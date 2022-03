Джон Миршаймер – профессор политологии Университета Чикаго, в котором он преподаёт с 1982 года.В 1970 году закончил военную академию Вест-Пойнт и пять лет служил офицером в Военно-воздушных силах США. В 1980 году закончил Корнеллский университет в степени доктора философии. Получил почётные докторские степени в университетах Китая, Греции и Румынии. В 2020 году награждён премией Американской ассоциации политических наук, присуждаемой “американскому политологу, внёсшему выдающийся научный вклад в политологию”. Специалист по международным отношениям, автор теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США на внешнюю политику страны. Написал шесть книг и множество статей, размещённых в научных изданиях и газетах Financial Times и The New York Times. Его открытая лекция, посвящённая украинской тематике, набрала в «Ютюбе» более 18 млн просмотров.Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/ДЕНЬ-ТВ на платформе Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/ДеньТВ Вконтакте https://vk.com/dentvru#ДеньТВ #Украина #НАТО #спецоперация #спецоперациянаУкраине #кризис #политика #геополитика #Донбасс #агрессия #Путин #Миршаймер