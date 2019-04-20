Послание Путина 2019 «элитариям» с прочими гражданами и реальность его воплощения в жизнь

Владимир Путин выступил с очередным, пятнадцатым Посланием Федеральному собранию, которое было преимущественно посвящено внутренней политике и адресатами которого являются чиновники всех уровней.Насколько актуальным является Послание, насколько способны чиновники его воплотить и какие возможные варианты развития событий открываются публичным оглашением данного Послания — об этом наша статья.



Начнём с рассмотрения адресатов Послания. Владимир Путин так описал его целевую аудиторию:

«Уважаемые члены Совета Федерации! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Граждане России!»

Вроде бы обращение ко всем, но по порядку следования видно, что первоочерёдные адресаты — это чиновники, что тем более подчёркивается последующей фразой, явно адресованной чиновничеству, поскольку о гражданах страны речь идёт в третьем лице:

«Сегодняшнее Послание сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития. И особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в майском Указе, развёрнуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны».

И на протяжении всего Послания можно видеть, как Путин обращается именно к чиновникам, примеров множество:

«Людей, кроме того, не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость».

«Уже в ближайшее время, в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему».

«Прошу вас всех, уважаемые коллеги: и Правительство, и Федеральное Собрание, — думать на эту тему и предлагать решения».

И, конечно, отметим одно увещевание от Владимира Путина ко всему чиновническому корпусу:

«Все, кто работает в социальной сфере, приходит на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям. Я думаю, что в основном так оно и есть.



Конечно, это очень сложная работа. Но если уж пришёл, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда».

От себя отметим, что тут словом делу не сильно поможешь, потому что при такой существенной разнице между уровнем зарплат чиновничества и рядовыми гражданами (десятикратной, а зачастую и стократной) очень тяжело «чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги».

Поэтому мы бы рекомендовали в стратегию развития страны включить такой пункт, как:



Чиновникам различных уровней (особенно высших) зарплаты устанавливать в соответствии с медианной зарплатой в доверенной им сфере.



Обратите внимание: не со средней, а с наиболее часто встречающейся зарплатой — медианной.

Кстати говоря, данный пункт совершенно необязательно широко оглашать, его можно проводить «тихой сапой», как логическое продолжение по-тихому же проведённых реформ, обязывающих чиновников публиковать свои доходы, а уже скоро — и расходы, причём не только свои, но и членов семей.



Причём на случай несоответствия расходов доходам уже есть юридическая база в виде распространения ареста имущества и на родственников, или в виде ответственности лидеров ОПГ, в том числе и международного характера.

Однако, такого снижения зарплат чиновничества невозможно добиться без сокращения дефицита управленчески грамотных и нравственно развитых кадров и, смотря на разнообразные «прожекты», вроде «Лидеров России», надеятся нужно, в первую очередь, на себя.



Каждому гражданину, если он Гражданин, следует в индивидуальном порядке инициативно повышать собственную управленческую грамотность, дабы планомерно сокращать количество населения, которое не понимает управленческих потуг чиновничества, чем создавать оному невыносимые условия для попыток проведения мошеннической политики в отношении людей.



Тут нельзя думать, что «моё дело маленькое, пусть там управленцы разбираются», нет. Нужно понять, что чем больше людей будет грамотны в области управления, тем меньше будет возможность у нечистых на руку чиновников обманывать людей. И тут стоит вспомнить актуальное до сих пор высказывание Ленина:

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели.



Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники.



Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту». — Ленин. «Удержат ли большевики государственную власть?» (первоначально опубликована в октябре 1917 года в № 1 — 2 журнала «Просвещение»).

Которое Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин» сделал лаконичным:

«Дорожка скатертью!

Мы и кухарку

каждую

выучим

управлять государством!».

Вариант «Любая кухарка может управлять государством», приписываемый В. И. Ленину, ему не принадлежит, но часто используется при критике социализма и советской власти. Используется также вариант «Любая кухарка должна управлять государством».



А Ленин, как мы увидели, имел в виду прежде всего, что даже кухарка как представитель широких масс трудящихся должна учиться управлять государством, должна быть вовлечена в государственное управление.

Проблемы исполнения поручений

Для реализации Послания Владимир Путин намерен регулярно проводить спецсовещания, подобные тому, что состоялось спустя неделю после оглашения 27 февраля 2019 года:

«И как я уже говорил, буду тоже внимательно смотреть за тем, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано и что не сделано.



Я очень рассчитываю на то, что мы будем с вами работать очень напряжённо, потому что цели, задачи, которые были сформулированы в послании, они носят не отвлечённый, не абстрактный характер, они все очень конкретные. И люди, безусловно, ждут от нас с вами эффективной, результативной работы».

Сделано 47 поручений и каждое из них имеет ответственного исполнителя, как и многие другие поручения Президента [ 8 ], однако мы считаем, что как с исполнением прошлых поручений были проблемы, так и с этими, скорее всего, будут проблемы, если спрашивать за их исполнение так же, как за майские указы.



На наш взгляд, более действенным будет ужесточение наказания за неисполнение поручений, что, судя по намёкам Владимира Путина, может ожидать чиновников.

Есть ещё одно интересное нововведение, помимо спецсовещаний, которое, в стратегической перспективе, может стать частью системы действительного народовластия. Речь идёт о сборе мнения граждан о результатах реализации национальных проектов, как средстве оценки эффективности чиновников:

«Именно на основе мнения, оценок граждан в начале следующего года подведём первые итоги работы по национальным проектам. И сделаем соответствующие выводы о качестве и результатах работы всех уровней исполнительной власти».

Вопрос, который остался в умолчаниях: Как будут наказываться чиновники, если их работа оценена населением неудовлетворительно? Ещё интереснее становится, если неудовлетворительно или даже удовлетворительно, но не отлично — будет оценена работа первого лица.

Отдельный вопрос состоит в том, кто и как будет собирать оценки населения? И как избежать «пыли в глаза» от чиновников, которые будут организовывать показную «народную поддержку» себя любимых?



Явно, что тут без постановки определённых задач мониторинга и соглядатайства за чиновниками перед ФСБ и Росгвардией не обойтись. Просочатся ли такие указы в публичную сферу?

Владимир Путин, на наш взгляд, во всём своём Послании даёт понять «элитариям», что «шутки» и моральная подготовка кончилась. Пора работать на благо Родины. Кто не понял этого «послания», тот будет зачищен с политического поля тем или иным способом.

Теперь пройдёмся по некоторым отдельным положениям Послания.

Отдельные положения Послания Федеральному собранию

Поддержка платёжеспособности семей и банков

Стратегическая установка:

«Важно, чтобы рождение и воспитание детей не означало для семьи риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния».

Меры призванные обеспечить её исполнение такие как:



выплаты пособий семьям;



повышение выплат на ребёнка с инвалидностью;



уменьшение налогов на площадь жилья из расчёта: +1 ребёнок — 5 м 2 налогов для квартиры и — 7м 2 для дома;

налогов для квартиры и — 7м для дома;

снижение ставок по ипотеке за счёт их субсидирования государством в первую очередь (об этом подробнее — ниже);



за третьего ребёнка выплата 450 тысяч, но только на погашение ипотеки, что несколько отличается от материнского капитала и может побуждать брать ипотеку.



Эти меры, на наш взгляд, недостаточны и носят по большей части компенсирующий инфляцию характер. Этот пакет мер никак нельзя назвать стимулирующим семьи к рождению большего числа детей, раз уж прицел идёт именно на рост рождаемости. И Владимир Путин прямо на это указал:

«Предложенный сегодня пакет мер по поддержке семьи не должен быть исчерпывающим, он именно первоочередной. С учётом сложностей демографического вызова, с которым сталкивается Россия, будем и дальше наращивать ресурсы на этом направлении. Прошу вас всех, уважаемые коллеги: и Правительство, и Федеральное Собрание, — думать на эту тему и предлагать решения».

Что-то подсказывает, что адресаты просьбы «думать и предлагать решения» не будут особо стараться, и мы ещё не скоро увидим какие-то стимулирующие меры. Может быть в следующем Послании?

Если говорить о предложениях субсидировать ставки или:

«…напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450 000 рублей из её ипотечного кредита»,

то эти действия государства, направленные на народосбережение и защиту многодетных семей от долгового рабства показывают несуверенность государственности России в кредитно-финансовой сфере.



Хотя, конечно, в таких условиях их следует признать необходимыми, но всё равно недостаточными. Мы бы предложили за третьего ребёнка списывать ипотеку или давать семье квартиру или дом с подъёмными для тех, кто хочет растить детей на земле.

Приведём ещё одно высказывание:

«Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы — то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее. Это непростая задача. Но это можно сделать».

Мы не ради красного словца сказали о том, что кредитно-финансовая сфера российской экономики не суверенна. Представленные решения кредитных проблем народа государством призваны повысить платёжеспособность семей (причём упор делается на многодетных, чтобы одновременно повышать демографию, что умный ход), однако, это не единственный способ повысить платёжеспособность населения. Можно просто снижать проценты по кредитам.



Но такая мера неосуществима директивным порядком, поскольку банковская сфера не подчиняется государству (и Центробанк, как задающий финансовый климат, в особенности).

Вот государству и приходится то дотировать из бюджета ставки, то просто выдавать деньги за новых людей в экономике. В вопросе об ипотечных каникулах можно обратить внимание на то, что банкам предлагается предусмотреть такие ипотечные каникулы.



Путин их, фактически, просит об этом. Следует при этом понимать, что постановка такой задачи перед банками — это не отражение перехвата управления банковской сферой, но только «согласованное» решение, на которое банки готовы пойти, чтобы сфера ипотечного кредитования у нас не рухнула с непредсказуемыми последствиями (население уже прилично перекредитовано).



Банки сами в этом заинтересованы, поэтому могут сделать вид, что «послушались» Владимира Владимировича в этом вопросе. Не нужно питать иллюзий на сей счёт.

Но в то же время можно видеть, что так постепенно «согласованно» банковская сфера становится подчинённой Правительству. И её подчинённость государственности (субкультуре самоуправления общества, которая шире государственного аппарата) — неизбежное будущее.

А пока Владимиру Путину приходится просить не вредить банкам:

«…здесь нужно подумать, как организовать эту работу так, чтобы и финансовым организациям не навредить, и человека поддержать. Но это можно сделать».

Акцент сделан именно на том, чтобы не навредить финансовым организациям, фраза построена определённым образом, что в приоритете — банки, а не человек. Сравните:

«Подумать, как организовать эту работу так, чтобы людям не навредить, и финансовые организации не разорить».

Совсем иная смысловая нагрузка. Иной посыл.

Микрофинансовые организации

Хорошо, что были упомянуты микрофинансовые организации, но как они были упомянуты:

«…прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов».

Не является ли мошенничеством в XXI веке ставки под 1000% годовых, когда ещё в XII веке можно найти весьма интересные высказывания о ростовщичестве.

В 1139 году Второй Латеранский собор постановил:

«Кто берёт проценты, должен быть отлучён от церкви, и приниматься обратно может только после строжайшего покаяния и с величайшей осторожностью. Взимателей процентов нельзя хоронить по христианскому обычаю».

В 1179 году папа Александр III запрещает процент под страхом лишения причастия. В 1274 году папа Григорий X применяет более строгое наказание — изгнание из государства. В 1311 году папа Климент V вводит в качестве наказания отлучение от церкви.

В 1777 году постановление Парижского парламента запрещало «любой вид ростовщичества, осуждаемый священными канонами», и французское законодательство будет неустанно его официально запрещать как преступление вплоть до 1789 года. С течением времени церковь сильно деградировала. Сами папы и светские правители нередко были замешаны в финансовых афёрах. Ростовщиков уже не отправляли на костёр и не предавали анафеме.

Они становились всё могущественнее, и сами начинали влиять на законодательство. Так в 1807 году во Франции появляется закон, разрешающий процентное кредитование. Незаконным ростовщичеством объявляется кредитование под более чем 5% в год. А микрофинансовые организации получают сегодня более 1000% годовых!



Мы в вопросах финансов архаичнее, чем европейцы XII века (как впрочем и нынешние европейцы, хотя сегодня в Европе не найти процентные ставки, выше 5%).

Осуждение ростовщичества находим и у Конфуция:

«Благородный человек знает только долг. Низкий человек знает только выгоду».

И в буддизме:

«Царь. Проститутка, демон, огонь. Вор. Юноша и нищий не могут понять страдания других. Восьмым в этой категории является сборщик налогов и ростовщик». (Афоризмы мудреца Чанакьи, М.,Иамуна Пресс,1996.) [ 1 ]

Весьма странным смотрится поручение одним ростовщикам (Центробанку) навести порядок среди других ростовщиков. Понятно, что ЦБ — это регулятор, но проблема-то не в том, что микрофинансовые организации берут непомерные проценты, а в самом проценте, разгоняющем инфляцию, обкрадывающем даже тех, кто напрямую не участвует в конкретной кредитной сделке.



Так об этом пишет профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Катасонов:

«Выигрывают от инфляции ростовщики, которые «создают» деньги, а проигрывают, прежде всего, простые люди.



Почему? Потому что вновь созданные деньги, прежде всего, оказываются в руках самих ростовщиков и тех лиц, которые близки к ним. Они (люди из круга ростовщиков) с помощью этих новых денег приобретают товары и активы по тем ценам, которые сложились на рынках ещё до появления новой партии денег.

А далее деньги начинают двигаться с той или иной скоростью по разным «цепочкам», и рынки начинают реагировать на увеличение денежного предложения ростом цен. До простых людей новые деньги доходят в последнюю очередь, когда инфляция получает хороший «разгон».



Подобная неравномерная динамика цен ведёт к перераспределению богатства в пользу ростовщиков за счёт народа». [2 ]

Комплексное развитие

Всего пара слов прозвучала о комплексном развитии села:

«…стимулировать именно комплексное развитие наших городов и посёлков, когда рядом с жильём есть всё необходимое семье: и поликлиника, и школа, и спортивные площадки».

И то это предлагается достигать освобождением строительных компаний от налога на прибыль и НДС по социальным объектам. Речи о том, чтобы сменить градостроительную парадигму с уплотненной застройки городов на их расселение — не идёт.



Нет даже каких-то просьб подумать на эту тему, которая, скорее всего просто не осознаётся множеством государственных людей.

Социальный контракт — новые возможности?

Весьма занятна, поднятая Владимиром Путиным, тема социального контракта.

«Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье финансовые средства — кстати, приличные, речь идёт о десятках тысяч рублей — на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела.



Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берёт эти ресурсы, одновременно берёт на себя определённые обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом.



В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт даёт возможность сделать это.



По оценкам, за 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. Поручаю Правительству, уже начиная со следующего года, на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта».

Вопрос, как всегда, в качестве исполнения этой идеи, хотя такого рода поддержка может оказываться государством не на основе некоего контракта (так государство выступает не в своей роли), а на основе вхождения в программы развития, как когда-то люди входили в советские программы вроде «БАМ», «ДнепроГЭС», «Целина» и другие.



А то трудоустройство через биржи труда не даёт удовлетворительного результата для тружеников. Иногда, люди на них «висят» месяцами и годами.

Латание «дыр» в пенсионной реформе

Один из наиболее болезненных вопросов для населения — «пенсионная реформа» в Послании прозвучал в интересном контексте оценки качества труда чиновников:

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили её.



В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми».

Далее Владимир Путин сказал о том, что

«Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить. …государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили».

Печально, что такие вопросы решаются в ручном режиме, а не устраняются самими исполнителями пенсионной реформы, на что Путин сказал:

«Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть, конечно, не должно».

Это лишнее доказательство того, что сама пенсионная реформа была проведена поспешно, неуклюже и вполне вероятно, что её последствия ещё вынудят государство провести ещё, как минимум, одну пенсионную реформу, когда для этого возникнут демографические (возникнет устойчивый рост населения, что, как показано выше, не обеспечивается якобы «стимулирующими» мерами, предложенными в Послании) и экономические возможности.

Следует помнить, что мы стоим на пороге большого кризиса американской финансовой системы и деньги, полученные от пенсионной реформы, могут стать подушкой безопасности во время «идеального финансового шторма», а совсем не гарантией «путинского рывка».

Здравоохранение

При обсуждении здравоохранения больший акцент был сделан не на объёмах воссоздания медицинских пунктов и обеспечения медицинской помощи, хотя и об этом тоже была речь:

«До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во всех без исключения населённых пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили. Для справки хочу сказать, что уже за 2019 — 2020 годы должно быть построено и, надеюсь, будет построено и модернизировано ещё 1590 врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов».

Но в большей степени речь шла о качестве обслуживания, качестве взаимодействия медицинского персонала и людей:

«…об этой системе, как правило, судят по первичному звену: поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Именно к их работе у людей больше всего претензий».

И далее:

«Обращаю внимание: дело не в том, чтобы появилась вывеска «Бережливая поликлиника». Главное, чтобы люди наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе, к своему здоровью со стороны государства».

О последнем предложении стоит высказаться в более широком контексте. В Послании много внимания уделено борьбе медицинскими средствами с различными проблемами здоровья населения (доступность медпомощи; профилактика онкологических заболеваний; система помощи людям, нуждающимся в стационарном уходе; паллиативная помощь), но ни слова не сказано о причинах проблем со здоровьем. Борьба предполагается со следствиями, а не с причинами.

Ни слова не сказано о борьбе за трезвость подрастающего поколения, наоборот, чуть ранее, после завершения чемпионата мира, Владимир Путин на предложение президента Татарстана Минниханова, ссылавшегося на коммерческую выгоду от продаж, не думая о здоровье людей: «Мы продали пива на 89 млн рублей», — даже высказался за то, чтобы рассмотреть вопрос возвращения на стадионы этой отравы:

«Уж если мусульмане просят к пиву либеральнее подойти — посмотрим».

А российский министр здравоохранения Вероника Скворцова считает алкоголь причиной смерти примерно 70% мужчин трудоспособного возраста в РФ:

«70% — это алкоголь-ассоциированная смертность, причём не только острая, но и накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь», — сказала Скворцова.

Ранее, во время семинара по обсуждению нацпроекта «Здравоохранение» Скворцова уже приводила печальную статистику смертности россиян трудоспособного возраста. В частности, министр обращала внимание на то, что среди мужчин она в три раза выше, чем у женщин. По последним данным, сейчас этот показатель у мужчин составляет 735 случаев на 100 тыс. населения.

«У женщин этого же возраста смертность уже сейчас 230 на 100 тысяч, а хотим добиться 180, — сказала Скворцова на семинаре — Что касается мужчин, то для них целевой показатель — 530 случаев на 100 тыс. населения».

При этом главным фактором преждевременной смертности (более 80%) мужчин и женщин, по мнению министра Скворцовой, являются сосудистые патологии. По словам министра здравоохранения, наследственность очень мало влияет на общее состояние здоровья человека — всего на 15% случаев заболевания данного профиля, в то время как остальные 85% — это влияние средовых факторов.

Немаловажно и то, что 60% из них — это образ жизни человека, и только оставшиеся 15 — 20% остаются под влиянием микро- и макроэкологии, включая эпидемиологию, природу, климат и вред на производстве.

По сути Скворцова указывает на то, что главной причиной является окружающая людей культура (начиная с культуры семей и заканчивая культурой общества в целом), формирующая определённые установки поведения и прививающая определённый образ жизни.

Почему на уровне государства попускается размещение рекламы алкоголя (product placement) в отечественном кино, буквально забитом употребляющими алкояд положительными героями? Почему делается так мало для того, чтобы образ жизни молодого поколения исключал потребление алкоголя в принципе?





Об этом смотрите ролик «Технология спаивания»:





Экологическая безопасность

Вопрос, также связанный с образом жизни нашей цивилизации — это обеспечение экологической безопасности жизни людей, как части биосферы. Владимир Путин в Послании в этой сфере заострил внимание на огромном количестве мусорных свалок:

«В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет — и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8 — 9 процентов до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора».

Действительно, если посмотреть на то, сколько процентов мусора мы перерабатываем, то Россия — на одном из последних мест.

Но и тут предлагается борьба со следствиями:

«Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся. Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации».

И вот на этой теме речь уже пошла о том, чтобы изменить алгоритмы поведения, которые формируют потоки мусора, но сказано это только для предприятий:

«Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта».

В случае с бытовым мусором речь идёт пока только о том, чтобы оптимизировать его переработку. Был только посыл к молодёжи — сохранить природную среду:

«Решение проблем в сфере экологии — это задача для нашей промышленности и науки, ответственность каждого из нас. Призываю самым активным образом включиться в эту работу и молодёжь. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России».

Без акцентирования на том, что для этого нужно по-другому мыслить и относиться к мусору, чтобы снизить объёмы мусора в принципе. Например, в Европе одобрили полный запрет пластиковых трубочек, ложек, тарелок, стаканчиков, ватных палочек и некоторых других видов пластиковых изделий [ 3 ]. Это мера по снижению объёмов определённого типа мусора. Но и такая мера может не поменять образ жизни цивилизации, а ведь нужно нацеливаться на его преображение. В идеале нужно в принципе не порождать мусор, а тот, что появляется — употреблять для нужд народного хозяйства. О том, какими способами этого можно добиться — читайте статью проекта «МирМер» «Как избавиться от мусора и сберечь своё время»





Материалы:

[ 1 ] Ростовщик — враг Бога, природы и человека https://ss69100.livejournal.com/3266008.html

[ 2 ] Ростовщичество http://grayreason.ru/rostovshhichestvo/

[ 3 ] Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых пластиковых изделий https://www.dw.com/ru/еврокомиссия-одобрила-запрет-ряда-одноразовых-пластиковых-изделий/a-43958996

[ 4 ] Доцент журфака МГУ: «В этом году мы набрали инопланетян» https://topwar.ru/97957-docent-zhurfaka-mgu-v-etom-godu-my-nabrali-inoplanetyan.html

Школа аналитики





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Окончание статьи следует.



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