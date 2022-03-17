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Джон Миршаймер: Украину превратили в передовой отряд НАТО

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Джон Миршаймер – профессор политологии Университета Чикаго, в котором он преподаёт с 1982 года.

В 1970 году закончил военную академию Вест-Пойнт и пять лет служил офицером в Военно-воздушных силах США. В 1980 году закончил Корнеллский университет в степени доктора философии. Получил почётные докторские степени в университетах Китая, Греции и Румынии. В 2020 году награждён премией Американской ассоциации политических наук, присуждаемой “американскому политологу, внёсшему выдающийся научный вклад в политологию”. Специалист по международным отношениям, автор теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США на внешнюю политику страны. Написал шесть книг и множество статей, размещённых в научных изданиях и газетах Financial Times и The New York Times. Его открытая лекция, посвящённая украинской тематике, набрала в «Ютюбе» более 18 млн просмотров.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7DFidNc6MeM
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