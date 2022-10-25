Газпром проиграл: Цены на Газ Рухнули – СПГ Спасение Европы | Геоэнергетика Инфо
Газпром проиграл: Цены на Газ Рухнули – СПГ Спасение Европы. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Цены на газ в Европе резко снизились – газу из РФ нашлась замена? У берегов Испании скопились танкеры с СПГ. Причина в том, что газа слишком много и инфраструктура перегружена. Как его переизбыток сейчас повлияет на энергоснабжение в ЕС зимой? Газохранилища в Испании заполнены до отказа. По этой причине танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) для этой страны скопились вдоль ее побережья, ожидая своей очереди на разгрузку в портах. Только в Кадисе неделю назад находилось 15 танкеров с СПГ. Всего вокруг Пиренейского полуострова и в Средиземном море стоят минимум 35 танкеров со сжиженным газом, ожидающих разгрузки.
Недалеко от Кадиса в портовом городе Уэльва расположен один из терминалов, в котором могут разгружаться 300-метровые танкеры, наполненные СПГ. Всего в Испании шесть таких терминалов с резервуарами для газа. Седьмой будет в скором времени открыт в порту Хихона. В этих терминалах СПГ переводят в газообразную форму, чтобы затем его можно было транспортировать по газопроводам.
—————————————————————————————————————————
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Станьте спонсором https://www.youtube.com/channel/UCfiIIwhEASpcw4uJB5hbI-Q/join
—————————————————————————————————————————
МЫ В СОЦСЕТЯХ:
TELEGRAM https://t.me/geonrgru
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#Марцинкевич #новости #газ #спг #европа #энергетическийкризис #северныйпоток #ценанагаз #ценынагаз