Cовременная теория империализма и раскол коммунистического движения
Еще одна статья об отношении левых (в дополнение к статьям "прорывистов") к проблематике СВО и кризисе вызванном мировым империализмом.
Cовременная теория империализма и раскол коммунистического движения
1. Россия – страна империалистической периферии, ее экономика эксплуатируется и имеет мало возможностей для развития, прибыль от России идет преимущественно коллективным империалистам.
2. Российское правительство, тем не менее, проводит независимую политику и хочет сохранить, по крайней мере, политическую независимость, территориальную целостность и определенный уровень жизни для народа.
3. Собственная крупная буржуазия в значительной степени является компрадорской буржуазией и выступает на стороне коллективного империализма.
4. Кризис на Украине был подготовлен спецслужбами коллективного империализма с 2014 года, а на самом деле гораздо раньше, с целью поставить Россию на место политически, а также, по возможности, демонтировать ее, чтобы она больше не могла принимать самостоятельные решения (без ядерного оружия, без большой армии, с разделенной территорией и т.д.).
5. Несомненно, политика западных империалистов и НАТО крайне опасна и для рабочего класса России. Описанная выше "победа" над Россией и лишение ее независимости также означает массовое ухудшение положения рабочего класса, экономическое и политическое (ключевое слово "декоммунизация").
6. Рабочий класс Украины сейчас уже страдает от фашистского и полностью зависимого режима, по крайней мере, с 2014 года (коллективный империализм хотел бы видеть нечто подобное и в России). Помимо очень плохой социальной ситуации, антикоммунизма и частично (особенно на востоке и юге) фашистского террора, империалисты, по данным Министерства обороны России, не остановились даже перед тем, чтобы проводить биологические эксперименты над людьми в лабораториях НАТО.
Конечно, нынешняя война также приносит огромные страдания украинскому народу. Окончание этой войны очень желательно. Но поскольку война уже началась, она должна быть закончена, когда будут защищены интересы всех вовлеченных народов – России, Донбасса и Украины, а не в интересах коллективного империализма, который под предлогом "слезинки ребенка" (Достоевский) очень хотел бы получить Крым и доступ к побережью Черного моря, богатым ресурсам Донбасса и Тавриды, а в перспективе – расчленение России и ее полную зависимость.
7. Эту войну нельзя назвать "межимпериалистической", потому что именно крупнейшая российская буржуазия не заинтересована в этой войне, о чем свидетельствуют и многочисленные заявления олигархов, и молниеносный отъезд, например, Чубайса, Прохорова и других сверхбогачей. Это не война, которую ведут "российские империалисты", а война, которую ведут национально ориентированная буржуазия и патриотически настроенные чиновники при большой поддержке пролетариата (75% народной поддержки по опросам, заметное добровольческое движение).
Это – антиимпериалистическая оборонительная война.
8. Эта война тормозит глобальные амбиции империалистов. В этом смысле любая равноудаленность, любое осуждение России как "тоже агрессора" и "тоже империалиста" является предательством международной солидарности.
Сегодня мы можем воочию наблюдать, как народы мира стихийно понимают данную ситуацию: в Африке или в далекой Перу борцы-антиимпериалисты внезапно поднимают российские флаги и плакаты с надписями «Путин, вмешайся!», «Россия, помоги защитить нашу Родину!» Они воспринимают Россию как «товарища» по периферийному положению, но обладающего более мощной армией, как силу, стоящую на их стороне – против империализма.
Конечно, не следует идеализировать Россию таким образом: наличие мощного класса компрадорской буржуазии не дает ей проводить антиимпериалистическую политику последовательно, отсюда и многие неудачи, и наблюдаемые шатания и проблемы в ходе СВО. Но позиция коммунистов, днем с огнем разыскивающих «российский империализм», лишь бы не встать решительно на сторону борющихся народов, является слабой и соглашательской.
(с) Я.Завацкая
https://prometej.info/covremennaya-teoriya-imperializma-i-raskol-kommunisticheskogo-dvizheniya/ – полностью по ссылке (там большой материал с экскурсами в теорию и историю)