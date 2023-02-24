Дню защитника Отечества посвящается. Анализ геостратегии западных военных экспертов
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Андрей Михайлович Ильницкий — советник Министра обороны РФ, действительный государственный советник РФ 3 класса, человек введший в военно-политический дискурс термин «ментальная война» и предложивший создать Стратегию ментальной безопасности России, в эксклюзивном интервью каналу «Новый День» проводит глубокий анализ геостратегии западных военных экспертов. В студии Александр Артамонов.
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