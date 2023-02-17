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Введение цифрового паспорта в РФ, конфискация российских активов и экономика саранчи

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1:05 Зачем необходимо запрещать чиновникам отдыхать за границей, и будущее чиновничьего слоя;
7:49 В Госдуме предлагают вернуться к переводу часов на летнее время;
11:41 Внеплановое заседание Совета Федерации, выступление Путина и заседание Совбеза ООН по взрывам Северного потока. Что стоит за расследованием Херша, и какие изменения в глобальных СМИ теперь ждать?
18.06 Закон о ЧВК: подводные камни;
22:27 Лондон конфискует замороженные российские активы. Надо ли и как России этому противостоять?
25:07 Запад запустит на Украине военное производство;
27:11 Армения отказалась от проведения у себя учений ОДКБ. Что происходит с ОДКБ?
29:13 Чье контрнаступление будет весной?
32:13 Сокращение добычи нефти в России. Как это отразится на нашей экономике?
33:13 США вводят санкции в ответ на аэростаты. Что происходит?
36:15 Надо ли лишать маткапитала, рожающих за рубежом россиянок?
39:45 Цифровое удостоверение личности на смартфонах, паспорт в ВК и полностью неанонимный интернет. Зачем это и насколько безопасно?
46:54 Новый гендиректор Твиттер: республиканский пёс против глубинного государства и засилья демократов?

Разбор главных новостей недели с главным редактором канала “День” Андреем Фефеловым. Ведущая – Дария Павлова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9DlpSZVkKjI
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