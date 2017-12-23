Новости Украины и Новороссии 23 декабря 2017
- 16:15 «Это очень большая ошибка» — в Совфеде прокомментировали решение США о поставках оружия Киеву.
- 15:44 Германия и Франция требуют вернуть российских офицеров в Донбасс.
- 14:01 Польша попросила российских офицеров вернуться в СЦКК в Донбассе.
- 08:57 США решили предоставить Украине «продвинутые оборонительные средства».
- 06:00 Последнее европейское предупреждение: ЕС задумался об отмене безвиза для Украины.
- 04:00 Цена «победы»: «Нафтогаз» должен заплатить «Газпрому» $2 млрд.
- 03:54 Рождественский подарок.
- 02:00 Украина получит «Джавелины»? Трамп должен одобрить план продажи противотанковых ракет, — СМИ .
- 01:15 Шпион Анатолий Шарий.
- 01:04 Меркель и Порошенко хотят вернуть российских офицеров на Донбасс.
- Вчера 23:37 В Луганске зажглась главная елка Республики.
- Вчера 23:23 Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по размещению миротворцев в Донбассе.
«Это очень большая ошибка» — в Совфеде прокомментировали решение США о поставках оружия Киеву
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение США о поставках оружия Киеву.
По её словам, это решение втянет Вашингтон во внутренний конфликт Украины и нанесёт вред попыткам его разрешения.
«Я думаю, что это (решение) очень большая ошибка США. Таким образом они втягиваются во внутриукраинский конфликт со всеми вытекающими последствиями», — цитирует ТАСС Матвиенко.
В МИД России назвали опасным решение США о поставках оружия Украине.
Как ранее сообщала «Русская Весна», официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности.
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Германия и Франция требуют вернуть российских офицеров в Донбасс
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в своем совместном заявлении потребовали, чтобы российские офицеры вернулись в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.
«Они требуют возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня», — сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой кабинета министров ФРГ.
Вместе с тем, Меркель и Макрон также призвали «к незамедлительным и поддающимся контролю мерам по стабилизации режима прекращения огня» в Донбассе, принимая во внимание неустойчивую ситуацию в области безопасности».
Напомним, что о прекращении деятельности России в рамках СЦКК объявил МИД РФ, который также указал на то, что центр сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей.
В качестве условий для возвращения российских офицеров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прекращение Киевом провокационных действий в их отношении и предоставление им возможности и условий для выполнения своей функции.
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Польша попросила российских офицеров вернуться в СЦКК в Донбассе
Польша просит российских представителей вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), говорится в заявлении польского МИД.
По мнению польского МИД, вывод российских офицеров стал фактором, который способствует усилению напряженности.
Польша, представленная в Специальной мониторинговой миссии вторым по численности контингентом среди стран ЕС, рассматривает этот шаг как очередную попытку ухудшения безопасности наблюдателей и дальнейшее ограничение их возможности выполнять свои задачи.
Россия отозвала своих офицеров-наблюдателей из Донбасса из-за того, что Киев долгое время препятствовал их работе и создавал “напряженную морально-психологическую обстановку”. Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.
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США решили предоставить Украине «продвинутые оборонительные средства»
Вашингтон принял решение о поставках Украине «продвинутых оборонительных средств», сообщила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Как заявило внешнеполитическое ведомство, вооружения будут предоставлены Украине для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, передает РИА «Новости».
По словам Науэрт, Вашингтон решил поставить Украине «продвинутые оборонительные средства», передает ТАСС.
Она подчеркнула, что «помощь носит исключительно оборонительный характер». Как отметила представитель Госдепа, США «всегда говорили о том, что Украина – суверенное государство и имеет право защищать себя».
При этом американская сторона заявила, что привержена реализации минских договоренностей.
Напомним, госдепартамент США разрешил коммерческий экспорт на Украину ограниченной партии летального оружия, произведенного американскими компаниями.
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Последнее европейское предупреждение: ЕС задумался об отмене безвиза для Украины
Европейские политики мягко намекнули Петру Порошенко, что если он не изменит своё поведение, то лишится единственного достижения в качестве президента Украины.
Соглашение о предоставлении Украине безвизового режима предусматривает, что Европейская комиссия ежегодно вплоть до 2024 года будет отчитываться перед Европарламентом и Советом ЕС о том, как Киев выполняет свои обязательства. Если эксперты установят, что нарушен даже один принцип, то руководство Европейского союза обязано запустить процедуру приостановки безвиза.
«В целом критерии визовой либерализации продолжают выполняться. Однако, учитывая последние события, нужно предпринять немедленные действия с целью обеспечить полную имплементацию и стабильность уже осуществленных реформ, в частности, в контексте антикоррупционных требований», — говорится в отчёте Еврокомиссии, опубликованном 20 декабря.
В связи с этим Еврокомиссия дала украинским властям шесть рекомендаций:
1. создать независимый антикоррупционный суд в соответствии с заключением Венецианской комиссии и законодательством Украины;
2. восстановить авторитет Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;
3. отменить поправки к электронному декларированию доходов антикоррупционных активистов;
4. увеличить финансирование Национальной полиции для активизации борьбы с организованной преступностью;
5. укрепить сотрудничество с институтами ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции;
6. провести информационные кампании об обязанностях и правах граждан в рамках безвизового режима.
Неуд от Запада
Очевидно, что больше всего Запад интересует именно ситуация с коррупцией на Украине. Это логично, поскольку создание независимых антикоррупционных органов было одним из условий предоставления безвиза.
Однако сейчас НАБУ и САП заняты не только исполнением своих профессиональных обязанностей, но и противостоянием с другими силовыми ведомствами — ГПУ и СБУ. В начале месяца руководство НАБУ обвинило Генеральную прокуратуру и СБУ в задержании их агента, который работал под прикрытием, при попытке дать взятку чиновнику Государственной миграционной службы Украины, что привело к срыву спецоперации по раскрытию коррупционной схемы.
Для урегулирования межведомственного конфликта депутаты Верховной Рады хотят установить парламентский контроль над их деятельностью. Соответствующий законопроект, подготовленный БПП и «Народным фронтом», уже ждёт рассмотрения.
Вопреки рекомендации зарубежных партнёров, народные избранники разрешили увольнять руководителей антикоррупционных структур без каких-либо оснований, аудиторских проверок или постановления суда — достаточно того, чтобы большинство депутатов Верховной Рады выразили недоверие чиновнику. Первой жертвой нововведения стал Егор Соболев, лишившийся должности главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
Критика со стороны Запада не заставила себя долго ждать. Представитель ЕС на Украине Хьюг Мингарелли призвал укрепить позиции НАБУ, а не хоронить его. В свою очередь, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард посоветовала Киеву как можно скорее учредить антикоррупционный суд.
Однако жёстче всех высказался бывший заместитель главы Пентагона Майкл Карпентер: «Если Рада проголосует за снятие главы Антикоррупционного комитета и председателя НАБУ, я буду рекомендовать урезать правительственную поддержку Украины со стороны США, включая оборонную. Это позор!»
«Кто бы ни победил в борьбе за управление страной — внешние или внутренние игроки, — украинцы останутся в проигрыше, поскольку „антикоррупционный крестовый поход“ не имеет ничего общего с заботой об их кармане. Запад интересует операционная управляемость подмандатной территории, а украинская коррупционная среда — это сфера закулисных договорняков. Европейцам и американцам не понятно, где вход и выход. Естественно, они хотят, чтобы не нужно было бы договариваться с сотнями людей», — сказал в интервью изданию Ukraina.ru руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.
Не стоит забывать, что Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство предотвращения коррупции и Специализированная антикоррупционная прокуратура появились с подачи американцев, в том числе бывшего посла США на Украине Джеффри Пайетта.
Политолог пояснил, что после учреждения антикоррупционного суда, чего так настойчиво требуют США и ЕС, НАБУ будет замкнуто в вертикаль антикоррупционной структуры и получит право прослушки. По его словам, сочетание оперативной деятельности, следствия и судебного механизма, который в любом случае будет независим от Администрации президента, сформирует инструмент зачистки украинской политической элиты.
Излишняя самостоятельность не приветствуется
«Пока мы не готовы говорить об угрозе для безвиза публично, но в разговорах с украинскими коллегами мы давали этот сигнал. Ведь вопрос уже возник», — сказал источник издания «Европейская правда» в институтах ЕС.
По словам Золотарёва, конфликт интересов Порошенко и Запада назревал давно, но сейчас вопрос заключается в отсутствии консенсуса по кандидату, который мог бы сменить его на посту президента Украины.
«Весь 2017 год Порошенко стремился показать свою самостоятельность. Происходило постепенное вытеснение еврооптимистов, профессиональных антикоррупционеров, то есть открытых агентов американского влияния.
В этот список можно добавить случай с Соболевым, а ещё раньше без лишнего шума из комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности убрали Сергея Рыбалко, а именно он был провайдером реформ этой отрасли по европейским лекалам», — сказал эксперт.
Утрата поддержки Запада фактически поставит крест на политической карьере Порошенко, ведь все неудачи во внутренних делах он старается прикрыть заявлениями об успехах на внешней арене, прежде всего заключением соглашения об ассоциации с ЕС и получением безвизового режима, к которому страна шла долгие 11 лет.
Естественно, глава государства оставляет за скобками те факты, что Киев поставляет в Европу только сырьё, а многие ниши не удаётся занять из-за низких стандартов качества продукции и мизерных квот, установленных Евросоюзом. Без визы же украинцы могут только путешествовать, не имея права на трудоустройство.
Очевидно, что перспектива членства в ЕС и безвиз должны были стать опорными пунктами предвыборной программы Порошенко в 2019 году. Приостановив действие безвизового режима, Евросоюз поставит крест на политической карьере Порошенко.
«В следующем году внешняя легитимность Порошенко может оказаться под вопросом, а без неё жить очень сложно — высок риск заговора олигархического кооператива на манер очередного майдана. Порошенко это прекрасно понимает. Пока Запад указал, что нужно выполнять обещанные реформы. Однако по винницкой привычке „обещать — не значит жениться“ Пётр Алексеевич теперь петляет, но в американской и европейской политической традиции обман — это смертный грех. Политический приговор Порошенко ещё не вынесен, но отчёт Еврокомиссии — это очередной сигнал», — заявил Золотарёв.
Нарушение безвиза? Нет, не видели
Руководство Евросоюза ещё до либерализации порядка въезда для граждан Украины оставило за собой право оперативно приостановить действие безвизового режима при злоупотреблении его условиями.
Например, в случае массового въезда лиц, которые пытаются нелегально эмигрировать или работать в странах Евросоюза, а также значительного роста необоснованных прошений о предоставлении убежища или роста риска для общественного правопорядка или национальной безопасности стран ЕС.
По итогам первого полугодия безвизом воспользовались 355 тысяч украинцев, однако далеко не все посетили Европу, чтобы пройти под Бранденбургскими воротами в Берлине, полюбоваться шедеврами парижского Лувра или прогуляться по улочкам Мадрида.
Как сообщил недавно в эфире телеканала NewsOne журналист Руслан Коцаба, миграционная и пограничная службы умалчивают о 100 тысячах граждан, которые просрочили 90-дневный срок нахождения в странах Шенгена и больше не вернутся на Родину, а это около 30% от общего числа выехавших.
Иными словами, это прямое нарушение соглашения о безвизовом режиме между Украиной и ЕС. Теоретически Еврокомиссия уже сейчас по просьбе одного из государств-членов союза должна была бы в течение месяца принять решение об отмене действия принципа открытых границ на срок девять месяцев. Однако пока Брюссель ограничился предупреждением.
«Если бы Запад хотел жёстко разобраться с Порошенко, то мог бы приостановить безвиз. К тому же для этого есть веские причины: начиная с украинских нелегалов и заканчивая транзитом героина через территорию страны», — заявил Золотарёв.
Во вчерашнем отчёте Еврокомиссии сказано, что через территорию Украины в Евросоюз поставляется наибольший среди стран «Восточного партнёрства» объём героина по Кавказскому маршруту. Кроме того, названа Украина также потенциальным источником незаконного оборота огнестрельного оружия в ЕС.
«Внешняя политкорректность европейских политиков не позволяет говорить, что украинские нелегалы для них более приемлемы, нежели нелегалы из Африки и Азии, которые не желают интегрироваться в местное общество и пытаются навязывать свой образ жизни. Украинцы относительно законопослушны, лояльны и трудолюбивы. Польша украинцами затыкает демографическую дыру и, более того, способствует их миграции», — объяснил политолог.
По итогам 2016 года Украина заняла первое место по количеству граждан, прибывших в Евросоюз в качестве трудовых мигрантов, обойдя по этому показателю Сирию, Китай и Турцию: 18% разрешений на работу, или 589 тысяч, выданы украинцам.
По словам заместителя мэра Гданьска Веслава Белавського, каждый второй гастарбайтер в Польше — это выходец с Украины. По данным НБУ, сумма их денежных переводов домой составила 8,1 млрд злотых.
60% мигрантов в Польше объяснили свое решение уехать более высоким уровнем оплаты труда, но при этом за три года выросло количество тех, кто в качестве основной причины называли ухудшение политической ситуации на Украине.
Похоже, всё меньше украинцев связывают своё будущее с Родиной: всего 2,4% студентов, обучающихся в Польше, планируют вернуться домой, 36,6% — хотят остаться в Польше навсегда, 32,5% — собираются приезжать на заработки, а 22% — рассматривают Польшу как плацдарм для переезда в другие страны.
Эта ситуация в очередной раз доказывает, что Запад готов закрывать глаза на проделки украинских властей, пока это отвечает интересам Штатов и ЕС, но если действия Киева вступают в противоречие с ними, то западный пряник незамедлительно заменит кнут.
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Евгения Кондакова, Украина.ру
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Цена «победы»: «Нафтогаз» должен заплатить «Газпрому» $2 млрд
Стокгольмский арбитраж вынес решение в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по вопросу контракта на поставку российского газа. Украинская компания поспешила заявить, что она «выиграла» иск, а требования «Газпрома» по положению «бери и плати» были «полностью отклонены».
Между тем в российском холдинге отмечают, что арбитраж удовлетворил большую часть их требований и обязал украинскую сторону выплатить более $2 млрд. О решении международного суда — в материале RT.
Арбитражный суд Торговой палаты Стокгольма вынес решение по газовому спору между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом». Украинская государственная компания поспешила заявить о своей «победе» в Стокгольмском арбитраже в споре с российским энергетическим холдингом по контракту на поставки газа.
«Суд при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма полностью отклонил требования ОАО „Газпром“ по положению „бери или плати“ на сумму $56 млрд за 2009–2017 годы», — говорится в заявлении «Нафтогаза».
Оценка «Нафтогаза»
Отмечается, что Стокгольмский арбитраж также пересмотрел цену на газ, снизив её на 27% — до $352 за тысячу кубометров.
«НАК „Нафтогаз Украины“ добилась уменьшения будущих обязательных годовых объёмов закупки газа у „Газпрома“ более чем в 10 раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа. Цена газа, полученной „Нафтогазом“ во 2 квартале 2014 года, снижена на 27% — с $485 за тыс. куб. м до $352 за тыс. куб. м.», — говорится в сообщении.
Таким образом, «благодаря пересмотру контрактной цены „Нафтогаз“ сэкономил $1,8 млрд на закупках газа, приобретённого в 2014 — 2015 годах». Кроме того, по сообщению украинской НАК, суд признал недействительным запрет на реэкспорт российского газа, который содержался в контракте «Газпрома» и «Нафтогаза».
«Нафтогаз» оценивает общий положительный эффект решения Стокгольмского арбитража в более чем $75 млрд за весь срок действия контракта на поставку газа.
Кроме того, компания напомнила о том, что требует от «Газпрома» $16 млрд по транзитному контракту. Этот вопрос должен быть рассмотрен в Стокгольмском арбитраже 28 февраля.
На Украине также заявили, что по решению арбитражного суда они не должны платить за поставки газа на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.
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«Стокгольмский арбитраж указал, что „Нафтогаз“ не должен платить за объёмы газа, которые были якобы поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей какому-либо иному лицу, нежели „Нафтогаз“.
Если коротко: кому „Газпром“ отдавал тот газ в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — ред.), тот ему пусть и платит», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Twitter.
Между тем президент Украины Пётр Порошенко назвал решение Стокгольмского арбитража исторической победой «Нафтогаза» над «Газпромом».
«Сегодня был сделан огромный вклад в энергетическую безопасность нашего государства. Эта победа — историческая. Украина соскочила с газового крючка и получила настоящую энергетическую независимость», — написал Порошенко в Twitter.
«Украину не могли приговорить к банкротству»
В «Газпроме», в свою очередь, заявили, что Стокгольмский арбитраж признал действующими основные положения контракта и удовлетворил большую часть требований российской компании об оплате поставок, положивших начало разбирательству.
«Арбитраж в своём окончательном решении обязал НАК „Нафтогаз Украины“ уплатить в пользу „Газпрома“ сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,019 млрд, а также проценты с 22 декабря по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки», — говорится в сообщении российской компании.
Кроме того, в Стокгольме обязали «Нафтогаз Украины» покупать у «Газпрома» ежегодно с 2018 года не менее 5 млрд кубометров газа в год.
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что решение арбитража было сделано в пользу «Газпрома», ведь именно ему «Нафтогаз» должен выплатить внушительную сумму.
«В „Нафтогазе“ заявляют, что они победили, но на самом деле они должны заплатить несколько миллиардов долларов за газ, который они взяли в конце 2013 и в начале 2014 года, но забыли оплатить, поскольку считали, что цена несправедливая. Поэтому касаемо баланса решения, оно, очевидно, в пользу „Газпрома“, который теперь должен получить с „Нафтогаза“ деньги, достаточно приличные», — сказал он в разговоре с RT.
В то же время, по словам эксперта, «арбитры живут не в вакууме», поэтому они не могли приговорить «Нафтогаз» и Украину как акционера компании к банкротству.
«Если бы они посчитали, что украинцы должны выплатить весь объём требований по принципу „бери и плати“ за 2013–2017 года включительно, а речь идёт о $50–60 млрд — наверное, столько сейчас не стоит вся Украина — то это был бы коллапс и политический, и финансовый. На это они пойти не могли», — отметил Гривач.
«Плюсы» для всех
При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что от решения арбитража обе стороны получили выгоду.
«Да, была снижена цена поставленного газа, но при этом поставленный газ нужно оплачивать. С одной стороны, цена снижена, что плюс для «Нафтогаза», но оплачивать надо, а стоимость — $2 млрд. Это плюс для «Газпрома», — считает он.
Касательно системы «бери и плати» суд, как отметил эксперт, решил, что определённые ранее объёмы газа завышены, и отказал «Газпрому» в этих объёмах, что хорошо для «Нафтогаза». С другой стороны, определена величина, которую «Нафтогаз» обязан покупать — не менее 5 млрд кубометров газа в год — что плюс для «Газпрома».
«Сложно говорить, кто проиграл, кто выиграл… Частично каждая сторона что-то получила», — резюмировал Пикин.
Судебный процесс по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» продолжается с июня 2014 года.
В конце мая 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес отдельное промежуточное решение в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контракту на поставки газа на Украину.
Текст решения не был обнародован, но в Киеве заявили, что суд удовлетворил основные требования Украины, отменив прописанное в контракте условие «бери или плати» (take or pay) и запрет на реэкспорт. По словам украинской стороны, арбитраж также постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года.
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Анастасия Иванова, Марианна Чурсина
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Рождественский подарок
Перед Рождеством в американской прессе оживилась тема поставок вооружений на Украину.
На это раз опять целый ворох анонимных и полуанонимных источников с ссылками на Госдеп и Белый Дом заявили, что Трамп уже готов подписать документ разрешающий поставки на Украину противотанковых комплексов.
Такие всплески "готовности" наблюдались и ранее, но с учетом разрешения на поставку снайперских винтовок "Баррет" (что впрочем не мешало их поставлять с 2015 года) и канадских оружейных поставок, нельзя исключать, что Белый Дом на этот раз дожмут и поставки по официальной линии пойдут.
На оперативном уровне это конечно ничего не изменит, так как вполне очевидно, что вслед за поставками американских вооружений на Донбасс, начнутся срочные раскопки в шахтах Донбасса, где по преданиям находятся большие запасы различной военной техники.
С учетом обещаний Волкера на 2018-й год, такой сценарий вполне себе вероятен. И разумеется, накачивание обеих сторон оружием приведет к очевидным последствиям на линии фронта.
PS. Сегодня формально началось "новогоднее перемирие". Шансов, что оно будет реально выполняться, практически нет.
Также можно отметить судорожные попытки европейцев реанимировать труп СЦКК. На встрече с Порошенко, Меркель обсудила возможность возврата российских офицеров на Украину. Без России это обсуждение выглядело достаточно странно – получилось, что Германия и Украина обсуждают, куда должны поехать российские офицеры.
Ну а в Донецке и Луганске несмотря на все угрозы и обстрелы, сегодня открылись праздничные новогодние елки.
Донецк. Город, по окраинам которого периодически отрабатывают из минометов и гаубиц.
Донбасс готовится встретить очередной Новый год без Украины.
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Украина получит «Джавелины»? Трамп должен одобрить план продажи противотанковых ракет, — СМИ
Президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в Государственном департаменте США.
«Если президент формально одобрит план, он будет представлен Конгрессу, который получит 30 дней на рассмотрение. В случае одобрения со стороны Конгресса выполнение плана станет задачей Государственного департамента США», — отмечается в статье на сайте ABC News.
Издание отмечает, что продажа противотанковых ракет может включать и системы «Джавелин».
«Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок», — отмечает ABC News со ссылкой на собеседника в Госдепе.
Внешнеполитическое ведомство США не подтвердило и не опровергло данную информацию в ответ на запрос издания.
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Шпион Анатолий Шарий
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Меркель и Порошенко хотят вернуть российских офицеров на Донбасс
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров согласились, что ФРГ и Франция должны стать посредниками с целью возвращения российских военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе, говорится в заявлении кабмина ФРГ, распространенном в пятницу.
«Канцлер ФРГ и президент Украины высказались в пользу того, чтобы российские офицеры в скорейшем времени возвратились в СЦКК. Стороны предусмотрели, что в ближайшие дни посредническую функцию будут осуществлять специалисты из Германии и Франции», — отмечается в документе.
Ранее в МИД РФ заявили, что из-за чинимых Киевом препятствий работе российских военных в СЦКК они 19 декабря покидают территорию Украины и что «вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону».
П. Порошенко и А. Меркель в ходе телефонного разговора поддержали соглашение, достигнутое в рамках последнего заседания Трехсторонней контактной группы 20 декабря, которое касается бессрочного режима прекращения огня с полуночи 23 декабря в связи с рождественскими и новогодними праздниками.
Также президент Украины в ходе телефонного разговора проинформировал А. Меркель о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда на Украине.
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В Луганске зажглась главная елка Республики
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Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по размещению миротворцев в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора скоординировали позиции по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Об этом говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.
«Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон также скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса», — говорится в сообщении.
Президент Украины поблагодарил за продолжение санкций против России, последовательную поддержку Вашингтоном укрепления обороноспособности Украины и резолюции ООН по Крыму.
Тиллерсон подчеркнул, что США будут и впредь поддерживать Украину.
Собеседники также обсудили прогресс украинских реформ.
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