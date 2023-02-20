Алексей Исаев. Миусская наступательная операция 17 июля – 2 августа 1943 года. Часть 2
Алексей Исаев. Миусская наступательная операция 17 июля – 2 августа 1943 года.
Неудачная операция войск советского Южного фронта против 6-й немецкой армии. Проводилась с 17 июля по 2 августа 1943 года, с целью окружить и уничтожить немецкие войска в районе г.Сталино и освободить Донбасс.
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