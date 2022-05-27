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Профессор из Чикаго: Кому Америка проигрывает на Украине

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Джон Миршаймер — профессор политологии Университета Чикаго, в котором он преподаёт с 1982 года. Специалист по международным отношениям, автор 6 книг и множества статей как в научных изданиях, так и в The Financial Times, The New York Times, The Economist. Его открытая лекция, посвящённая украинской тематике, набрала в “Ютюбе” более 26 млн просмотров. В апреле 2022 года Джон Миршаймер дал интервью индийскому онлайн-каналу CRUX. Предлагаем вниманию читателей фрагменты его выступления.

Джон Миршаймер о ситуации на Украине https://www.youtube.com/watch?v=7DFidNc6MeM&t=42s&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PTclxpK6MZg
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 17138 15588
    Руса 23 мин. назад

      Профессор в общем то правильно говорит, но Белый дом и Конгресс зашли уже слишком далеко, разрушив соглашения с РФ и совершив незаконные действия. Теперь дальнейшая судьба России находится в её собственных руках, Запад не оставил ей иного пути, кроме проведения СВО и Москва вынуждена демилитаризацию и денацификацию Украины довести до конца.
      Но, по-моему, он ошибается, что РФ должна стать союзником США против
      Китая, навряд ли такое состоится.

      • 23986 19984
        маринаРуса 19 мин. назад

          Британский епископ Ричард Уильямсон выступил за РФ и Путина.
          82-летний священник провёл проповедь во время поездки в Варшаву: поддержал спецоперацию на Украине и заявил, что «глупая Европа следует приказам США в их попытке сокрушить Россию».

          «Дедушка-епископ не продал совесть дьяволу и достаточно умён и мужественен, чтобы публично говорить о настоящем положении дел в мире».
          п.с. но это единицы…наша интеллигенция и та против в большинстве своем

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