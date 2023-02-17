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Алексей Пастухов. История Тайваня. Часть. 6. 50 лет под «Хи-но мару»

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Прежде чем, вы приступите к просмотру ролика, хотелось бы обратить ваше внимание, что в конце февраля – начале марта главному проекту нашего канала «Архивная революция» исполняется 5 лет.
Это скромный, но важный для нашего коллектива юбилей. Мы решили, что лучшим способом его отметить будет встреча и общение с вами на очередном военно-историческом форуме нашего канала.
4 и 5 марта в Москве в ДК ЗИЛ состоится военно-исторический форум канала ТактикМедиа «Великие победы Красной армии», посвященный 80-летию операций «Кольцо» и «Искра».
Этим событиям будут посвящены выступления лекторов нашего канала. А в числе гостей будет присутствовать и Алексей Пастухов. Приходите и поддержите своим присутствием нашу работу. До встречи 4 и 5 марта в ДК ЗИЛ.

Регистрация на форум “Великие победы Красной армии”: https://tacticmedia.timepad.ru/event/2275932/

Овладев Тайванем после затяжного и кровопролитного «умиротворения», Япония приложила все усилия, чтобы не только использовать ресурсы острова себе на благо, но и доказать всему миру, что отныне Япония — полноправный член клуба цивилизованных держав и может претендовать на свою долю при колониальном разделе мира.
На острове началось активное развитие экономики, однако при этом население находилось под жестким военно-полицейским контролем. Одновременно происходила интенсивная японизация населения.
50 лет над островом реял «Хи-но мару» — флаг Страны Восходящего Солнца. И лишь в конце 1945 г. по результатам 2-й Мировой войны (1939-1945) Тайвань был возвращен Китаю.
О том, что происходило в этот период на острове и вокруг него, а также о том, какое значение это имело для дальнейших событий, рассказывается в этой передаче.

Страница журнала Parabellum Novum:
https://vk.com/public68181942

Работы современных тайванологов:
https://disk.yandex.ru/d/FS5BfEIytRUP4Q

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Dk-h5a-W3F8
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