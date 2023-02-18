Замена для газа: ЕС будет «ОЗЕЛЕНЯТЬ» Водород на АЭС Франции | Геоэнергетика Инфо
Замена для газа: ЕС будет «ОЗЕЛЕНЯТЬ» Водород на АЭС Франции. Геоэнергетика Инфо
Единство стран Евросоюза союза разошлось в вопросе считать ли атомную энергетику и всё, что с ней связано полезным для климата Земли или нет? Оспорить использование мирного атома пытается Германия и ряд поддержавших её стран, тогда как возглавляемая Францией коалиция шаг за шагом продавливает идею озеленения энергетики с помощью атомной энергии. По крайней мере, власти ЕС разрешили Франции производить «зелёный» водород энергией с АЭС.
Производство водорода с помощью атомной энергетики — это лишь часть глобальной водородной Директивы ЕС. Европейский союз вслед за США принимает меры для снижения зависимости от ископаемых источников топлива и, в первую очередь, от природного газа. В этих планах водороду отводится главная роль. Пакет мер по водородной Директиве был представлен в декабре 2021 года, а заключительное голосование по нему прошло 9 февраля.
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