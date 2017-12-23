Новости Украины и Новороссии 23 декабря 2017

Европейские политики мягко намекнули Петру Порошенко, что если он не изменит своё поведение, то лишится единственного достижения в качестве президента Украины.

Соглашение о предоставлении Украине безвизового режима предусматривает, что Европейская комиссия ежегодно вплоть до 2024 года будет отчитываться перед Европарламентом и Советом ЕС о том, как Киев выполняет свои обязательства. Если эксперты установят, что нарушен даже один принцип, то руководство Европейского союза обязано запустить процедуру приостановки безвиза.

«В целом критерии визовой либерализации продолжают выполняться. Однако, учитывая последние события, нужно предпринять немедленные действия с целью обеспечить полную имплементацию и стабильность уже осуществленных реформ, в частности, в контексте антикоррупционных требований», — говорится в отчёте Еврокомиссии, опубликованном 20 декабря.

В связи с этим Еврокомиссия дала украинским властям шесть рекомендаций:

1. создать независимый антикоррупционный суд в соответствии с заключением Венецианской комиссии и законодательством Украины;

2. восстановить авторитет Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;

3. отменить поправки к электронному декларированию доходов антикоррупционных активистов;

4. увеличить финансирование Национальной полиции для активизации борьбы с организованной преступностью;

5. укрепить сотрудничество с институтами ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции;

6. провести информационные кампании об обязанностях и правах граждан в рамках безвизового режима.

Неуд от Запада

Очевидно, что больше всего Запад интересует именно ситуация с коррупцией на Украине. Это логично, поскольку создание независимых антикоррупционных органов было одним из условий предоставления безвиза.

Однако сейчас НАБУ и САП заняты не только исполнением своих профессиональных обязанностей, но и противостоянием с другими силовыми ведомствами — ГПУ и СБУ. В начале месяца руководство НАБУ обвинило Генеральную прокуратуру и СБУ в задержании их агента, который работал под прикрытием, при попытке дать взятку чиновнику Государственной миграционной службы Украины, что привело к срыву спецоперации по раскрытию коррупционной схемы.

Для урегулирования межведомственного конфликта депутаты Верховной Рады хотят установить парламентский контроль над их деятельностью. Соответствующий законопроект, подготовленный БПП и «Народным фронтом», уже ждёт рассмотрения.

Вопреки рекомендации зарубежных партнёров, народные избранники разрешили увольнять руководителей антикоррупционных структур без каких-либо оснований, аудиторских проверок или постановления суда — достаточно того, чтобы большинство депутатов Верховной Рады выразили недоверие чиновнику. Первой жертвой нововведения стал Егор Соболев, лишившийся должности главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Критика со стороны Запада не заставила себя долго ждать. Представитель ЕС на Украине Хьюг Мингарелли призвал укрепить позиции НАБУ, а не хоронить его. В свою очередь, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард посоветовала Киеву как можно скорее учредить антикоррупционный суд.

Однако жёстче всех высказался бывший заместитель главы Пентагона Майкл Карпентер: «Если Рада проголосует за снятие главы Антикоррупционного комитета и председателя НАБУ, я буду рекомендовать урезать правительственную поддержку Украины со стороны США, включая оборонную. Это позор!»

«Кто бы ни победил в борьбе за управление страной — внешние или внутренние игроки, — украинцы останутся в проигрыше, поскольку „антикоррупционный крестовый поход“ не имеет ничего общего с заботой об их кармане. Запад интересует операционная управляемость подмандатной территории, а украинская коррупционная среда — это сфера закулисных договорняков. Европейцам и американцам не понятно, где вход и выход. Естественно, они хотят, чтобы не нужно было бы договариваться с сотнями людей», — сказал в интервью изданию Ukraina.ru руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

Не стоит забывать, что Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство предотвращения коррупции и Специализированная антикоррупционная прокуратура появились с подачи американцев, в том числе бывшего посла США на Украине Джеффри Пайетта.

Политолог пояснил, что после учреждения антикоррупционного суда, чего так настойчиво требуют США и ЕС, НАБУ будет замкнуто в вертикаль антикоррупционной структуры и получит право прослушки. По его словам, сочетание оперативной деятельности, следствия и судебного механизма, который в любом случае будет независим от Администрации президента, сформирует инструмент зачистки украинской политической элиты.

Излишняя самостоятельность не приветствуется

«Пока мы не готовы говорить об угрозе для безвиза публично, но в разговорах с украинскими коллегами мы давали этот сигнал. Ведь вопрос уже возник», — сказал источник издания «Европейская правда» в институтах ЕС.

По словам Золотарёва, конфликт интересов Порошенко и Запада назревал давно, но сейчас вопрос заключается в отсутствии консенсуса по кандидату, который мог бы сменить его на посту президента Украины.

«Весь 2017 год Порошенко стремился показать свою самостоятельность. Происходило постепенное вытеснение еврооптимистов, профессиональных антикоррупционеров, то есть открытых агентов американского влияния.

В этот список можно добавить случай с Соболевым, а ещё раньше без лишнего шума из комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности убрали Сергея Рыбалко, а именно он был провайдером реформ этой отрасли по европейским лекалам», — сказал эксперт.

Утрата поддержки Запада фактически поставит крест на политической карьере Порошенко, ведь все неудачи во внутренних делах он старается прикрыть заявлениями об успехах на внешней арене, прежде всего заключением соглашения об ассоциации с ЕС и получением безвизового режима, к которому страна шла долгие 11 лет.

Естественно, глава государства оставляет за скобками те факты, что Киев поставляет в Европу только сырьё, а многие ниши не удаётся занять из-за низких стандартов качества продукции и мизерных квот, установленных Евросоюзом. Без визы же украинцы могут только путешествовать, не имея права на трудоустройство.

Очевидно, что перспектива членства в ЕС и безвиз должны были стать опорными пунктами предвыборной программы Порошенко в 2019 году. Приостановив действие безвизового режима, Евросоюз поставит крест на политической карьере Порошенко.

«В следующем году внешняя легитимность Порошенко может оказаться под вопросом, а без неё жить очень сложно — высок риск заговора олигархического кооператива на манер очередного майдана. Порошенко это прекрасно понимает. Пока Запад указал, что нужно выполнять обещанные реформы. Однако по винницкой привычке „обещать — не значит жениться“ Пётр Алексеевич теперь петляет, но в американской и европейской политической традиции обман — это смертный грех. Политический приговор Порошенко ещё не вынесен, но отчёт Еврокомиссии — это очередной сигнал», — заявил Золотарёв.

Нарушение безвиза? Нет, не видели

Руководство Евросоюза ещё до либерализации порядка въезда для граждан Украины оставило за собой право оперативно приостановить действие безвизового режима при злоупотреблении его условиями.

Например, в случае массового въезда лиц, которые пытаются нелегально эмигрировать или работать в странах Евросоюза, а также значительного роста необоснованных прошений о предоставлении убежища или роста риска для общественного правопорядка или национальной безопасности стран ЕС.

По итогам первого полугодия безвизом воспользовались 355 тысяч украинцев, однако далеко не все посетили Европу, чтобы пройти под Бранденбургскими воротами в Берлине, полюбоваться шедеврами парижского Лувра или прогуляться по улочкам Мадрида.

Как сообщил недавно в эфире телеканала NewsOne журналист Руслан Коцаба, миграционная и пограничная службы умалчивают о 100 тысячах граждан, которые просрочили 90-дневный срок нахождения в странах Шенгена и больше не вернутся на Родину, а это около 30% от общего числа выехавших.

Иными словами, это прямое нарушение соглашения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС. Теоретически Еврокомиссия уже сейчас по просьбе одного из государств-членов союза должна была бы в течение месяца принять решение об отмене действия принципа открытых границ на срок девять месяцев. Однако пока Брюссель ограничился предупреждением.

«Если бы Запад хотел жёстко разобраться с Порошенко, то мог бы приостановить безвиз. К тому же для этого есть веские причины: начиная с украинских нелегалов и заканчивая транзитом героина через территорию страны», — заявил Золотарёв.

Во вчерашнем отчёте Еврокомиссии сказано, что через территорию Украины в Евросоюз поставляется наибольший среди стран «Восточного партнёрства» объём героина по Кавказскому маршруту. Кроме того, названа Украина также потенциальным источником незаконного оборота огнестрельного оружия в ЕС.

«Внешняя политкорректность европейских политиков не позволяет говорить, что украинские нелегалы для них более приемлемы, нежели нелегалы из Африки и Азии, которые не желают интегрироваться в местное общество и пытаются навязывать свой образ жизни. Украинцы относительно законопослушны, лояльны и трудолюбивы. Польша украинцами затыкает демографическую дыру и, более того, способствует их миграции», — объяснил политолог.

По итогам 2016 года Украина заняла первое место по количеству граждан, прибывших в Евросоюз в качестве трудовых мигрантов, обойдя по этому показателю Сирию, Китай и Турцию: 18% разрешений на работу, или 589 тысяч, выданы украинцам.

По словам заместителя мэра Гданьска Веслава Белавського, каждый второй гастарбайтер в Польше — это выходец с Украины. По данным НБУ, сумма их денежных переводов домой составила 8,1 млрд злотых.

60% мигрантов в Польше объяснили свое решение уехать более высоким уровнем оплаты труда, но при этом за три года выросло количество тех, кто в качестве основной причины называли ухудшение политической ситуации на Украине.

Похоже, всё меньше украинцев связывают своё будущее с Родиной: всего 2,4% студентов, обучающихся в Польше, планируют вернуться домой, 36,6% — хотят остаться в Польше навсегда, 32,5% — собираются приезжать на заработки, а 22% — рассматривают Польшу как плацдарм для переезда в другие страны.

Эта ситуация в очередной раз доказывает, что Запад готов закрывать глаза на проделки украинских властей, пока это отвечает интересам Штатов и ЕС, но если действия Киева вступают в противоречие с ними, то западный пряник незамедлительно заменит кнут.

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Евгения Кондакова, Украина.ру