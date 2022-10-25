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Газпром проиграл: Цены на Газ Рухнули – СПГ Спасение Европы | Геоэнергетика Инфо

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Газпром проиграл: Цены на Газ Рухнули – СПГ Спасение Европы. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Цены на газ в Европе резко снизились – газу из РФ нашлась замена? У берегов Испании скопились танкеры с СПГ. Причина в том, что газа слишком много и инфраструктура перегружена. Как его переизбыток сейчас повлияет на энергоснабжение в ЕС зимой? Газохранилища в Испании заполнены до отказа. По этой причине танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) для этой страны скопились вдоль ее побережья, ожидая своей очереди на разгрузку в портах. Только в Кадисе неделю назад находилось 15 танкеров с СПГ. Всего вокруг Пиренейского полуострова и в Средиземном море стоят минимум 35 танкеров со сжиженным газом, ожидающих разгрузки.
Недалеко от Кадиса в портовом городе Уэльва расположен один из терминалов, в котором могут разгружаться 300-метровые танкеры, наполненные СПГ. Всего в Испании шесть таких терминалов с резервуарами для газа. Седьмой будет в скором времени открыт в порту Хихона. В этих терминалах СПГ переводят в газообразную форму, чтобы затем его можно было транспортировать по газопроводам.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YwHglVxAYEM
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