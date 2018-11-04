Традиционный визит

Глава Кубы Мигель Диас-Канель посещает Мавзолей Ленина. Для лидеров Кубы при посещении Москвы это старая-добрая традиция еще со времен молодого Фиделя Кастро и Че Гевары. По случаю президентского визита, у Мавзолея выставили почетный караул.Получив оружейный кредит на ремонт и закупку старой военной техники, а также расширив возможности России по нефтедобыче на Кубе (Россия модернизирует на Кубе нефтеперерабатывающий завод, а "Роснефть" будет проводить дополнительную геологоразведку на шельфе), Диас-Канель отправился в гости к Ким Чен Ыну, с которым обсудит вопросы политического, экономического и военного сотрудничества.В следующем году кубинцы приглашают Путина в Гавану, чтобы там обсудить расширение военно-технического сотрудничества и восстановление/развитие экономических связей. Примерно тогда и можно ожидать большей конкретики по перспективам развития российской военной инфраструктуры на Кубе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com