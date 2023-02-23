Джон Миршаймер о столкновениях великих держав в XXI веке
Джон Миршаймер профессор политологии Университета Чикаго. Автор теории наступательного реализма, в рамках которой предполагается, что государства действуют агрессивно, исходя из своих национальных интересов (книга «Трагедия политики великих держав»).
Недавно Джон Миршаймер принял участие в дискуссии, организованной Премией Хольберга (премия норвежского правительства и Бергенского университета). Темой дискуссии был военный конфликт на Украине, его влияние на будущее мировой политики. Предлагаем Вашему внимаю фрагмент выступления.
Оригинал выступления https://www.youtube.com/live/_aNMOEQ0248?feature=share
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