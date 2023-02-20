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Алексей Исаев. Миусская наступательная операция 17 июля – 2 августа 1943 года. Часть 2

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Алексей Исаев. Миусская наступательная операция 17 июля – 2 августа 1943 года.
Неудачная операция войск советского Южного фронта против 6-й немецкой армии. Проводилась с 17 июля по 2 августа 1943 года, с целью окружить и уничтожить немецкие войска в районе г.Сталино и освободить Донбасс.

Регистрация на форум “Великие победы Красной армии”: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2275932/

Телеграмм Алексей Исаева: https://t.me/iron_wind

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4XVyqI3P9fc
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