатам распространиться по Антилам и обрушиться, с еще большей силой, на наши земли Америки. Все, что я сделал до сего дня, и сделаю еще, – все для этого … »
Ценою жертв, сопротивления и благодаря солидарности, наш народ сохранил свою Революцию все эти годы. Силу процесса не объяснить помимо воли народа. Но и этой воли не существовало бы без высокого уровня участия народа в своей судьбе.
Поскольку надо сказать без обиняков: из вышеупомянутого документа Мэллори единственное, что не было выполнено, – это свержение кубинского правительства. Все наказания, воображенные империей в пароксизме жестокости, именно сейчас применяются, как если бы речь шла о законе.
Что касается солидарности, мы все должны вас очень поблагодарить за материальную поддержку и любовь народов.
И мы говорим это сегодня, когда Куба нуждается в удвоении и приумножении поддержки ее дела, которое является делом суверенитета и свободы народов Нашей Америки и всего мира.
«Правда и нежность не бесполезны», – говорил Марти. И хотя иногда может показаться, что положение нельзя изменить, что нельзя ни победить политику, ни поколебать империи, история человечества и сама история кубинской революции воочию доказывают, что это возможно (аплодисменты).
Куба – лучшее доказательство того, как много может солидарность народов. Когда империализм дистанцировал нас от Америки, исключив, к нашей чести и нашему счастью, из дискредитированной ОАГ; когда мы одни посреди полушария вздымали революционные знамена упорно не покорявшегося континента – здесь был основан Кубинский институт дружбы с народами (аплодисменты).
Это была идея Фиделя. Нас не интересовали отношения с правительствами, подчиненными империи, в ее министерстве колоний. Нас интересовала и интересует, в первую очередь, дружба народов (аплодисменты).
Дружба народов Америки и мира подталкивала вперед правительства. Сегодня Куба поддерживает дипломатические отношения с более чем 160 странами, и более половине из них оказала солидарную помощь.
Многие из собравшихся здесь политических и социальных лидеров помнят, поскольку сами были участниками, встречи полушария по борьбе против ALCA , которым придавал импульс Главнокомандующий.
Так родилась Континентальная кампания против ALCA , которая мобилизовала миллионы и посеяла сознание необходимости преодолеть второстепенные различия, чтобы достичь единства всех сил и противостоять тому проекту империалистической реколонизации. И что произошло? Мы нанесли ему поражение (аплодисменты).
Поражение ALCA , как и историческая защита Кубинской революции, – успешно достигнутые цели борьбы, давшие нам важный урок: раздробленными и разделенными мы не можем победить. Основываясь на том многом, что нас объединяет, можно строить общие проекты перед лицом агрессии империализма и его олигархических союзников.
Против блокады мы продолжим борьбу во всех областях. Прежде всего, здесь – работая, созидая и сопротивляясь, не отказываясь от развития.
Самый ценный ресурс Кубы – это ее народ: сообразительный, веселый, предприимчивый, смелый и творческий. Народ, который в первую очередь является творцом революционного дела в самых неблагоприятных условиях.
Если мы вместе выбрали путь социализма, даже когда империя навязывала смехотворную теорию «конца истории», – это потому, что только с социализмом мы достигаем социальной справедливости и равных прав для всех.
Единство вокруг этого проекта – антиимпериалистического и освободительного, социалистического и солидарного, – следствие многовековой борьбы за унитарный идеал и подтверждение того, что мы всем обязаны единству. Поэтому его так упорно пытаются сломать. Поэтому выделяются миллионы на политическую подрывную деятельность и финансирование проектов культурной реколонизации. Они хотели продать нас, обернув в шелковую и мишурную упаковку, – и это в мире, который разлетается тысячами осколков в нескольких шагах от наших границ; это в Нашей Америке, чьи ресурсы аморально переданы транснациональным корпорациям в эпоху неолиберализма, которому теперь предъявлен счет. Рецепт его применения заключается в том, чтобы убедить массы, что таков самый быстрый и эффективный способ достичь процветания. Рынок, слепой, но всемогущий, по их словам, позаботится о том, чтобы те, кто внизу, насладились благами, которые сами прольются из рогов изобилия, находящихся в руках элит. Что за жестокое издевательство! Так дело дошло до раздражающего неравенства, при котором 1% общества имеет больше, чем остальные 99%.
Мощнейшая индустрия рекламы и развлечений, в которой денег вращается почти столько же, сколько в торговле оружием или наркотиками, выстроила миф о доступности каждому мира снов, которые однажды оборачиваются кошмарами, чтобы вызвать взрыв народного гнева,
Тогда возникает политический вакуум. Многие партии, конкурирующие с методами маркетинга за ту ограниченную власть, которую рынок оставляет им для управления тем, что осталось от грабежа, обнаруживают несостоятельность демократии, которую претендовали навязать как модель свободы. Большинство их входят в правительство без реальных программ экономических и социальных преобразований.
Когда же возникают процессы, имеющие целью изменить статус-кво, – задействуется план дискредитации, мягкий переворот, тенденциозная юстиция с подменой политики судебным крючкотворством.
Все латиноамериканские лидеры последних двух десятилетий, в той или иной степени победившие наихудшие последствия неолиберализма посредством социальной и инклюзивной политики, стали или становятся объектом преследований , обвинений и даже несправедливого тюремного заключения, такого, как отбываемое уже 19 месяцев неоспоримым лидером Бразилии Луисом Инасиу "Лула" да Силва. Свободу Луле! – требуем мы с этой трибуны. (аплодисменты и восклицания: "Луле – свободу!") Свободу Луле, сейчас же! (Аплодисменты.)
Мы живем в эру коммуникаций. Так давайте вместе строить освободительные платформы, чтобы противопоставить колонизаторам наши величайшие усилия и энергию в стремлении к лучшему миру.
Эра смятения прошла. Наши народы заплатили очень дорогую цену за экономические и политические эксперименты, которые только принесли благосостояние элите, в стиле завладевшего империей головореза, верящего, что мир можно покупать и продавать на фондовом рынке.
Недавние победы левых в Боливии и Аргентине, героическое сопротивление Венесуэлы и Кубы тотальной экономической осаде, антиколониальные протесты, включающие тормоза рыночным рецептам, не могут снова демобилизовать нас.
Левые должны выучить и, наконец, усвоить тяжелый урок этих лет борьбы, в которых раздробленность и разобщенность ослабили наши силы, а правые начали реконкисту и разрушение того, что было сделано.
Я ценю высокую представленность молодежи в этом зале и на улицах "Нашей Америки", где утверждается протест против злоупотреблений неолиберализмом.
Видеть, как молодежь бунтует и сражается за свои права и за лучшую судьбу своих стран, является чем-то стимулирующим и вызывающим одновременно (аплодисменты). Ибо, как учил нас Фидель, борьба этой эпохи выражается прежде всего в области идей.
Что касается Латинской Америки и Карибского бассейна, мы всегда будем защищать Зону мира, объявленную в Гаване в 2014 году в обнадеживающие дни расцвета CELAC, сегодня отступающего.
Образцом в этом смысле служат мирные мобилизации и протесты, которыми наши народы требуют своих прав. И они завоевывают их.
Друзья, братья, товарищи!
В вашей прекрасной Декларации солидарности с кубинской революцией вы записали: «Мы, народы мира, нуждаемся в примере Кубы» и вспомнили нестареющую мысль Марти: «Кто сегодня поднимается с Кубой, поднимается на все времена". Спасибо за то, что вы сказали и сделали! (аплодисменты и восклицания: «Куба – да, блокада – нет!»)
От всей души благодарю всех, кто приехал из ближнего или дальнего зарубежья, принимая на себя расходы, чтобы ответить на призыв, рожденный вами же, осудить блокаду и наметить действия, которые помогут нанести ей окончательное поражение.
Я особенно благодарен латиноамериканским лидерам, которые подверглись и подвергаются преследованиям и наказаниям за попытку изменить историю издевательств над нашими народами историей их освобождения.
Сегодня мы хотим подтвердить нашу самую твердую поддержку и солидарность с законным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро (аплодисменты) и гражданско-военным союзом его народа, а также с команданте Даниэлем Ортегой Сааведрой и Сандинистским фронтом национального освобождения Никарагуа, также подвергшимся атакам (аплодисменты и восклицания: Да здравствует Сандино!).
Упрямые попытки дестабилизации, с которыми сталкиваются их правительства, начинают распространяться, и мы видим это сегодня в претензии правых сил сорвать победу Эво Моралеса в Боливии, продвигая насилие и не признавая результаты выборов, что с любой точки зрения есть подготовка переворота, который надо осудить (аплодисменты и восклицания: «Они не пройдут!»).
Поэтому отсюда мы еще раз поздравляем Эво с убедительной победой на выборах, а также Альберто и Кристину Фернандес, которые открывают новую надежду в Аргентине (аплодисменты).
Неизменная наша действенная солидарность с любым справедливым делом в регионе и мире: с независимостью Пуэрто-Рико (аплодисменты и восклицания: «Пуэрто-Рико – независимость!»), чей народ смог сохранить идентичность, знамя и стремление к независимости на протяжении более чем ста лет колониализма и является выдающимся символом могучего культурного сопротивления Латинской Америки и Карибского бассейна. Да здравствует свободная Пуэрто-Рико! (аплодисменты и восклицания: «Да здравствует!»)
Мы также поддерживаем историческое требование Аргентины о восстановлении суверенитета над Мальвинскими островами (Аплодисменты).
Мы осуждаем империалистическую интервенцию против Сирии, и вместе с вами требуем уважения ее суверенитета и территориальной целостности (аплодисменты).
Мы также подтверждаем солидарность с борьбой палестинского и сахарского народов за право на самоопределение (Аплодисменты); с межкорейским процессом сближения и диалога и требованием снятия санкций против Корейской Народно-Демократической Республики и с мирным процессом в Колумбии (аплодисменты).
Никакое справедливое дело нам не чуждо, и как нация, которая своим существованием обязана отчасти солидарности, мы никогда не откажемся от ее практики, по убеждению (аплодисменты).
Братья, сестры:
Вы призвали сегодня к единству политических сил и социального и народного движения левых, чтобы и впредь формировать сознательность, генерировать идеи и организовывать борьбу.
Эту борьбу мы видим как борьбу за правду. Нам надлежит нанести поражение лжи, на которой зиждутся войны всех видов против наших народов: информируя, убеждая, мобилизуя, выходя на демонстрации вместе с бедняками земли, которые уже устали от лжи и издевательств. Предлагая и создавая программы, отвечающие самым насущным требованиям рабочих, студентов, крестьян, интеллектуалов и художников. Утвержденный нами План действий подтверждает, что прогрессивные круги осознают неотложность единства, если мы действительно хотим вместе создать проект антиимпериалистического освобождения, взяв на себя обязательство подлинной и столько раз отсроченной интеграции.
От имени Кубы мы хотим подтвердить перед вами, что мы, новое поколение кубинских руководителей, сформированные и обученные историческим поколением Фиделя и Рауля, продолжаем оставаться революционерами, социалистами, фиделистами и мартианцами (аплодисменты), и что мы не уступим ни миллиметра наших позиций в пользу независимости, суверенитета и социальной справедливости. И как связь с народами, которые борются и сопротивляются, мы всегда будем придерживаться как фундаментального принципа солидарности, которой столь многим обязаны.
Поэтому мы повторяем как свои слова, сказанные Фиделем более 50 лет назад, когда, имея в виду солидарность со своим делом, которую встречала Революция уже на раннем этапе, он сказал: «Мир солидарен с Кубой, и поэтому Куба с каждым днем чувствует себя все более солидарной со всеми народами мира ".
В память о Фиделе и Чавесе, двух великих людях нашей Америки, которых нам посчастливилось встретить, слушать и следовать им в самой альтруистической практике солидарности, мы возобновляем их дела как руководство для нового и полного вызовов времени, которое нас ждет.
Думаю, все мы чувствуем, как открываются широкие пути, по которым уже идут свободные люди, чтобы построить лучшее общество (аплодисменты и восклицания).
Лучший мир возможен, необходим и неотложен! Будем бороться за него!
Всегда до победы!
https://prometej.info/dias-kanel-istoriyu-mogut-izmenit-tolko-narody/ – цинк
В общем, думаю и Фидель бы не постеснялся произнести такую речь. Очень достойно и показательно в плане понимания того, кому именно Рауль Кастро доверил вести кубинскую революцию дальше. Главное, чтобы слова подтверждались делами.
PS.Вскоре, должен состояться визит Путина на Кубу, где помимо экономических вопросов, будет обсуждаться и вопрос активизации военно-технического сотрудничества (кубинцев интересуют вопросы модернизации своих вооруженных сил и ремонта старой советской техники). Про полноценную базу на Кубе речь официально пока не идет, но разговоры про это ходят уже не первый год.
PS2. На заглавной фотографии посещение Диас-Канелем Мавзолея Ленина во время недавнего визита в Россию.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5406479.html
Эпоха тотальной лжи и обмана. Одновременно с деградацией . Чел прав.