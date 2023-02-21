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По сути послания

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Упор сделан на наращивани социально-экономической базы для длительного ведения прокси-войны с НАТО на территории Украины.
Договорняков в обозримой перспективе не ожидается. Разрыв полный и окончательный, на данном историческом этапе.
Относительно устойчивая ситуация в экономике, которая оказалась лучше, чем ожидалось, позволяет наращивать вливания в инфраструктуру и социальный капитал (насколько это будет эффективно, другой вопрос)
Беглецам и колеблющимся предложено окончательно выбрать сторону и перестать болтаться как гавно в проруби.
Выход из СНВ-3 напрашивался и ранее и в условиях прокси-войны с НАТО, лишь ядерная триада защищает Россию от нападения наших врагов. Поэтому надо увеличивать кол-во боеголовок и носителей, а также совершествовать средства доставки. Выход из договора о запрете ядерных испытаний вполне напрашивается – наземный ядерный взрыв на полигоне на Новой Земле уже давненько напрашивается.

В целом, послание преследовало прежде всего цель показать, что у государства есть ресурсы, возможности и стратегия ведения длительной войны с НАТО на Украине на прочном экономическом фундаменте, прикрытым ядерным зонтиком. Кстати, если выкинуть из речи разговоры про рынок, конкуренцию и демократию, то речь отчасти созвучна идеологемам чучхэ-сонгун, то есть "развитие с опорой на собственные силы". Военно-политическая обстановка объективно заставила российский капитализм уходить от своих компрадорских основ, отсюда и определенные аллюзии на КНДР, но Россия конечно же не будет такой закрытой страной, что Путин ясно дал понять – РФ делает ставку на Азию и Африку. На Европе пока поставили жирный крест. В принципе, уже немало. Но конечно многие хотели большей ясности о перспективах Союзного Государства и СВО. Впрочем, эти темы с повестки дня не уходят

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8182781.html
Метки: Путин, США, холодная война
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 10638 8078
    chu 41 мин. назад

      Система “чучка-согнул” широко используется йога в хатке.
      То есть предложение Трампа чтобы дали импичмент Байдену и трамп прекратит войну, это не подходит.

    • 28591 24213
      марина 6 мин. назад

        А шо ??хохлам не дали методичку ,как отвечать на Послание?? Ау ,хохлы ,вы где ?онемели или все на выставке ВАн Гога,как у Шнура ??
        . сообщает издание Sohu. Китай.
        «В 2023 году Япония в качестве председателя примет саммит G7 и поэтому в Токио сочли нужным увеличить финансирование Киева до 5млрд дол, чтобы Кисиде было чем похвастаться перед коллегами», — рассказали авторы китайского издания.

        Несколько часов спустя после объявления Кисиды о расширении помощи для Украины, что следует трактовать как намеренную провокацию в отношении России, пришли крайне любопытные новости. Стало известно о намерениях РФ создать на Камчатке новую дивизию подводных лодок, в состав которой войдут субмарины проектов «Хабаровск» и «Белгород». Эксперты Sohu констатировали, что это станет довольно изощренным наказанием для японских властей за их антироссийские выпады. Дело в том, что что эти корабли будут базироваться всего в 1100 км от Хоккайдо.

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