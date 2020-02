Дело Диосдадо Кабельо

Этап I

Этап II

Этап III

Этап IV

Этап IV

Этап V

О том, как ведутся современные операции информационной войны на примере Венесуэлы и попыток свержения Мадуро.Проведен мониторинг и анализ следующих источников: ТАСС, РИА Новости, Russia Today, The Washington Post, The New York Times, CNN, Foreign Policy, U.S. Department of State, Fox News, The Guardian, Reuters, Associated Press, Axios, EFE, BBC, Alnavio, El Comercio и др.Объекты интереса: Николас Мадуро, Диосдадо Кабельо, Дональд Трамп, Хуан Гуайдо, Рауль Кастро, Мигель Диас-Канель, Марко Рубио, Родригес Кабельо, Владимир Путин, Игорь Сечин.Тематика: Венесуэла, США, Россия, Куба, государственные перевороты, цветные революции, наркобизнес, мафия, коррупция, экономический кризис, гуманитарный кризис.В мае 2019 года стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об идущих несколько месяцев переговорах между его представителями и возглавляемой Хуаном Гуайдо оппозицией в столице Норвегии Осло [1]. По итогам прошедшей 29 мая встречи МИД Норвегии заявил, что стороны продемонстрировали готовность двигаться вперед в поисках согласованного и конституционного решения для выхода из кризиса в Венесуэле.Чуть позже, 7 июня 2019 года председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы и второй по значимости чавист Диосдадо Кабельо прибыл с неожиданным двухдневным визитом на Кубу. В Гаване его встретили на самом высоком уровне, включая первого секретаря ЦК КПК Рауля Кастро и председателя Госсовета Мигеля Диас-Канеля.Одна из формальных причин встречи – обсуждение проведения 25-28 июля в Каракасе XXV форума "Сан-Паулу" (сход левых сил со всего мира), в чем Куба обещала помочь. Спустя почти три недели, 26 июня в "Экспресс-Газете" [2], на основании анализа полученной при помощи Центра мониторинга информационных операций (далее – ЦМИО) информации о переговорах в Осло, а также разработанной нами модели технологии демонтажа политических режимов "венесуэльский прецедент", применяемой против Венесуэлы, мы предположили, что США будут добиваться раскола в стане чавистов.Был сделан вывод о том, что все чависты не могли согласиться на переговоры; их объединяет одно – желание сохранить свою власть и привилегии, а переговоры со Штатами через венесуэльскую оппозицию крайне рискованный путь. Ведь гарантии в скором времени могут девальвироваться – достаточно вспомнить судьбу Муаммара Каддафи, т.е. потерять можно все. Следовательно, не все чависты через своих представителей должны были принять участие в переговорах с оппозицией. Отсюда был сделан ключевой вывод: в чавистской верхушке спровоцирован раскол, что крайне опасно для любой страны, против которой применяются технологии демонтажа политических режимов. Фактически раскол во властной системе является одним из важнейших свойств таких технологий. В статье от 26 июня, на основании анализа открытых источников при помощи ЦМИО,, а значит, с минимальными рисками, т.е. с высокой степенью управляемости процессом, что особенно важно с учетом надвигающихся выборов президента США в 2020 году. Поэтому кубинцам (как и России) целесообразно сделать ставку на кого-то другого и оптимальной кандидатурой мог быть глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо.Учитывая наличие противоречий между Кабельо и Мадуро еще до кризиса, мы пришли к выводу о том, что Кабельо и его сторонники не были представлены на переговорах в Осло – там присутствовали только представители Мадуро и его клана внутри чавистов. Для американцев же Кабельо нерукопожатен, так как олицетворяет собой Боливарианский строй, а кроме того, его обвиняют в связях с наркокартелем "Cartel de los Soles" ("Картель Солнца") и контроле едва ли не всего наркотрафика, идущего через Венесуэлу. Поэтому ему нет резона становиться "своим парнем" для США. Этот вариант практически исключен.Далее, в первой половине июля СМИ сообщили о готовности чавистов и Гуайдо провести переговоры на Барбадосе [3]. На ряду с переговорами в Осло этот факт подтвердил предположение, выдвинутое нами в статье в "Экспресс-Газете" от 26 июня: американцы не остановятся пока не ликвидируют чавистский строй – ради любой другой цели они бы не стали затевать настолько серьезную игру, а значит, Мадуро будут прессинговать до конца.На основе анализа источников информации, выявленной с помощью разработанных алгоритмов ЦМИО, 17 августа был осуществлен вброс в испаноязычную среду в виде аналитической статьи с целью прозондировать реакцию американского и венесуэльского руководства для подтверждения или опровержения выдвинутых предположений. Результат многократно превзошел все ожидания.Цель: мотивировать объект(ы) воздействия к немедленной реакции.Ожидаемая форма реакции: статьи в СМИ, официальные заявления чиновников.Анализ следующих признаков реакции:– ореол секретности: статья повествует о раскрытии секретной информации;– достоверный источник: в статье приводится информация от неизвестного ранее дос- товерного, компетентного и высокопоставленного источника;– содержание заявлений чиновников, которые не фиксировались до вброса и которые свя- заны с его содержанием.17 августа на испанском языке на сайте Medium выходит статья "Andrey Manoilo: Las inversiones rusas en Venezuela son tan importantes como las de Ucrania" [4], основанная на статье в "Экспресс-Газете" от 26 июня, но обновленная с учетом произошедших событий, для выявления которых использовался ЦМИО:Она немедленно распространилась среди венесуэльских высокопоставленных лиц и за пределами самой Венесуэлы, и уже менее чем через два дня, 19 августа, мир потрясла сенсационная новость. В материале Associated Press за авторством Джошуа Гудмана [5] появилась эксклюзивная информация о контактах США с Диосадо Кабельо:Журналист наотрез отказался называть его имя и подробности встречи Кабельо и американцев; в его статье говорилось лишь о том, что встреча прошла в июле в Каракасе. Также он отказался раскрыть имя посредника и детали контактов, чтобы не подвергнуть его опасности.(статья "Scoop: Inside Trump's naval blockade obsession"):В статье было отмечено, что неизвестно какие именно сообщения, если таковые имеются, Клавер-Кароне отправил обратно Кабельо через этих посредников.При помощи ЦМИО была выявлена реакция на статью в социальных сетях и фиксировался эмоциональный отклик у читателей, например:Реакция на статью в первостепенных СМИ и второстепенных СМИ. Каскадные эффекты, запущенные статьей от 17 августа.Причем, информация Axios имела меньший резонанс, чем статья в Associated Press, но не меньшее значение. Сам Клавер-Кароне кубинского происхождения, известен своими антикастровскими и антисоциалистическими взглядами, тесно связан с сенатором Марко Рубио (у которого родители эмигранты с Кубы), возглавляющим подкомитет по Западному полушарию Комитета по международным отношениям. Клавер-Кароне тогда работал под руководством экс-советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.Кроме того, при помощи ЦМИО удалось выявить каскадные утечки информацииПо словам Катца,Отсюда мы сделали несколько выводов.Во-первых, контакты со вторым чавистом проходили при участии Госдепартамента, поскольку Катц ссылается на источники из этого ведомства. Значит, Госдепартамент, как минимум был в курсе происходящего, а как максимум его сотрудники непосредственно участвовали в переговорах с Кабельо или его представителями. Этим косвенно подтвердилось предположение о том, что информацией с Гудманом, опубликовавшим статью о контактах Кабельо в Associated Press 19 августа, поделились из Госдепартамента.Во-вторых, мы вычислили неделю, на которой должна была состояться третья встреча Кабельо с американскими эмиссарами. Статья EFE была опубликована 21 августа, следовательно, имелась ввиду неделя, начавшаяся 19 августа и закончившаяся 25 августа. Именно в этот временной интервал Кабельо должен был встретиться с американцами в Каракасе. Вот почему наша статья на испанском языке от 17 августа произвела столь мощный эффект: она была опубликована буквально за несколько дней до третьей встречи Кабельо с американцами в Каракасе.Прочитав статью от 17 августа, в Вашингтоне сочли, что раз Кабельо заинтересовались русские, значит, надо срочно разворачивать операцию прикрытия переговоров. ПотомуИменно потому что написанная на основе выявленной ЦМИО информации статья о расколе чавистов и удобном для Кубы и России кандидате в лице Кабельо была опубликована за считанные дни до третьей встречи, она произвела наиболее мощное воздействие из всех возможных.Используемые атрибуты:– новые подробности темы: признаки развития темы (упоминание ключевых фигур, событий, действий и пр.);– оценка уровня значимости: важное событие (факт контактов американского руководства с высокопоставленными чавистскими чиновниками, не связанные с переговорами с венесуэльской оппозицией);– ажиотаж (реакция на статью в СМИ, социальных сетях и др.).После информации Associated Press в западных СМИ пошел вал сообщений на тему переговоров Кабельо с американскими представителями, проводимых втайне от Мадуро и вопреки его воле. Он выступал как самостоятельная политическая сила, готовая на определённых условиях перехватить управление в стране (в том числе, силовым путем). Примером публикаций первой волны может служить новость, размещенная Reuters [8]: так, 19 августа 2019 года агентство сообщило, что по информации, полученной от их конфиденциальных источников в Венесуэле, Николас Мадуро готов согласиться на требование США провести досрочные президентские выборы. Получается, что волна "признаний" о контактах чавистского руководства с США (и, особенно, о контактах Кабельо с американской разведкой – сведения, тщательно оберегаемые ЦРУ от разглашения) началась именно после публикации этих сведений 17 августа в статье "Andrey Manoilo: Las inversiones rusas en Venezuela son tan importantes como las de Ucrania", то есть спустя двое суток.Знать о том, что авторы статьи "Andrey Manoilo: Las inversiones …" вычислили реальную схему операции ЦРУ в этом регионе, не опираясь на секретные данные, агенты американской разведки, конечно, не могли21 августа в операцию по прикрытию оперативных контактов ЦРУ с Кабельо включился сам американский президент Дональд Трамп. Он заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с чавистами на очень высоком уровне: "Мы разговариваем с представителями [руководства Венесуэлы] на различных уровнях" [9]; однако фамилии тех, с кем именно США ведут переговоры, Трамп называть отказался категорически:Сделал заявление и Мадуро, в котором подтвердил, что высокопоставленные венесуэльские чиновники вели переговоры с представителями Белого дома [10]Анализ следующих признаков:– контролируемая утечка: учитывалось совпадение признаков в статьях в "Экспресс-газете" и Medium (от 17 августа) и в статьях Associated Press и Axios;– признаки намеренного раскрытия информации в форме двух контролируемых утечек по двум независимым каналам.Через неделю, 28 августа в "Экспресс-Газете" появилась статья за авторством Артема Стоицкого "Дональд Трамп лично опроверг публикацию в "Экспресс газете"" [11]. В ней Стоицкий отмечает, что появление статьи в Associated Press через два дня после публикации статьи от 17 августа в "Medium" за нашим авторством не банальное совпадение.Во-первых, менее через двое суток после публикации в Medium получили огласку якобы имевшие место контакты второго чависта и американцев, о чем ранее вообще не говорилось.Во-вторых, даже среди венесуэльских обозревателей реакция была шокирующей, например, такой: "Опубликованный доклад поразил многих людей в Венесуэле благодаря точности и достоверности фактов", "Всего через два дня после публикации западные СМИ говорят о разногласиях в правительстве чавистов. И Диосдадо Кабельо", "Точность удивила многих людей. Не принято читать такие точные отчеты о ситуации в Венесуэле" (см. выше), и т.п.В-третьих, по мнению Стоицкого, мы совершенно четко указали на токсичность Кабельо для американцев. То же самое сказал источник Гудмана.В-четвертых,В-пятых, источник Гудмана прямо подтверждает сказанное в статье в Medium от 17 августа о том, что Кабельо не участвовал в переговорах в Осло.Есть и еще один важный момент. Статью за авторством Гудмана опубликовало подразделение Associated Press в Боготе. Следовательно, она была написана в местном бюро, поскольку в противном случае был бы указан другой город и страна. Полученные сведения такого специфического характера по телефону не передают – здесь нужна только личная встреча. Если у Гудмана был столь высокопоставленный источник, то крайне сомнительно, чтобы тот специально прилетел в Боготу с целью проинформировать журналиста. Раз так, тоТак что не мог чиновник высокого ранга откуда-то прилететь на личную встречу с Гудманом: он уже находился в Боготе.Как мы позже отметили в статье в Medium [12] (от 29 августа), столь бурная реакция говорит о нескольких вещах. Узнав о том, что Кабельо может представлять особый интерес для Москвы и Гаваны из статьи "Andrey Manoilo: Las inversiones rusas en Venezuela son tan importantes como las de Ucrania" в Medium от 17 августа, американцы запустили операцию прикрытия, целей которой могло быть несколько. В частности, отбить желание кого бы то ни было контактировать с Кабельо, одновременно создав ему узкий коридор решений. Другая цель – оказать давление на Мадуро, показав ему, что вокруг него заговорщики. Этим они добиваются еще большего раскола внутри чавистов – эффект, которого американцы добиваются в любой стране, где инициируют цветную революцию. Наконец, еще одна цель состоит в ускорении процесса согласования условий досрочных выборов.Столь многочисленные утечки информации с высокой вероятностью указывают на существование контактов Кабельо с американцами; Вашингтон явно рассчитывал сделать из него своего агента влияния. Цель у Кабельо простая: получить гарантии того, что чависты смогут принять участие в выборах и к ним не будут применены репрессивные меры. Он и другие должностные лица смогут остаться в политике, и их не станут преследовать. Вопрос в том, что Кабельо должен сделать взамен, и распространяются ли гарантии, о которых Кабельо говорил на этих встречах, и на Мадуро или же венесуэльский президент не знал об этих встречах? Есть основания считать, что Мадуро не был в курсе встреч Кабельо и американцев. Более того, сам по себе факт нервной реакции в виде утечек информации через Associated Press и Axios говорит о неведении Мадуро; в противном случае в операции прикрытия в виде двух контролируемых утечек по двум независимым каналам не было бы никакого смысла. Трамп и Мадуро могли просто подтвердить факт контактов и представить их как резервный канал связи, параллельный контактам через оппозицию, с которой сторонники Мадуро вели переговоры в Норвегии и Барбадосе.На основе собранной при помощи ЦМИО информации, в статьях в Medium [13] (4 сентября) и "Экспресс-Газете" [14] (6 сентября) мы сделали вывод:Такой сценарий предполагает проявление нелояльности со стороны Кабельо по отношению к Мадуро. Например, Кабельо через подконтрольных ему военных мог бы обеспечить силовым путем нужный американцам формат выборов, несмотря на несогласие Мадуро. Учитывая уровень влияния Кабельо, такое возможно, особенно, если ему гарантируют неприкосновенность после этих выборов. Мадуро не может его арестовать, поскольку глава Национальной конституционной ассамблеи имеет серьезные связи в среде военных, а его двоюродный брат Родригес Кабельо с назначения Мадуро в июле возглавил самый мощный вид вооруженных сил Венесуэлы – Сухопутные войска. В целом, понятно и то, как американцы загоняли в угол Кабельо. Как сообщала еще в прошлом году Miami Herald [15], правительство США заморозило активы Диосдадо Кабельо на 800 миллионов долларов. В эту сумму входят 12 объектов, в т.ч. квартира в Нью-Йорке.Примечательно, что незадолго до этого министерство финансов США внесло Кабельо в черный список, который позволяет замораживать его счета. Американское Казначейство обвинило Кабельо в коррупции, незаконном обороте наркотиков и контрабанде полезных ископаемых [16]:В итоге, стало ясно, насколько рискованную игру ведет Кабельо, но, похоже, у него остается все меньше пространства для манёвра.Факт контактов Мадуро через оппозицию, где не был представлен Кабельо, мог стать одним из факторов, побудивших главу Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы самостоятельно пойти на контакты с американцами. Если они начались в июле, то Кабельо на них пошел, уже зная о переговорах Мадуро, проводимых им через своих представителей с оппозицией, т.е. с Вашингтоном. Кабельо на переговорах не был представлен, поэтому он решил действовать самостоятельно, поскольку его интересы не были учтены на переговорах в Осло и Барбадосе, однако операция американцев по налаживанию контактов с ним была сорвана при помощи ЦМИО и статьей в Medium от 17 августа.Среди факторов, способствовавших успеху вскрытия каналов связи Диосдадо Кабельо и американских контактёров, можно выделить следующие:– выявление важности Кабельо для разных сторон – для России, Кубы и, как выяснилось, США;– национальность авторов статьи "Andrey Manoilo: Las inversiones rusas en Venezuela son tan importantes como las de Ucrania" – если бы ее написал кто-либо из венесуэльских аналитиков, то эффект был бы нулевой или крайне незначительный, а т.к. авторами были русские, то и внимание к статье резко возросло;– уникальное попадание статьи по времени, что носило неслучайный характер, т.к. приведенная нами оценка важности Кабельо прямо вытекала из анализа внутриполитической ситуации в Венесуэле и системного прессинга против ее руководства со стороны США;– вторичные (каскадные) эффекты, последовавшие после двух контролируемых утечек через Associated Press и Axios, в виде реакции Трампа и Мадуро, высказываний других высокопоставленных чиновников (Катца и пр.), связаны как с психологическим эффектом растерянности, так и с отсутствием в любой системе управления абсолютной степени согласованности; иными словами вторичные непреднамеренные утечки были вызваны отчасти рассогласованием разных ведомств и их представителей, а также субъективным фактором (испуг отдельных чиновников, попытка прикрыть себя из-за явного провала на венесуэльском направлении и т.п.).10 сентября, через три недели после утечек через Associated Press и Axios, был уволен советник по национальной безопасности США Джон Болтон:Разумеется, Джона Болтона сняли с поста по совокупности провалов (включая Иран, Северную Корею и Афганистан), однако перед отставкой венесуэльская тема была одной из главенствующих. По всей видимости, провал с Кабельо сыграл свою роль в отставке Болтона.Наконец, подчеркнем, что результаты статьи "Andrey Manoilo: Las inversiones rusas en Venezuela son tan importantes como las de Ucrania", основанной на анализе полученной при помощи ЦМИО информации, существенно превысили все ожидания. Это в очередной раз свидетельствует о жизненной необходимости для России иметь свою собственную службу противодействия информационным операциям, цветным революциям и гибридным войнам [17].Без создания адекватных структур противодействия современным технологиям неклассической войны Россия останется уязвимой к различного рода враждебным атакам и целым комплексным операциям по системной дестабилизации социально-политической и экономической обстановки, противостоять которым крайне сложно даже при наличии серьезных ресурсов. Аналогичная ситуация обстоит и с политическим руководством России; практика показала отсутствие эффективного механизма отражения информационных атак и операций, которые почти беспрепятственно взламывают существующие неэффективные защитные рубежи и доходят до первых лиц государства. Поэтому необходима эшелонированная система обороны и контропераций в информационно-психологической сфере, для чего требуются как высокопрофессиональные специалисты, так и соответствующие организации.Андрей Манойло и Константин Стригунов

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5643402.html